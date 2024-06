Ils ont acheté un hamburger McDo en 1995 et l'ont gardé pour voir ce qui se passerait 30 ans après

Deux Australiens ont acheté un hamburger chez McDonald's en 1995. Mais au lieu de le manger, ils ont décidé de le garder pour voir son évolution. Découvrez à quoi il ressemble 30 ans plus tard !

Depuis des années, des rumeurs circulent sur la durabilité exceptionnelle des produits McDonald's. Elles prétendent que leurs hamburgers peuvent rester presque inchangés pendant des années, sans moisir ni se décomposer comme le font normalement les aliments frais. Curieux, de nombreux particuliers et chercheurs ont tenté des expériences et des observations pour vérifier les dires. Et la palme d'or du plus vieux burger revient à deux Australiens.

En 1995, alorsqu'ils étaient encore adolescents, deux hommes, Casey Dean et Eduards Nits, ont décidé d'acheter un hamburger chez McDonald's, mais pas pour leur prochain repas. Plutôt que de dévorer leur Quarter Pounder, ils ont pris la décision étonnante de le conserver et de voir ce qu'il deviendrait avec le temps. Autant dire qu'ils étaient loin de se douter qu'il allait devenir l'un des repas les plus célèbres de la planète !

En effet, il se trouve que le hamburger est resté dans un état relativement identique à celui dans lequel il se trouvait au moment de son achat. Bien qu'il ait un peu rétréci par rapport à sa taille d'origine, sa forme reste intacte. Plus surprenant encore : aucune moisissure ne s'est développée dessus et il ne sent même pas mauvais ! Même les graines de sésame sont toujours là, même si quelques-unes ont fini par disparaître. La longévité du burger est d'autant plus impressionnante qu'il a passé la majeure partie de sa vie enfermé dans une boîte en carton et en bois. Il a passé plus de dix ans dans un hangar étouffant d'Adélaïde, où la température dépasse régulièrement les 30 degrés Celsius en été.

Mais alors, quel est le secret d'une telle longévité ? Certains affirment que la forte teneur en sel et en conservateurs des produits de McDonald's joue un rôle clé en empêchant la croissance des bactéries et des moisissures. De son côté, la chaîne de fast-food a indiqué que la raison pour laquelle leurs hamburgers ne moisissent parfois pas lorsqu'ils sont laissés à la température ambiante et dans un environnement sec, est qu'une fois les aliments cuits, il n'y a plus assez d'humidité pour soutenir la croissance bactérienne et les décomposer.

Ce burger de 1995 pourrait bien être le plus ancien hamburger McDonald's connu au monde, surpassant le célèbre cheeseburger, datant d'une dizaine d'années, qui est exposé dans une vitrine en verre d'Islande et est filmé en direct devant des milliers de téléspectateurs. Toutefois, ce record est toujours contesté. En 2020, David Whipple, un habitant de l'Utah, a affirmé détenir le burger "le plus vieux du monde" après avoir dévoilé un hamburger McDonald's datant de 1999, qui semblait lui aussi encore tout droit sorti du gril.