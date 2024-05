Ce pays produit tellement d'énergie solaire que les prix de l'électricité deviennent négatifs

Alors que les tarifs de l'énergie ont explosé ces dernières années, ce pays européen se voit parfois obligé de vendre son électricité à des prix négatif. Mais sans que les consommateurs puissent en profiter.

C'est une information insolite alors que l'Europe sort d'une crise énergétique majeure qui a secoué la plupart de ses pays membres et fait exploser les prix de l'énergie. La première économie de l'Union Européenne, qui s'est engagée très fortement dans une politique de transition énergétique, produit désormais tellement d'énergie solaire que les prix de l'électricité deviennent par moment négatifs. Ce pays, c'est l'Allemagne.

C'est le cabinet d'analyses économiques SEB Research, dans une note datée du 21 mai 2024, qui avance ces chiffres : entre le 9 et 19 mai 2024, le prix de l'électricité en Allemagne était négatif au milieu de la journée, atteignant les -20 €/MWh à 15 h. Et le 27 avril 2024, le prix du MWh descendait même jusqu'à -70 € en milieu d'après-midi ! Mais ce qui semble être une bonne nouvelle pour les consommateurs n'en est pas vraiment une, car ces prix négatifs ne signifient pas que les allemands paient leur électricité moins cher.

En réalité, ces valeurs représentent le cours de l'électricité sur le marché de gros, qui fluctue presque en temps réel tout au long de la journée, et les prix auxquels les producteurs vendent l'électricité aux distributeurs. Et quand la production excède la demande à un instant donné, les prix de vente de gros deviennent alors négatif. En effet, contrairement aux combustibles et aux carburants, l'électricité n'est pas stockable et toute production injectée sur le réseau de distribution doit forcément être consommée, sous peine de créer une panne générale.

© David-Adobe Stock

Ainsi, lorsque l'ensoleillement est au plus fort et la demande au plus faible, typiquement au printemps et en été en milieu de journée, alors la production d'électricité photovoltaïque dépasse la demande, parfois très largement. Les producteurs d'électricité d'origine solaire sont alors contraints de brader leur production, voire de la vendre à perte. Ce phénomène est d'autant plus fréquent en Allemagne que le pays s'est doté de gigantesques capacités de production photovoltaïque, dont la puissance installée atteint désormais 81,7 GigaWatt (GW), alors que le besoin moyen de puissance instantanée n'est que de 52,2 GW.

Bien qu'on pourrait penser que cet écart constitue une marge de sécurité appréciable, c'est en réalité une mauvaise nouvelle pour les producteurs d'électricité d'origine solaire. Comme les panneaux photovoltaïques ne peuvent pas être facilement désactivés ni déconnectés du réseau, et que l'électricité ne peut pas être stockée, les producteurs sont contraints de la vendre à perte durant les pics de production et donc de perdre de l'argent. La rentabilité économique de l'électricité d'origine solaire est donc fragilisée, ce qui pourrait décourager et ralentir les nouveaux investissements dans la transition énergétique.