Attention à cette étrange notification de Facebook et Instagram : ne la négligez surtout pas !

Vous ne l'aviez pas forcément remarqué, mais vous avez reçu une étrange notification sur Facebook. Ne passez pas votre chemin, sous peine de lourdes conséquences !

Si, comme beaucoup de monde, vous utilisez Facebook et/ou Instagram, vous avez sûrement reçu une notification ces derniers jours, dans la nuit du mercredi 22 mai au jeudi 23 mai 2024. Vous pourrez la trouver en cliquant sur la petite cloche. Elle indique : "Nous planifions de nouvelles fonctionnalités d'IA pour vous". Voilà qui est bien vague et semble assez inoffensif, et vous aurez sûrement vite fait de passer votre chemin. Vous auriez tort ! Nous vous conseillons de vous arrêter quelques minutes et de cliquer sur cette notification.

Vous atterrissez sur une page où s'affiche un court message vous informant que Meta, la maison-mère de Facebook et d'Instagram, s'apprête à changer sa politique de confidentialité. "Nous nous apprêtons à étendre nos expériences de l'IA de Meta dans votre région", peut-on lire. Chouette, de nouvelles fonctions dont vous allez pouvoir profiter ! Oui, mais cela n'est pas sans conséquence pour vous, car l'entreprise va s'autoriser à utiliser vos données issues de ses réseaux sociaux dès la fin du mois de juin pour entraîner ses intelligences artificielles.

En effet, la firme de Mark Zuckerberg nous informe de la chose suivante : "Nous nous appuierons désormais sur la base légale de nos intérêts légitimes afin d'utiliser vos informations pour développer et améliorer l'IA de Meta ". Une phrase pour le moins cryptique qui envoie valser la législation européenne. À partir du 26 juin, l'entreprise pourra collecter vos publications, vos photos et leurs légendes, ainsi que vos discussions avec les IA de la société. Fort heureusement, vos messages privés et les commentaires de publications ne seront pas utilisés. Toutefois, si vous apparaissez sur une image partagée sur Instagram ou Facebook, ou que vous êtes mentionné dans des publications ou légendes, Meta pourra tout de même utiliser ces données.

Heureusement, il est possible de s'y opposer. Grâce au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), Meta propose un formulaire afin que vous puissiez refuser que vos informations soient utilisées. Attention, si cette objection n'est pas suffisamment justifiée, elle pourra être rejetée. Dans ce formulaire, vous devez indiquer votre pays de résidence, votre adresse mail ainsi que "l'incidence de ce traitement pour vous". Un dernier point qui peut désarçonner mais, rassurez-vous, il existe un moyen très simple de faire plier Meta : copier-coller l'URL de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), chargée de faire appliquer le RGPD en France : https://www.cnil.fr/fr. Nous avons testé et nous avons reçu un courriel dans les minutes qui ont suivi acceptant notre demande.

Attention, il est possible que Meta vous empêche d'accéder au formulaire en vous affirmant que celui-ci est disponible uniquement dans certaines régions. Il suffit d'être connecté à votre compte Facebook ou Instagram pour régler ce problème – ne passez pas directement par l'application mobile, mais par un navigateur Web, et vous devriez y arriver sans problème.