Voici les objets que vous devez toujours avoir dans votre voiture - c'est la loi

Respecter les règles de conduite et avoir une voiture en bon état sont indispensables pour circuler en toute sécurité. Mais certains objets sont également indispensables à bord d'un véhicule pour être en conformité avec la loi.

Rouler en toute sécurité et en toute légalité avec sa voiture implique de respecter de nombreuses règles. Si la plupart d'entre-elles concernent les équipements du véhicule lui-même, comme les pneus, les freins, les vitres ou encore les éclairages, certains objets bien particuliers sont également obligatoires à l'intérieur de toute voiture en circulation. Et leur absence, en plus de vous mettre en danger ainsi que les autres usagers de la route, vous expose à une amende salée en cas de contrôle.

En premier lieu, vous devez être en possession d'un gilet de sécurité fluorescent, le fameux gilet jaune, homologué par un marquage CE et qui doit être à portée de main, car vous devez pouvoir le mettre avant de sortir de votre véhicule en cas d'arrêt d'urgence. Ainsi, disposer d'un gilet de sécurité conforme dans votre coffre n'est pas réglementaire. L'absence du gilet jaune dans votre véhicule ou son mauvaise emplacement peut entraîner une amande allant jusqu'à 750 €, surtout si vous ne le portez pas en cas d'immobilisation dangereuse de votre voiture.

Deuxièmement, vous devez obligatoirement disposer d'une triangle de signalisation de danger, homologué par un marquage E 27 R, que vous devez placer sur la chaussée à au moins 30 mètres de votre véhicule en cas d'immobilisation représentant un danger pour la circulation. Toutefois, vous n'êtes pas obligé de placer le triangle si cette action représente un danger pour votre vie, comme lors d'un arrêt d'urgence sur l'autoroute qui empiète sur les voies. La présence d'un triangle dans votre voiture reste cependant obligatoire et son absence peut encore une fois entraîner une amande jusqu'à 750 €.

Ensuite, bien qu'ils ne soient pas strictement obligatoires, il est fortement recommandé d'avoir à bord de son véhiculer les objets suivants. Tout d'abord, une roue de secours avec un kit d'installation, ou bien une roue-galette ou encore un kit anti-crevaison. En effet, il est strictement interdit de rouler avec un pneu endommagé, même pour se rendre à un garage en cas de crevaison. En l'absence de roue de secours, votre véhicule sera donc obligatoirement immobilisé et rouler avec vous fera encourir une amende de 750 €.

Même chose pour les phares et feux de signalisation de votre voiture, qui doivent être en permanence en bon état de fonctionnement. Rouler avec des éclairages défectueux peut entraîner une sanction allant jusqu'à 450 €, c'est pourquoi vous devez remplacer immédiatement tout équipement lumineux défaillant. Disposer d'une boite d'ampoules de rechange adaptées aux feux de votre voiture, et savoir comme les remplacer est donc une bonne habitude à prendre, même si il est malheureusement de plus en plus difficile de remplacer soi-même les éclairages sur les véhicules récents.

Enfin, il ne fait pas de mal d'avoir quelques objets supplémentaires lorsque vous circulez en voiture. Une trousse de secours et un petit extincteur pourront par exemple vous être très utile en cas d'accident, tout comme une lampe-torche sur piles en cas d'arrêt imprévu la nuit. Une paire de gants de protection et quelques outils de base pourront aussi se montrer pratiques en cas de besoin. Et bien sûr, avoir quelques éthylotests non usagés en stock est toujours une bonne idée, afin de vous assurer que vous êtes bien en capacité de prendre la route en toute sécurité, même si vous avez l'impression de l'être après quelques verres.