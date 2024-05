Ne mettez pas cette plante dans votre jardin - elle est mortelle !

Si elle est très jolie et appréciée des jardiniers, mieux vaut éviter de mettre cette belle plante dans votre jardin ! Beaucoup de personnes ignorent que sont contact et son ingestion peuvent entraîner des irritations, voire la mort.

Les jardins sont souvent considérés comme des havres de paix, où l'on cultive des fleurs et des plantes pour agrémenter notre environnement. Cependant, il est important de rester vigilant quant aux choix des espèces que l'on décide d'introduire dans cet espace de détente. Certaines plantes peuvent en effet représenter un danger, parfois mortel, pour les humains et les animaux qui les côtoient. Une plante aux fleurs magnifiques et colorées, en particulier, est très appréciée par les jardiniers en herbe et semble tout à fait inoffensive au premier abord. Elle s'épanouit généreusement dans le pourtour méditerranéen, ajoutant une touche d'élégance à l'espace vert. Cependant, derrière sa beauté se cache un danger insoupçonné, car elle est hautement toxique. Il s'agit du laurier-rose.

Également connu sous le nom scientifique de Nerium oleander, le laurier-rose est un arbuste à feuilles persistantes originaire des régions méditerranéennes. Son attrait réside dans ses fleurs d'un rose éclatant qui peuvent varier du blanc au rose vif, en passant par le rouge. Pratique car résistant à la sécheresse et à la taille, le laurier-rose peut former des haies et des taillis dans les jardins des particuliers, dans les parcs ou à proximité des édifices publics. Cependant, malgré son apparence charmante, cette plante renferme des substances extrêmement toxiques qui la rend particulièrement inadaptée pour les jardins fréquentés par des enfants ou des animaux domestiques.

© Marytog-Adobe Stock

Toutes les parties de la plante sont très toxiques, car elles contiennent de l'oléandrine, un hétéroside cardiotonique. Son ingestion, même en très petite quantité, peut entraîner la mort. Les symptômes sont alors généraux (état de malaise, frissons, céphalées, etc.), digestifs (irritation de la bouche, hypersalivation, douleurs abdominales, vomissements, selles sanguinolentes...), cardiaques (pouls léger et rapide ou au contraire trop lent, risque d'effondrement de la pression sanguine et de mort rapide, etc.) et neurologiques (tremblement des extrémités, risque de convulsions, forte dilatation des pupilles, etc.). Le contact physique avec la plante peut également provoquer des réactions allergiques et de graves irritations de la peau. En cas d'absence de traitement, une dose mortelle entraîne la mort dans les quatre à vingt-quatre heures.

Mais de nombreux propriétaires de jardins plantent cette espèce sans être conscients de sa toxicité, attirés uniquement par la beauté de ses fleurs. Or, cela peut entraîner des accidents graves ! Il est donc crucial d'être pleinement conscient des risques associés au laurier-rose et d'éviter de le cultiver dans son jardin, surtout si des enfants ou des animaux y ont accès. En optant plutôt pour des plantes non toxiques et sans danger, vous pouvez créer un espace vert agréable et sûr pour toute la famille.