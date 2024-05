La réparation des phares de votre voiture vous coûtera une fortune si vous avez ces modèles

Attention aux accrochages avec votre voiture ! Sur certains modèles récents, le remplacement d'un simple feu cassé peut désormais coûter plusieurs milliers d'euros.

Les voitures coûtent de plus en plus cher. À l'achat, mais aussi en entretien et en réparation. C'est particulièrement vrai pour les modèles récents, bourrés de technologies utilisant des éléments coûteux. Une tendance que déplore l'association professionnelle SRA (Sécurité et Réparations Automobile), qui met en garde contre la hausse des prix de certaines pièces, notamment les feux. L'organisation a mené une enquête en comparant les tarifs des éléments d'éclairage de 34 modèles de grandes marques (Audi, Tesla, Volkswagen, Peugeot, etc.) et son résultat est sans appel : les prix des feux ont littéralement explosé ces dernières années.

De fait, les feux modernes ne sont plus de simples ampoules. Souvent équipés de Led, ils sont souvent dotés de dispositifs sophistiqués comme le système Matrix, qui adapte le faisceau lumineux aux conditions routières afin de ne pas éblouir les conducteurs venant en sens inverse tout en offrant un éclairage optimal. Mais ces innovations ont un coût, et pas des moindres.

Ainsi, les propriétaires du Hyundai Kona, un SUV hybride et électrique, pourraient débourser une petite fortune en cas de casse. Le bandeau avant central de ce modèle coûte environ 9 257 euros, bien que Hyundai France affirme que le prix réel est plutôt de 4 951 euros. Changer tous les feux du Kona, coûterait tout de même 10 329 euros. Mais Hyundai n'est pas le seul constructeur à facturer cher les feux de ses véhicules. Même les marques plus abordables comme Dacia, Ford ou Citroën ont des coûts de réparation élevés : remplacer tous les feux sur ces modèles peut coûter quelque 2 000 euros. Et sur Renault Mégane E-Tech, un phare avant coûte 1 249 euros l'unité ! Les feux de jour, obligatoires sur toutes les voitures neuves depuis 2011, ne sont pas bon marché non plus. Pour la même voiture, ils coûtent 221 euros chacun. Sur certaines marques, les feux 10 % du prix total de la voiture.

© Hyundai Kona-Hyundai

Ces prix élevés ont des répercussions sur le coût des assurances, qui ne cessent aussi d'augmenter. Les voitures électriques, bien que bénéficiant encore de certains avantages financiers, sont également concernées. Les assureurs menacent de faire grimper les coûts en raison des problèmes liés aux batteries et à l'obtention des pièces détachées. Parfois, des voitures électriques presque neuves sont envoyées à la casse après un léger accrochage, car les technologies de batterie sont difficiles à réparer, ce qui nécessite une indemnisation coûteuse par les compagnies d'assurance.

Alors, comment limiter ces coûts ? Une solution est de se tourner vers les pièces d'occasion. Depuis 2019, les ateliers de réparation sont obligés de proposer des pièces d'occasion lors des devis. Cela permet de réduire considérablement la facture, tout en étant une option plus écologique.