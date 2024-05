Vérifiez bien vos factures d'électricité - Enedis surfacture des compteurs Linky selon un rapport officiel

Un rapport alarmant du le Médiateur national de l'énergie accuse Enedis de surfacturer des foyers équipés d'un compteur intelligent Linky. Vérifiez vite vos factures pour voir si vous avez payé trop !

Les prix de l'électricité continuent de grimper à une vitesse hallucinante, avec plus de 25 % d'augmentation en un an, depuis la fin programmée du bouclier tarifaire et les nouvelles hausses de tarifs de février 2024. Mais une autre raison pourrait expliquer des factures particulièrement salées. Et elle est directement liée au Linky, le compteur électrique intelligent qui transmet et reçoit les données à distance. En effet, le 14 mai, le Médiateur national de l'énergie a publié un rapport accablant à l'encontre d'Enedis, accusé d'imposer des surfacturations illégales aux ménages, souvent liées à ce fameux compteur, désormais obligatoire.

Le rapport pointe plusieurs pratiques "particulièrement critiquables" de la part d'Enedis, , le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. Il ressort de l'étude que le gestionnaire du réseau électrique ne respecte pas l'article L.224-11 du code de la consommation, qui interdit aux entreprises énergétiques de facturer à leurs clients une consommation datant de plus de quatorze mois à compter du dernier relevé envoyé.

Or, Enedis ne s'est pas gêné pour adresser à certains ménages des factures portant sur des périodes de consommation dépassant parfois deux ans. Pire encore, ces redressements illégaux de factures ont augmenté de 64 % en un an ! D'autant plus que ces retards sont généralement de la faute du gestionnaire... Résultat : certains ménages ont payé plus cher puisque, entre temps, le prix du service avait augmenté.

Le Médiateur note au passage que "Enedis refuse dans de trop nombreux cas de suivre des recommandations du Médiateur national de l'énergie". Ce fut par exemple le cas pour un dossier de 2019, où le client s'est vu facturer un redressement deux ans après sa consommation – on est donc bien loin de quatorze mois légaux. Le Médiateur a proposé à Enedis et au fournisseur que chacun prenne en charge une partie du manque à gagner. Si EDF a accepté, le gestionnaire a catégoriquement refusé de s'acquitter de sa part de 59 %.

Sont également pointés du doigt ses délais de mise en service beaucoup trop longs. Pour être effectif, un contrat souscrit auprès d'un fournisseur doit être activé par le gestionnaire. Si cette étape n'est pas respectée, le client peut tout de même profiter d'énergie dans son logement, moyennant un gros trou dans son portefeuille. Car il est alors contraint de recourir à un approvisionnement au tarif dit de "vente au comptant", pour un montant allant parfois à plus du double que celui qu'aurait facturé un fournisseur… Or, il se trouve que de nombreuses mises en service ont été retardées "au motif infondé de l'absence de compteur Linky". Nous ne pouvons donc que vous conseiller de surveiller vos factures d'électricité avec minutie et de contacter le Médiateur si vous décelez une anomalie.