Voici comment savoir si quelqu'un pirate votre Wi-Fi pour éviter les ennuis avec la justice

Partager sa connexion Wi-Fi avec de la famille et des amis, c'est normal et sympa. Mais avec des inconnus et sans votre autorisation, c'est dangereux ! Voici comment détecter et bloquer les intrus.

Comme beaucoup de monde aujourd'hui, vous avez certainement du Wi-Fi chez vous. Une connexion liée à votre box Internet, que vous partagez évidemment avec les autres occupants de votre logement, votre famille et vos amis, pour l'accès à Internet. Seulement voilà, comme les ondes radio circulent librement dans l'air, en traversant des murs, des cloisons et des fenêtres, il est tout à fait possible que quelqu'un d'extérieur à votre foyer utilise aussi votre réseau Wi-Fi sans votre autorisation. Et donc sans que vous le sachiez. Ce qui peut poser plusieurs problèmes.

D'abord, votre connexion peut être ralentie par cet intrus, ce qui peut vous pénaliser quand vous avez besoin de débit pour regarder du streaming, par exemple. Ensuite, comme il se connecte à votre réseau personnel, ce squatteur peut accéder à tous les appareils qui y sont connectés, y compris des objets comme des caméras de surveillance. Enfin, et surtout, comme il utilise de facto votre adresse IP – l'identifiant unique de votre connexion Internet –, c'est vous qui aurez des problèmes avec la justice s'il se livre à des activités illégales comme du téléchargement pirate, du cyberharcèlement ou pire encore.

Pour éviter ce genre de désagréments, vous avez tout intérêt à vérifier les appareils qui sont connectés à votre réseau Wi-Fi. Une opération qui s'effectue en accédant à l'interface de gestion de votre box Internet, soit avec votre navigateur Web, soit avec l'application mobile dédiée de votre opérateur. Une fois connecté avec vos identifiants, il faut aller vérifier dans la section appropriée la liste des appareils qui sont ou se sont connectés à votre Wi-Fi.

Box Bouygues Telecom : allez à l'adresse https://mabbox.bytel.fr/ puis dans la section Schéma de mon réseau .

allez à l'adresse puis dans la section . Box Free : allez à l'adresse http://mafreebox.freebox.fr/ puis dans la section Périphériques réseau.

allez à l'adresse puis dans la section Box Orange : allez à l'adresse http://192.168.1.1 ou http://livebox/ puis dans la section Mes équipements connectés.

allez à l'adresse ou puis dans la section Box SFR, :allez à l'adresse http://192.168.1.1 puis dans la section Mon réseau local.

Examinez bien la liste des appareils qui utilisent votre réseau. Ils sont souvent mentionnés avec leur nom en clair, parfois avec une référence plus technique appelée adresse MAC. Si vous y trouvez un appareil inconnu, c'est que quelqu'un pirate votre réseau. La solution la plus simple pour l'exclure consiste tout simplement à changer votre mot de passe Wi-Fi de votre box dans la section adaptée. Une mesure qui vous contraindra évidemment à le changer également sur tous vos appareils. Mais c'est encore la technique la plus efficace pour mettre fin au piratage !