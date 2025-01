Fin de Courrier et Calendrier dans Windows 11 : Microsoft impose le nouvel Outlook

Comme prévu, Microsoft retire progressivement Courrier et Calendrier de Windows 11 au profit du nouvel Outlook. Une migration forcée vers l'application de messagerie tout-en-un qui ne sera pas du goût de tout le monde.

Au lancement de Windows sur un PC, l'utilisateur a la chance de profiter d'un panel d'applications intégrées sans avoir à en télécharger de nouvelles. Bloc-notes, Paint ou encore la calculatrice sont des historiques du système d'exploitation et contribuent à un usage quotidien pour des millions d'utilisateurs. Avec les différentes évolutions de Windows, certaines ont été modernisées de manière à être plus adaptées à l'époque. Ainsi, la visionneuse d'images Photos a, par exemple, connu une belle évolution entre les versions 7 et 11 de Windows.

Le lancement de Windows 11 en octobre 2021 a également apporté de nombreuses modifications. Outre le centrage de la barre des tâches et une coloration des menus revisitée, certaines applications ont disparu de la dernière version du système d'exploitation de Microsoft. C'est ainsi qu'à l'automne 2024, le traitement de texte gratuit WordPad a quitté Windows 11. Une suppression qui en appelle aujourd'hui deux autres.

Windows 11 dit au revoir à Courrier et Calendrier

Comme nous vous l'annoncions au mois de décembre dernier, les deux logiciels qui permettent respectivement de gérer sa messagerie électronique et son agenda vont disparaître de Windows 11. Une nouvelle qui bouscule l'usage de millions d'utilisateurs qui profitaient jusqu'alors de ces applications gratuites, faciles d'utilisation et intégrées en standard système d'exploitation.

En lieu et place de Courrier et Calendrier, Microsoft a choisi d'imposer à ses utilisateurs le nouvel Outlook, aussi appelé New Outlook ou Outlook (new). L'idée derrière cet ajustement est de n'utiliser plus qu'une seule application réunissant toutes les fonctions au même endroit. Ainsi, Outlook rassemble l'envoi et la réception de messages (Courrier) et permet d'organiser ses rendez-vous et événements de l'année (Calendrier).

© CCM

Désormais, en lançant Calendrier ou Courrier dans Windows 11 sur un PC récemment mis à jour, depuis le menu Démarrer, la recherche de la Barre des tâches ou un raccourci, c'est une fenêtre du nouvel Outlook qui s'ouvre automatiquement à la place en incitant à relier un compte mail.

New Outlook : un déploiement progressif mais forcé

Tous les PC ne sont pas concernés par ce changement pour le moment. Pour l'heure, certains utilisateurs peuvent encore profiter de Calendrier et Courrier avant leur extinction. La migration vers New Outlook devrait être progressive selon Microsoft, même si elle a débuté le 1er janvier dernier. En revanche, pour ceux dont l'accès aux deux applications est d'ores et déjà bloqué, un message d'avertissement s'affiche automatiquement au démarrage de l'une ou de l'autre application, précise Windows Latest.

© Windows Latest

Ce dernier indique que Courrier ou Calendrier ne sont plus pris en charge par Microsoft et qu'elles sont dorénavant remplacées par la nouvelle version d'Outlook. Le message prévient également que les e-mails et les événements du calendrier ne peuvent plus y être envoyés ni reçus. Enfin, pour ceux qui auraient des données stockées localement, comme les e-mails, calendriers ou contacts, il est nécessaire de les exporter pour en conserver une copie.

Même si sur le papier cette unification des applications semble intéressante, le passage à New Outlook revêt tout de même quelques points négatifs. Tout d'abord, Microsoft a choisi de supprimer ses anciennes applications de son Store. Il n'est donc plus du tout possible d'avoir Courrier et/ou Calendrier dans la dernière mouture de Windows 11. Et dans une autre mesure, le nouvel Outlook pourrait contenir des publicités, apparaissant notamment dans la boîte de réception. Une fonctionnalité non désirée de la part des utilisateurs et qui dérange légèrement pour une application censée être nativement intégrée au système d'exploitation.