Ces applications essentielles ne fonctionneront plus sur votre PC dans quelques jours

Clap de fin pour deux applications très utilisées de Windows. En remplacement, Microsoft vous conseille de migrer vers un logiciel encore en chantier... et contenant de la publicité.

Le système d'exploitation Windows regorge d'applications et d'utilitaires intégrés, qui sont là depuis si longtemps qu'ils font parti des meubles et qu'on les considère acquis pour toujours. Si certains ont eu droit à un rajeunissement bienvenu de la part de Microsoft, comme la visionneuse d'images Photos, l'outil de notes Pense-Bêtes ou encore l'éditeur graphique Paint, d'autres sont tout simplement abandonnés en rase campagne, au profit d'applications plus modernes.

C'est notamment le cas du vénérable WordPad, le petit traitement de texte qui accompagnait Windows depuis plus de deux décennies, et qui a été retiré de la version 24H2 du système d'exploitation. En remplacement, Microsoft conseille aux utilisateurs de se tourner vers Word, un logiciel beaucoup plus lourd, et surtout payant. Et dans un mois, ce sont deux autres applications historiques et populaires de Windows qui vont tirer leur révérence : Courrier et Calendrier.

Ces deux logiciels, comme leur nom l'indique, permettent respectivement de gérer sa messagerie électronique et son agenda. Les deux programmes sont largement employés parmi les utilisateurs de Windows, du fait de leur gratuité, de leur facilité d'utilisation et de leur intégration native au système d'exploitation. Ce sont d'ailleurs eux qui s'ouvrent pas défaut lorsqu'on clique sur une adresse mail ou un fichier de calendrier dans Windows.

Apparence du nouvel Outlook qui remplace Courrier et Calendrier sur Windows © Microsoft

Malgré ces avantages, Microsoft a donc décidé mettre fin à ces deux applications historiques à compter du 31 décembre 2024. Après cette date, il ne sera plus possible d'envoyer ou de recevoir des messages sur Courrier, ni d'ajouter ou d'organiser des événements sur Calendrier. D'ici-là, les utilisateurs des deux programmes sont fortement incités à migrer vers l'application Outlook. Ou plus exactement, vers Outilook (new), laquelle cohabite pour le moment avec Outlook (classic) sur Windows.

Microsoft présente cette transition comme un avantage net pour les utilisateurs, Outlook réunissant toutes les fonctions de Courrier et Calendrier au sein d'une même interface, moderne et cohérente. Et comme l'application est elle aussi gratuite, personne n'y perdrait au change. Enfin pas tout à fait, car ce que l'entreprise ne dit qu'à demi-mots, c'est qu'Outlook dans sa version gratuite inclut des publicités sous de mails dans la boite de réception, uniquement signalé par une petite étiquette "Pub" dans l'objet.

Une pratique un peu douteuse, qui s'ajoute au fait que l'application Outlook (new) est encore à moitié en chantier. Sans parler de version bêta, le client de messagerie serait encore instable et parsemé de bugs pénibles qui le rende moins fiable à l'usage que les bons vieux Courrier et Calendrier qu'il est censé remplacer. Un changement à marcher forcer et quelque peu précipité donc, qui va concerner tous les utilisateurs de Windows, même si ceux qui n'avaient rien demander.

Que faire si vous aviez l'habitude d'utiliser Courrier et Calendrier, et que le nouvel Outlook n'est pas à votre goût ? La solution la plus simple est de vous reporter sur les services en ligne de votre fournisseur de messagerie, comme Gmail, Yahoo Mail, Proton Mail, Infomaniak, etc. La plupart offre une suite d'outils complète pour gérer vos messages et votre agenda directement dans votre navigateur Internet. Et si vous préférez vraiment utiliser une application de bureau pour effectuer ces tâches, vous pouvez alors vous tourner vers une application gratuite et open source comme Thunderbird.