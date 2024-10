Installer Windows 11 24H2 sur un PC non compatible : c'est possible, mais...

Après Rufus, un nouvel utilitaire permet d'installer la dernière version de Windows sur des PC anciens, et officiellement non compatibles. Mais si elle est bien réalisable, l'opération pose plusieurs questions.

Microsoft a été très clair : Windows 10 est condamné à court. Ce système d'exploitation sorti en 2015 ne sera plus pris en charge à compter d'octobre 2025, après dix ans de – très – bons services. Passé cette échéance, l'éditeur ne publiera en principe plus aucune mise à jour, pas même pour sa sécurité, ce qui exposer les PC qui en sont équipés à de grands risques pour peu qu'il soient connectés à Internet, ce qui est aujourd'hui le cas de tous les ordinateurs. Bref, Windows 10 sera complètement abandonné, au grand désarroi de ses nombreux fidèles qui le considèrent comme l'une des meilleures versions de Windows jamais produite.

Windows : le remplaçant imposé de Windows 10

Pour Microsoft, la suite de l'histoire doit s'écrire avec Windows 11. Sorti il y a déjà trois ans, en octobre 2021, le successeur de Windows 10 représente à la fois le présent et le futur de l'informatique personnelle pour son créateur, même s'il n'est pas parvenu à convaincre tous les utilisateurs. Et pour cause : en plus de son développement pour le moins chaotique, avec des mises à jour désordonnées qui perdent même les experts (voir notre article), des bugs qui les accompagnent et des problèmes de performances qui ont entaché sa naissance, Windows 11 ne fonctionne pas sur tous les PC.

Dès le départ, Microsoft a en effet établi un cahier des charges très strict (voir la page dédiée aux exigences matérielles). En imposant la présence d'une puce de sécurité spéciale – la fameuse TMP 2.0 – et des processeurs assez récents, l'éditeur a d'emblée écarté de très nombreux PC pourtant encore parfaitement fonctionnels. Une politique radicale et clairement prématurée qui a clairement freiné l'adoption du nouveau système en engendrant l'incompréhension, la colère et même la révolte chez des millions d'utilisateurs.

Et pour Microsoft, pas de salut en dehors de Windows 11. L'éditeur ne propose qu'une alternative : faire la mise à jour de Windows 10 à Windows 11 pour les PC compatibles, ou acheter un nouvel ordinateur ! Le genre de marche forcée qui n'est pas du goût de tout le monde, surtout quand elle s'accompagne d'innombrables et de pénibles messages d'alerte incitant à l'évolution…

Rufus : la meilleure solution pour un PC non compatible avec Windows 11

Face à cette situation et au diktat de la "firme de Redmond" comme l'appelle les habitués, des développeurs ont mis au point des outils permettant d'outrepasser les limitations de Microsoft et d'installer Windows 11 sur des PC non compatibles. La plus connue, et la plus fiable, est Rufus, un utilitaire très populaire qui permet d'installer très facilement un système d'exploitation sur un PC à partir d'une clé USB. Et, comme nous l'avons constaté en réalisant l'opération sur des PC assez anciens (voir notre article). cette méthode fonctionne parfaitement.

© Rufus

D'autres solutions existent, en s'appuyant notamment sur des versions allégées de Windows 11, telle Tiny11 (voir notre article). Petit détail non négligeable, le système installé est "trafiqué", car amputé de certains composants logiciels par rapport à la version complète de Windows 11.

Flyby11 : un nouvel outil pour installer Windows 11

Et, à un an de la fin de Windows 10, de nouvelles méthodes apparaissent, qui permettent cette fois de profiter de la dernière mouture de Windows 11, la fameuse 24H2 (voir notre article), sur des PC non compatibles. Le première repose sur une nouvelle version (la 4.6) de l'excellent Rufus et reprend une technique éprouvée. La seconde repose sur un principe différent. Il s'agit de Flyby11, un nouvel utilitaire open source développé par un certain Belim et proposé gratuitement sur GitHub. À l'instar de Rufus, cet outil – il s'agit en fait d'un script – permet de contourner les restrictions de Microsoft pour installer Windows 11 sur un PC ancien non compatible. La différence, importante, c'est qu'il procède uniquement par une mise à jour, à partir d'une précédente version de Windows 11 – qu'il faut donc avoir préalablement installée. Ce n'est pas le cas de Rufus, qui permet une installation "neuve", même sur un ordinateur vide ou remis à l'état d'usine.

Proposant deux méthodes, dont l'une par modification du Registre de Windows, Flyby11 reste assez simple d'utilisation, même si tout est en anglais. Cela ne devrait pas empêcher les bidouilleurs de procéder à l'opération pour faire évoluer d'anciens PC en profitant de la dernière version de Windows.

Windows 11 sur un PC non compatible : un avenir non garanti

Toutefois, aussi efficaces soient-elles, ces techniques de détournement posent plusieurs problèmes. D'abord, elles exigent quelque manipulations réservées à des utilisateurs "avertis" et un brin expérimentés. Ensuite, si Rufus est bien connu, et sans grand risque, on ne sait pas encore grand chose de Flyby11 qui vient juste d'apparaître dans le "circuit". L'application n'est pas signée, ce qui peut, en théorie, entraîner des soucis de sécurité.

Ensuite, rien ne garantit que Windows 11 fonctionnera parfaitement sur des PC anciens. Dans ses exigences officielles, Microsoft impose l'utilisation de processeurs compatibles SSE4.2 et PopCnt, ce qui pourra poser problème avec des puces anciennes, avec des bugs ou des plantages. Surtout, rien ne dit que les futures à jour de sécurité et de fonctionnalités de Windows 11 puissent s'installer sur ces PC "dopés". Windows Update pourrait très bien refuser à terme de les effectuer, ce qui bloquerait les machines dans un état peu sûr.

Enfin, compte tenu des très nombreux problèmes posés par Windows 11 24H2 sur des PC parfaitement compatibles (voir notre article), il parait déraisonnable de procéder aujourd'hui à ce genre d'évolution. Entre les bugs d'installation, les incompatibilités avec certains SSD et les plantages qui aboutissent pargois au fameux BSOD (l'écran bleu de la mort, qui signale un dysfonctionnement majeur du système), il semble prudent d'attendre que Microsoft règle les défauts de la version officielle avant d'envisager de mettre à jour un PC ancien et non compatible.

De façon plus générale, et à mesure que l'échéance approchera, il faudra bien trouver des solutions pour gérer la fin de Windows 10. Pour ceux qui voudront absolument conserver leur ancien PC, les choix seront assez limités : continuer à utiliser Windows 10, mais sans Internet ; forcer le passage à Windows 11 avec une méthode de contournement, avec les risques et les limites associées ; ou opter pour un système différent, comme Mint ou ChromeOS Flex, de Google, deux solutions gratuites basées sur Linux. Sans aucun doute, un des grands chantiers de 2025 pour de nombreux utilisateurs.