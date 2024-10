Windows 11 24H2 cumule les bugs : Microsoft freine la mise à jour

La grande mise à jour annuelle de Windows 11, estampillée 24H2, entraîne de nombreux dysfonctionnements depuis son lancement début octobre. À tel point que Microsoft a fortement ralenti son déploiement.

Attendue depuis des mois, Windows 11 24H2 a été lancé sans tambour ni trompette début octobre. Mais si elle s'annonçait "majeure", cette grande mise à jour annuelle du système d'exploitation de Microsoft ne brille, pour le moment, ni par les maigres nouveautés qu'elle apporte, ni par sa stabilité. Depuis son lancement début octobre 2024, la version 24H2 est en effet sous le feu des critiques, en raison du grand nombre de problèmes et de dysfonctionnements, plus ou moins graves et gênants, qu'elle entraîne.

En conséquence, Microsoft semble donc avoir fortement freiné son déploiement auprès des utilisateurs. La mise à jour est a priori toujours en cours de distribution automatique via Windows Update, mais elle se voit proposée à un panel de personnes beaucoup plus restreint dans l'immédiat. Et s'il est encore possible de procéder à l'installation manuelle de Windows 11 24H2 par différentes méthodes, il est fortement conseillé d'attendre son arrivée par le canal officiel de Windows Update, pour éviter tout désagrément.

Windows 11 24H2 : des écrans bleus de la mort sur certaines configurations

Parmi les dysfonctionnements bloquants signalés, les plus graves et les plus pénalisant sont sans aucun doute les écrans bleus de la mort, aussi appelés BSOD pour Blue Screen Of Death, auxquels sont confrontés certains utilisateurs. Les cas semblent limités à certaines configurations matérielles bien précises, comportant des composants ou des périphériques particuliers.

Les ordinateurs dotés d'un processeur Intel Core de 11e génération et utilisant et utilisant le pilote Intel Smart Sound Technology (Intel SST) en versions 10.29.0.5152 ou 10.30.0.5152 sont affectés. Pour résoudre le problème, les utilisateurs concernés doivent installer les versions 10.30.00.5714 et supérieure, ou 10.29.00.5714 et supérieure du pilote Intel SST avant d'installer Windows 24H2.

Autre cause et même conséquence, les ordinateurs équipés de certains SSD Western Digital ou SanDisk plante également avec un écran bleu de la mort. Encore une fois, la solution consiste à installer la dernière version du micrologiciel (firmware) du dispositif de stockage, avant de procéder à l'installation de Windows 11 24H2, à l'aide de l'outil Western Digital Dashboard.

Les joueurs et joueuses PC risquent aussi de faire face à un écran bleu fatal. Une incompatibilité entre Windows 11 24H2 et le logiciel anti-triche Easy Anti-Cheat, un outil très utilisé dans les jeux multi-joueurs, serait en cause. Seuls les ordinateurs dotés d'un processeur Intel Alder Lake+ et de la plateforme vPro serait cependant affecté. Pas de solution à ce problème pour le moment, à part mettre à jour ses jeux et éviter d'installer la version 24H2 de Windows 11.

Windows 11 24H2 : des bugs pénibles en pagaille et un déploiement ralenti

À côté de ces dysfonctionnements critiques et bloquants, une multitude d'autres bugs gênants sont remontés par les utilisateurs depuis le lancement de Windows 11 24H2. Une page dédiée du site d'assistance de Microsoft en fait l'inventaire, et le site spécialisé Windows Latest en documente de nouveaux presque sans interruption depuis deux semaines.

Pêle-mêle, on trouve un problème empêchant le fonctionnement du lecteur d'empreinte digitale, un autre vidant l'historique du presse-papiers de Windows, ou encore un qui cause des faux-positifs de corruption de fichiers système lors de l'utilisation de l'outil SFC. La liste est longue et ne cesse de s'allonger au fil des jours, allant de bugs bénins, comme l'affichage erroné d'un fichier temporaire de 8,63 Go impossible à supprimer, à des problèmes franchement agaçants, tels que la disparition du curseur de la souris dans les champs de saisie des navigateurs basés sur Chromium, ou l'instabilité de la connexion Internet.

Une série de désagréments et de dysfonctionnements qui a poussé Microsoft à freiner des quatre fers sur le déploiement de Windows 11 24H2. Pour les configurations matérielles affectées par les problèmes d'écran bleu de la mort citées plus haut, la mise à jour n'est tout simplement plus proposée, que ce soit via Windows Update ou l'utilitaire Media Creation Tool.

Et pour tous les autres utilisateurs, la recommandation officielle de Microsoft est parfaitement claire, répétée sur chaque section de la page dédiée aux problèmes identifiées : ne forcez pas l'installation de Windows 11 24H2 par une méthode manuelle ou une autre, et attendez patiemment qu'elle vous soit proposée par Windows Update. Un conseil à suivre au vu des problèmes rencontrés. Et, d'une façon plus générale, il vaut mieux ne jamais se précipiter sur les mises à jour système, le temps d'être certain que tous les bugs ont bien été corrigés.