Avec Recall, Windows enregistrera tout ce que vous faites sur votre PC

Microsoft promet de changer radicalement la façon d'utiliser Windows avec sa fonction Recall qui enregistre automatiquement tout les actions d'un utilisateur sur son PC. Un historique intelligent aussi fascinant qu'inquiétant.

La saison des grandes conférences bat son plein en ce printemps 2024 chez les géants américains du numérique. Ainsi, quelques jours après la Google I/O (voir notre article), et quelques semaines avant la WWDC d'Apple – Worldwide Developers Conference,, la grande messe des développeurs qui se tiendra du 10 au 14 juin –, Microsoft, Microsoft a entamé sa série Build le lundi 20 mai avec un événement spécial qui n'a pas curieusement pas été diffusé en ligne. Intitulé Surface Event, il était consacré aux nouveaux ordinateurs de la marque, mais pas uniquement car il a été aussi beaucoup question du futur de Windows et d'IA, le nouveau leitmotiv des acteurs de la tech en général et de Microsoft en particulier depuis l'avènement de ChatGPT et des autres systèmes génératifs. Et parmi les nombreuses annonces, une nouvelle fonction a plus particulièrement retenu l'attention des observateurs car elle promet un changement profond dans l'utilisation quotidienne de nos ordinateurs : Recall.

© Microsoft

Microsoft Recall : un super historique intelligent

Derrière ce nom – qui signifie littéralement Rappel – se cache un outil d'un genre nouveau combinant mémoire et intelligence artificielle. Son principe est relativement simple : avec Recall, Windows enregistre automatiquement et en permanence tout ce que vous faites sur votre PC afin de vous aider à retrouver ce que vous voulez, quand vous le voulez. Une espèce de "machine à remonter le temps" dopée à l'IA pour s'adapter à vos habitudes et à vos besoins spécifiques.

Selon le communiqué officiel de Microsoft, Recall constitue la réponse idéale à "l'un des problèmes que nous rencontrons tous au quotidien – remettre la main sur un fichier, un email, un site Web sur notre PC, mais sans savoir où commencer à chercher." En pratique, l'outil enregistre toutes les activités d'un utilisateur sous Windows, notamment les applications qu'il lance, les documents qu'il ouvre, les sites qu'il consulte, les messages qu'il lit, les actions qu'il exécute jusqu'aux réunions en visio auxquelles ils participe. Pour cela, Recall effectue des captures d'écran à intervalles réguliers, et tout est analysé par l'IA qui se charge de trier et d'indexer les informations pour les cataloguer selon différents critères.

© Microsoft

Ensuite, tout est prêt pour effectuer des recherches plus ou moins précises et retrouver instantanément une information ou un document dans la masse des données ainsi accumulées, soit à travers une frise chronologique, soit via un champ de requête, en utilisant si besoin les suggestions de l'IA. Bref, Recall se présente comme un super historique capable de mémoriser et d'analyser des mois d'utilisation pour dénicher à la demande n'importe qu'elle information passée, qu'elle soit dans un échange par mail, une réunion ou sur un site Web. Une fonction magique qui va beaucoup plus que la sauvegarde automatique de Windows ou la célèbre Time Machine d'Apple qui se content de copier des fichiers sur un disque de secours.

© Microsoft

Plus fort encore, Recall fait tout cela automatiquement, de façon transparente, mais aussi et surtout, localement. Dans sa présentation, Microsoft précise que tout se fait directement sur le PC, sans envoyer de données à ses serveurs. Et de manière sécurisée, avec un chiffrement des données. "Recall utilise les capacités de traitement avancées de Copilot+ PC pour prendre des images de votre écran actif toutes les quelques secondes", indique la société sur son site Web. "Les instantanés sont cryptés et enregistrés sur le disque dur de votre PC. Vous pouvez utiliser Recall pour localiser le contenu que vous avez consulté sur votre PC à l'aide de la recherche ou sur une barre chronologique qui vous permet de faire défiler vos instantanés."

Microsoft Recall : un outil puissant mais inquiétant

La première question qui se pose concerne les exigences matérielles et logicielles de Recall. D'après les déclarations de Microsoft, l'outil s'appuiera sur le moteur d'IA intégré aux nouveaux PC conformes au label Copilot+, détaillé lors de la même conférence. Et il sera intégré à une prochaine version de Windows. On peut déjà en conclure que les ordinateurs actuels ne pourront donc pas tous en profiter, dans la mesure où la "certification" Copilot+ imposera de disposer d'un NPU puissant – une unité de calcul dédiée à l'IA – et d'au moins 16 Go de mémoire vive. Par ailleurs, selon l'analyse d'ArsTechinca, même chiffrés et compressés, les enregistrements de Recall occuperont un espace non négligeable sur le disque – le SSD, car il n'est plus vraiment question d'utiliser un PC avec un disque dur aujourd'hui ! –, à savoir environ 10 % de la capacité totale : 25 Go sur un disque de 256 Go pour trois mois d'enregistrement. Il faudra attendre d'autres précisions de Microsoft pour en savoir plus sur ces exigences, qui pourraient exclure bon nombre d'ordinateurs, y compris des modèles récents en vente actuellement.

Si l'intention est louable – qui n'a jamais perdu un temps four à retrouver une information sur son ordinateur ? – et le pirncipe novateur, le fonctionnement même de Recall pose plusieurs problèmes, en suscitant déjà des inquiétudes chez plusieurs observateurs. En dehors des considérations liées au matériel, on peut s'interroger sur le respect de la vie privée et des données ainsi récoltées. Quid des mots de passe qui s'affichent sur l'écran, à la connexion d'un service, par exemple, ou de la consultation de données strictement confidentielles voire intimes, lors d'échanges privés.

Car même si Microsoft jure que les informations restent chiffrées et stockées localement et qu'elles ne sont partagées avec personne, qu'est ce qui empêchera un curieux ou à un pirate ayant accès à un ordinateur de les consulter ? Et qu'est-ce qui garantit que les enregistrements resteront strictement confidentiels dans l'avenir ? On sait que Microsoft aime récupérer les données de ses utilisateurs à des fins d'analyse –comme en témoignent les nombreux réglages de Windows autorisant la récolte d'informations –, et l'histoire de l'informatique et d'Internet est pleine d'exemples de sociétés ayant changé de politique après le lancement d'un produit ou d'un service. Certains esprits critiques n'hésitent pas à évoquer la fameuse série dystopique Black Mirror, en particulier l'épisode où tous les individus étaient équipés d'une puce enregistrant leur vie en permanence.

Heureusement, il semblerait que Recall soit paramétrable et même complètement désactivable, pour se cantonner à certains registres (applications documents, sites, etc.) ou ne rien enregistrer du tout, ), à la manière d'autres outils du même genre comme Rewind ou Recall Memory sur macOS. Quoi qu'il en soit, il convient d'attendre avant de se forger une opinion. Microsoft n'a d'ailleurs pas indiqué de date de sortie pour Recall, se contenant de dire que l'outil est encore en cours de test.