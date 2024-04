Ubuntu 24.04 : une version majeure de la célèbre distribution Linux

L'une des plus célèbres distributions Linux vient de recevoir une mise à jour majeure en passant à la version 24.04. Au menu, de nombreuses nouveautés, de belles améliorations et une maintenance étendue pendant 10 ans.

La sortie d'une nouvelle version majeure d'Ubuntu est toujours un petit événement dans le monde Linux. Développée et maintenue par la société Canonical, Ubuntu est un système d'exploitation de type GNU/Linux, souvent considéré comme l'un des des plus accessibles aux débutants, et il est sans conteste l'un des plus connus du grand public. Facile à installer et à prendre en main, doté d'une interface graphique conviviale et offrant de bonnes performances, Ubuntu embarque nativement plusieurs pilotes et codecs propriétaires, ce qui lui permet d'être prêt-à-l'emploi pour la plupart des usages dès son installation.

Ubuntu 24.04 : des mises à jour pendant 10 ans

Comme tout système d'exploitation, Ubuntu évolue régulièrement et fait l'objet de mises à jour plus ou moins importantes. Mais contrairement à ce qui se passe dans le monde Windows notamment, le calendrier des mises à jour est assez clair et suit une périodicité bien rodée. Une version majeure et stable, dite LTS pour Long Term Support (support sur le long terme, en français) est publiée tous les deux ans au mois d'avril et identifiée par un numéro correspondant à l'année de sa sortie. En l'espèce, c'est donc la version 24.04 (pour avril 2024) qui vient d'être publiée et qui succède à la précédente version LTS, numéroté 22.04. Et comme chaque version LTS, Ubuntu 24.04 bénéficiera d'une maintenance de 10 ans, pendant laquelle elle recevra des mises à jour de sécurité, de stabilité et de performance, soit un gage de longévité très appréciable.

Entre deux itérations majeures, des versions intermédiaires sont publiées tous les six mois et numérotées suivant la même logique. Entre avril 2022 et aujourd'hui, Canonical a donc distribué trois versions (22.10, 23.04 et 23.10) qui ont chacune bénéficié d'une maintenance de six mois. L'objectif des versions intermédiaires est d'ajouter de nouvelles fonctions et de tester de nouveaux composants logiciels en vu de les intégrer à la prochaine version LTS. Elles s'adressent donc aux utilisateurs avertis qui privilégient l'innovation et les nouvelles technologies à la stabilité, et il est plutôt recommandé de rester sur les versions LTS pour les ordinateurs dédiés au travail, à la production ou à la création. L'arrivée d'Ubuntu 24.04 est donc une excellente nouvelle, car elle va apporter d'un seul coup deux ans d'améliorations, d'optimisations et de nouveautés aux utilisateurs de la précédente version LTS.

Ubuntu 24.04 : beaucoup d'améliorations sous le capot

Du point de vue des composants internes du système, la première et la plus importante nouveauté est l'arrivée du noyau Linux 6.8 dans Ubuntu 24.04. Pour rappel, le noyau est le composant logiciel qui communique avec les éléments matériels d'un ordinateur (processeur, carte graphique, carte WiFi, etc.), c'est donc une partie essentielle de tout système d'exploitation. Le noyau 6.8 est actuellement la version stable la plus récente publiée par la Linux Foundation, l'organisation qui supervise le développement de Linux, et son ajout dans Ubuntu 24.04 va donc permettre une prise en charge de nombreux composants et périphériques supplémentaires, tels que des processeurs et cartes graphiques un peu modernes, ou des manettes de jeu un peu exotiques par exemple. Chaque nouvelle version du noyau apporte par ailleurs des gains en matière de performance et de sécurité, ce qui est toujours appréciable.

Du côté des performances et de la stabilité justement, Ubuntu 24.04 embarque la pile graphique Mesa 24, une implémentation open source des API graphiques telles qu'Open GL et Vulkan, ce qui devrait offrir des gains notables dans les applications 3D comme la modélisation ou les jeux vidéo. En matière de son, PipeWire devient le nouveau serveur audio par défaut d'Ubuntu 24.04, en lieu et place du vénérable mais vieillissant PulseAudio, ce qui va grandement faciliter le paramétrage et améliorer les performances des applications liées au traitement sonore, comme les stations de travail audionumériques. Et pour les développeurs, toute la chaîne d'outils et de langage de programmation a été mise à jour vers des versions plus récentes, avec notamment Python 3.12, Rust 1.75 et Go 1.22.

Ubuntu 24.04 : une utilisation toujours plus conviviale

Sur le plan de l'ergonomie, Canonical continue sur la voie de la facilité d'utilisation en introduisant un tout nouvel installateur pour Ubuntu 24.04. Celui-ci se présente comme un assistant d'installation décomposé en une petite dizaine d'étapes, chacune bénéficiant d'une fenêtre propre avec des choix simples à effectuer. Bon point, les options d'accessibilité en matière de vision ou d'audition sont désormais présentées dès le début du processus, permettant d'agrandir la taille du texte, de choisir un mode de contraste élevée ou d'activer un lecteur d'écran vocal. Ces options existaient déjà auparavant mais n'étaient pas proposées aussi explicitement à l'utilisateur, ce qui pouvait rendre difficile l'installation pour les personnes en situation de handicap.

En plus des classiques choix de la langue et de la disposition du clavier, il est maintenant possible d'opter entre deux types d'installation pour Ubuntu, une installation par défaut qui ne comprend que le stricte minimum (navigateur Internet et utilitaires de base) et une installation complète qui ajoute quelques outils supplémentaires, comme la suite bureautique LibreOffice. Une très bonne pratique qui laisse le choix à l'utilisateur d'installer un système léger et dont on aimerait bien que Microsoft s'inspire pour Windows.

Dans sa version classique, Ubuntu 24.04 passe à l'environnement de bureau GNOME 46 qui apporte quelques changements visuels et fonctionnels, avec la disparition du bouton "Activités" remplacé par la vue dynamique des espaces de travail sous forme de points et de traits, à gauche du panneau supérieur, et l'ajout de nouvelles commandes accessibles via les icônes de statut en haut à droite, comme la sélection à la volée d'une sortie audio ou d'un périphérique Bluetooth. Les ajouts maison de Canonical sont toujours là, avec le dock vertical ancré à gauche qui peut être repositionné ou la sélection d'une couleur d'accentuation parmi une palette prédéfinie.

Enfin, les applications intégrées par défaut dans l'installation complète ont été mises à jour, avec Firefox en version 124, LibreOffice 24.2 et Thunderbird 115. Pour cette dernière, notons que, comme l'indique Canonical dans la note de sortie d'Ubuntu 24.04, le client de messagerie est désormais uniquement proposé au format Snap et plus .deb. C'est peut-être l'un des points d'achoppement qui en fera grincer des dents certains : sur Ubuntu 24.04, le format de paquets historique des distributions Linux basés sur Debian, dont fait partie Ubuntu, n'est plus pris en charge nativement.

Les logiciels installés via le magasin d'applications local, intitulé Centre d'applications, le sont prioritairement en version Snap, le format de paquets maison de Canonical qui ne fait pas l'unanimité. Pour installer des logiciels au format .deb trouvés sur le Web, il faudra donc au préalable installer l'utilitaire gdebi. Une façon pour Canonical de pousser (ou d'imposer selon les points de vue) son format Snap, dans un mouvement plus proche d'Apple ou de Microsoft que de l'esprit de la communauté open source. Heureusement, ce choix n'est pas très contraignant : pour les novices, le format des logiciels installés n'est pas une question existentielle, et pour les utilisateurs aguerris, il est très facile d'utiliser un outil tiers pour installer des paquets .deb.

Ubuntu 24.04 : un bon millésime

En définitive, Ubuntu 24.04 est une bonne cuvée de ce système d'exploitation libre et open source. Si vous êtes débutant et curieux de découvrir le monde Linux, ou bien possesseur d'un PC un peu ancien qui n'aura pas le droit de passer à Windows 11, la sortie d'une version LTS d'Ubuntu est sans aucun doute l'occasion parfaite pour vous essayer à ce système. La maintenance étendue sur dix ans vous garantira une stabilité pour votre machine sur le long terme, et comme cette version profite de composants logiciels parmi les plus récents à sa sortie, vous profiterez des dernières nouveautés en matière de fonctionnalités et d'ergonomie. Pour récupérer Ubuntu 24.04, il vous suffit de vous rendre sur la page officielle du système d'exploitation et de télécharger son image disque (fichier .iso).

Et bonne nouvelle, vous pouvez très facilement essayer Ubuntu 24.04 sans l'installer sur votre ordinateur, ou bien l'installer à côté de Windows sans perdre vos données. Pour cela, il vous suffit de créer une clé USB Bootable d'Ubuntu avec un utilitaire gratuit comme Rufus, de démarrer votre ordinateur sur cette clé USB puis de vous laisser guider. Ubuntu 24.04 vous proposera alors de l'essayer sans l'installer, aussi longtemps que vous le souhaitez, ou bien de l'installer sur une nouvelle partition de votre disque, en conservant Windows à côté. Pas d'inquiétude, le processus est bien plus simple qu'on se l'imagine souvent et l'assistant d'installation vous guidera tout du long, et en français !