Ces nouveaux robots sexuels parlants seront en vente cet été

Grâce à l'IA, ces robots sexuels vont pouvoir discuter avec vous comme un vrai être humain ! Le résultat est aussi bluffant qu'inquiétant et soulève de nombreuses questions...

Imaginez un futur proche où votre partenaire idéal serait un robot doté d'une intelligence artificielle lui permettant d'interagir de façon quasi-humaine. Une perspective qui semble tout droit sortie d'un épisode de Black Mirror, et pourtant elle va bientôt devenir réalité. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais le marché des poupées sexuelles est en plein essor. Il s'agit de grandes poupées en silicone au rendu hyperréaliste, entièrement personnalisables, destinées à assouvir tous vos "besoins". Elles sont dotées de nombreux capteurs sur leur "peau" afin de rendre le plus réaliste possible vos parties de jambes en l'air. Mais contrairement à une simple poupée gonflable, elles possèdent une personnalité – que vous pouvez d'ailleurs choisir, comme "lunatique", "mignonne", "peu sûre d'elle", etc. – et vous font la conversation. Certaines d'entre elles nécessitent même d'être séduites avant de vous accorder ce que vous désirez.

Mais les choses devraient aller plus loin encore. L'entreprise chinoise Starpery Technology, qui est l'un des plus grands fabricants de poupées sexuelles du pays, est en train de mettre au point son propre grand modèle de langage (LLM) afin de l'intégrer à ses robots sexuels et faire passer ces derniers au niveau supérieur. Son système d'IA conversationnelle sera destiné dans un premier temps à des prototypes de poupées sexuelles masculines et féminines. Les premiers modèles devraient être commercialisés dès le mois d'août 2024.

Bien qu'il ne s'agisse pas du premier robot sexuel doté d'une IA à voir le jour en Chine, le PDG de Starpery, Evan Lee, a laissé entendre que ses nouveaux modèles changeront la donne. "La nouvelle génération de poupées sexuelles, alimentées par des modèles d'IA et équipées de capteurs, peut réagir à la fois par des mouvements et par la parole, ce qui améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur en mettant l'accent sur la connexion émotionnelle plutôt que sur les capacités de conversation de base", explique-t-il.

En effet, le plus grand obstacle à la création de robots sexuels dotés de parole est lié au fait qu'ils ont un comportement très robotique justement. Aussi, l'utilisation d'un modèle de langage similaire à ChatGPT a pour objectif de leur permettre de simuler un comportement empathique et une certaine conscience des émotions de l'utilisateur. "Il reste des défis technologiques à relever, notamment pour parvenir à une interaction humaine réaliste", concède Evan Lee. "Si un simple dialogue est facile, la création de réponses interactives nécessite le développement de modèles complexes par des sociétés de logiciels spécialisées".

L'arrivée imminente de robots sexuels dotés d'une intelligence artificielle soulève de nombreuses questions éthiques et sociétales. Quel impact auront ces machines sur les relations humaines ? Peut-on tomber amoureux d'un robot ? Quelles dérives pourraient apparaître ? Ces machines pourraient-elles être plus performantes que les humains au lit – après tout, elles nous supplantent déjà en conduite automobile, aux échecs, en analyse... – et, si c'est le cas, ne risque-t-on pas une perte d'intérêt pour les partenaires de chair et d'os ? Et qu'en est-il de la question du consentement de la poupée ? Les avancées de cette technologie soulèvent de nombreuses questions et nous promettent de considérables nœuds au cerveau.