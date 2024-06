Le plus grand parc solaire du monde vient d'entrer en service - il assez puissant pour alimenter un pays

Aussi grande que la ville de New York, cette nouvelle centrale photovoltaïque produit assez d'énergie solaire pour alimenter un pays entier en électricité. C'est la plus puissante au monde actuellement.

Le 6 juin 2024, la plus grande centrale solaire du monde a été mise en service en Chine, marquant une avancée spectaculaire dans le domaine des énergies renouvelables. Cette installation gigantesque, située dans une région désertique de la province du Xinjiang, au nord-ouest du pays, s'étend sur plus de 2 000 hectares, soit à peu près la superficie de la ville de New York. Avec une capacité de plus de 6 milliards de kilowattheures par an, cette centrale est capable de fournir suffisamment d'électricité pour alimenter un pays de la taille du Luxembourg ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Cette centrale photovoltaïque d'une puissance de 5 gigawatts (GW) a été connectée au réseau chinois, dépassant ainsi les autres grands projets solaires du pays comme ceux de Ningxia Teneggeli et de Golmud Wutumeiren pour devenir le plus grand au monde. La Chine, déjà très avancée en matière d'adoption de l'énergie solaire, continue d'augmenter sa capacité à un rythme impressionnant. En 2023, le pays a vu sa capacité solaire augmenter de plus de 50 %.

Selon un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la dynamique de la Chine en faveur des énergies renouvelables est qualifiée d'"extraordinaire". Le pays a mis en service autant de capacité solaire l'année dernière que le reste du monde réuni en 2022. La Chine est en passe de représenter près de 60 % des nouvelles capacités renouvelables qui devraient devenir opérationnelles dans le monde d'ici à 2028. Et d'ici à 2030, près de la moitié de la production d'électricité de la Chine proviendra de sources d'énergie renouvelables, jouant ainsi un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs mondiaux de tripler les énergies renouvelables.

© PTZ Pictures-Adobe Stock

L'augmentation massive de la production de panneaux solaires en Chine ne se limite pas à de grandes installations comme celle du Xinjiang. Une analyse réalisée en 2023 par Longi Green Energy Technology a estimé que si des panneaux solaires étaient installés sur les toits et les bâtiments à travers le pays, cela pourrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter tous les foyers de Chine et d'Asie du Sud-Est réunis.

Pour les individus et les familles, la transition vers l'énergie solaire présente de nombreux avantages. Installer des panneaux solaires sur les toits peut réduire significativement les factures d'électricité tout en contribuant à un avenir plus durable. Avec la baisse des coûts des panneaux solaires et les incitations gouvernementales disponibles dans de nombreux pays, il n'a jamais été aussi facile de passer à l'énergie solaire.