Toutes les personnes aux yeux bleus sur Terre descendent d'un seul et même ancêtre

Si vous avez les yeux bleus, vous faites partie d'une grande famille mondiale qui remonte à une seule personne ayant vécu il y a entre 6 000 et 10 000 ans. C'est l'étonnant résultat d'une grande étude scientifique.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, toutes les personnes aux yeux bleus partagent un ancêtre commun. Cette étonnante révélation est le fruit des recherches d'une équipe de scientifiques de l'Université de Copenhague, qui a mis en lumière une mutation génétique survenue il y a environ 6 000 à 10 000 ans, comme le raconte le professeur Eiberg dans Science Daily.

Les chercheurs se sont longtemps intéressés à la couleur des yeux, essayant de comprendre pourquoi certaines personnes ont les yeux marron, verts ou bleus. En fait, cette couleur dépend de la quantité et de la qualité de mélanine présente dans l'iris. Par exemple, les personnes aux yeux verts ont une quantité réduite de mélanine par rapport à celles aux yeux marron, mais c'est une histoire différente pour les yeux bleus.

Les chercheurs ont examiné en détail le gène OCA2, connu pour déterminer le niveau de pigment brun dans l'œil humain. Cependant, ce n'est pas le gène OCA2 qui est directement responsable des yeux bleus. En réalité, la mutation génétique provient d'un autre gène, appelé HERC2. Ce gène agit en quelque sorte comme un interrupteur. Lorsqu'il est activé, il désactive le gène OCA2, empêchant la production de mélanine, le pigment qui donne leur couleur brune aux yeux. C'est cette absence de mélanine dans l'iris qui donne des yeux bleus. Cette mutation est la même pour toutes les personnes ayant les yeux bleus, ce qui signifie qu'elles ont toutes hérité du même interrupteur, situé exactement au même endroit de leur ADN.

© pitrs-123RF

Le professeur Hans Eiberg, un expert dans ce domaine, explique que cette mutation spécifique est un excellent exemple de la façon dont les changements dans notre ADN peuvent avoir des effets visibles. Les personnes aux yeux bleus partagent donc non seulement une caractéristique physique, mais aussi une connexion génétique unique.

L'origine de cette mutation remonte à une époque où les humains migraient et se mélangeaient, ce qui a permis à cette mutation de se propager. Cela s'est produit avant que les sociétés humaines ne se stabilisent et ne se sédentarisent, ce qui signifie que l'ancêtre commun de toutes les personnes aux yeux bleus aurait pu vivre dans une région géographique aujourd'hui indéterminée, peut-être quelque part en Europe ou en Asie.

Cette connexion ancestrale est une magnifique illustration de l'interconnexion de l'humanité. Même si nous vivons dans des coins différents du monde et que nos cultures et nos langues sont diverses, il est fascinant de penser qu'une simple caractéristique comme la couleur de nos yeux peut nous relier d'une manière aussi profonde et inattendue.