Test Asus Zenbook Duo (2024) : deux écrans valent mieux qu'un, vraiment ?

Unique en son genre, le Zenbook Duo d'Asus est un PC portable de 14 pouces équipé d'un second écran placé sous son clavier amovible. Une solution originale qui double la surface d'affichage pour ceux qui se sentent à l'étroit.

Les PC portables au format 13 ou 14 pouces présentent l'avantage d'être facilement transportables dans un petit sac et se montrent, dans la plupart des cas, suffisamment confortables pour travailler dans de bonnes conditions. Mais parfois, la diagonale de l'écran peut paraître un peu étriquée. Par exemple, lorsqu'il s'agit de travailler sur un document en en conservant un autre sous les yeux. De la même façon, lorsque l'on est habitué à travailler sur deux moniteurs au bureau, se concentrer sur l'unique petit écran du PC peut être frustrant.

La solution traditionnelle consiste à s'équiper d'un grand PC portable muni d'une dalle de 17 pouces. Mais ces machines sont encombrantes, lourdes et offrent une autonomie assez limitée. Asus, qui reste maître en matière d'innovation originales, a donc imaginé une solution pour résoudre ce "désagrément" avec son Zenbook Duo. Présenté lors du salon américain CES en janvier dernier, ce PC n'est pas tout à fait comme les autres. Un peu plus épais que les ultra-portables classiques, il dissimule en effet un second écran sous son clavier sans fil amovible. Une fois ce dernier retiré, on dispose d'un deuxième moniteur, de taille identique à l'écran principal. L'idée n'est pas nouvelle puisque le Taïwanais avait déjà tenté l'expérience il y a deux ans avec le Zenbook Fold, mais celui-ci était constitué alors d'une unique dalle Oled pliable… et son prix à la hauteur de la prouesse technique (plus de 3000 euros).

Deux écrans au lieu d'un sur un PC portable, c'est aussi une nouvelle façon d'utiliser son ordinateur. Est-ce qu'il vaut la peine de dépenser les presque 1900 euros demandés pour voir plus grand ? Nous avons pu tester le Zenbook Duo pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

© Asus

Asus Zenbook Duo : l'avis de CCM Gabarit assez compact

Confort d'utilisation

Qualité d'affichage

Bonnes performances

Excellente autonomie Clavier peu confortable une fois détaché

Disposition de la connectique

Écrans peu lumineux et avec des reflets

Prix élevé

Asus Zenbook Duo : un design compact pour un usage atypique

Posé sagement sur une table en position fermée, le Zenbook Duo ressemble en tout point à un PC portable " classique " de la marque. Il conserve le capot que l'on rencontre sur les autres Zenbook siglé du A stylisé du Taïwanais. Sobre, élégant, discret mais qui accroche un peu les traces de doigts.

C'est lorsqu'on le regarde de profil que l'on remarque que quelque chose cloche. Le PC présente une épaisseur d'environ 2 cm à laquelle on n'est plus habitué depuis longtemps sauf sur les ordinateurs portables professionnels à bas prix. Une fois en mains également, ce Zenbook fait également ressentir qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Son poids d'un peu plus de 1,7 kg ne passe pas inaperçu dans un monde dominé aujourd'hui par des ordinateurs ultra-portables au poids plume qui flirte généralement avec la barre du kilogramme. Néanmoins, passé le premier effet de surprise, on s'y habitue rapidement. Et le Zenbook Duo, avec son gabarit de 14 pouces se range aisément dans un sac pour le trimballer partout.

Une fois ouvert, le PC dévoile un premier écran Oled de 14 pouces. Il est surmonté par une caméra équipée pour la reconnaissance faciale Windows Hello. Juste au-dessous, Asus a installé un clavier assez standard au premier coup d'œil.

Mais il suffit de le saisir par chacun de ses côtés pour déclipsé son attache magnétique et le retirer. Il laisse alors apparaître un second écran Oled d'une taille similaire au premier. Effet " Wahou " garanti.

Avec cette configuration, quatre scenarii sont possibles et il est agréable de constater que les ingénieurs d'Asus ont pensé presque à tout. Première possibilité : utiliser le Zenbook Duo comme un PC portable traditionnel en conservant le clavier bien posé sur le second écran.

La seconde option consiste à détacher le clavier de son emplacement. Il se connecte alors au PC automatiquement en Bluetooth. On peut ensuite poser le corps du PC, soit les deux écrans reliés par la charnière, à la verticale pour profiter des deux dalles en mode portrait, l'une à côté de l'autre. Pratique par exemple pour afficher un premier document de travail comme un texte dans Word, à gauche et un second document ou une page Web à droite. Attention dans ce cas de figure, les deux écrans doivent être ouverts avec un angle de 180° afin d'exploiter le pied repliable placé sous le châssis. Sinon, l'ensemble est bancal et sujet aux chutes.

Le pied placé sous le châssis permet également l'utilisation du PC dans un troisième scenario qui consiste à superposer les deux dalles Oled, cette fois-ci en mode paysage. Dans ce cas de figure, l'écran supérieur est directement à hauteur des yeux pour travailler confortablement quand l'écran inférieur peut afficher tout autre chose comme un second document de travail ou une vidéo par exemple. Cette disposition impressionne un peu mais finalement, on s'y habitue très rapidement. L'écran inférieur peut aussi rester totalement éteint si l'on n'en a pas l'utilité.

Ultime possibilité : laisser le clavier physique de côté et se contenter uniquement des écrans tactiles pour manipuler le PC et les applis. Dans ce cas, l'écran inférieur peut accueillir un clavier virtuel, comme sur une tablette, mais aussi un pavé numérique (tout aussi virtuel) ou encore l'Asus Dial, une molette virtuelle, encore une fois, que l'on peut programmer selon les applications utilisées. Il peut par exemple s'agir d'effectuer des zoom dans un outil de retouche d'image, d'ajuster des paramètres audio dans un logiciel de retouche de son, etc.

Reconnaissons-le, la frappe sur le clavier virtuel n'est pas très pratique. Mais elle peut dépanner si le niveau de charge du clavier physique n'est plus suffisant. À noter que celui-ci refait le plein de sa batterie soit lorsqu'il est posé à sa place sur le second écran du PC, soit en le branchant à une source d'alimentation avec un câble USB-C. Un détail que n'a pas oublié Asus.

Le clavier physique justement représente à nos yeux l'élément le moins réussi. Lorsqu'il est posé sur le PC, il offre un confort classique, sans plus. La course des touches est plutôt longue mais rien de dramatique. Une fois détaché en revanche, il se pose complètement à plat sur le bureau. Il est extrêmement fin (rappelons qu'il doit être pris en sandwich entre les deux écrans lorsque le PC est refermé) et son utilisation perd beaucoup en confort. On aurait apprécié qu'Asus trouve une astuce pour surélever légèrement sa partie haute comme avec un clavier traditionnel pour que les poignets fatiguent moins.

Reste enfin la connectique. Asus s'évertue à placer les ports Thunderbolt 4 USB-C (dont l'un sert à l'alimentation de la machine lorsque l'on souhaite la brancher sur secteur) sur la tranche gauche. Impossible donc de placer le câble à droite si votre prise électrique est de ce côté-là. C'est également sur cette tranche que l'on trouve un port USB-A.

En face, la tranche droite accueille un port HDMI 2.1 plein format et une prise casque. L'épaisseur de la machine aurait pu permettre une connectique un poil plus riche. Un port USB-C supplémentaire par exemple ?

Néanmoins, ce concept et son aboutissement sont plutôt réussis. Le design général de ce Zenbook Duo est appréciable. Les finitions sont impeccables et l'on prend plaisir à manipuler cet objet dont l'apparente simplicité masque de belles idées. Surtout, imaginer une machine à l'intérieur de laquelle le clavier physique reste en place est une bonne idée qui évite d'avoir à se trimballer (et à oublier d'emporter) un accessoire supplémentaire lorsque l'on part en vadrouille.

Asus Zenbook Duo : deux écrans Oled au top… en intérieur

Ce Zenbook Duo embarque donc deux écrans Oled identiques de 14 pouces chacun. Ils offrent une définition Full HD soit 1920 x 1200 pixels. Asus propose un modèle de Zenbook Duo avec des écrans encore mieux définis à 2880 x 1800 pixels. Mais le FHD est largement suffisant dans la majorité des usages quotidiens. S'ils nous ont parus très bien calibrés sitôt sortis du carton, ces écrans nous ont un peu déçus côté luminosité. Le constructeur annonce 400 nits avec un pic à 500 nits. En intérieur, aucun problème. Les deux dalles restent bien lumineuses pour travailler dans de bonnes conditions. En extérieur en revanche, c'est un peu sombre. Si le soleil se montre, il devient parfois difficile de distinguer ce qui s'affiche. Sans parler des reflets qui s'invitent assez facilement. Mieux vaudra se trouver un coin ombragé.

Pour la gestion de l'affichage entre les deux écrans, Asus propose plusieurs solutions. Le second moniteur, placé sous le clavier, est considéré comme un écran externe. De fait, il est soit possible d'étendre l'affichage (une appli peut donc s'afficher à cheval entre les deux dalles mais ce n'est guère pratique avec la charnière au milieu), soit de dupliquer l'affichage ou encore de n'utiliser qu'un écran sur deux lorsque le clavier est détaché, histoire d'économiser un peu la batterie. Il est par ailleurs possible de personnaliser le niveau de zoom dans l'écran pour chacun d'eux. On peut par exemple caler la dalle supérieure sur 100 % pour afficher une image à retoucher afin de profiter d'une définition très fine et ajuster un niveau de zoom à 150 % pour la dalle inférieure pour y présenter les outils de retouche et les identifier sans avoir besoin de plisser les yeux. De la même façon, il est possible d'ajuster la luminosité pour chaque écran individuellement. Bien vu.

À noter que le PC est doté d'un gyroscope comme sur un smartphone. Aussi, il suffit de le placer dans le sens souhaité (mode portrait ou paysage) pour que l'affichage bascule immédiatement et automatiquement dans le bon sens. Pratique.

Asus Zenbook Duo : des performances très satisfaisantes

Fiche technique

Taille écran 2 x 14 pouces Technologie écran Oled Définition écran 1920 x 1200 pixels Processeur Intel Core Ultra 7 155H Processeur graphique Intel Arc Mémoire vive 16 Go (soudée) Stockage SSD 1 To Connectique 2x Thunderbolt 4 (USB-C) 1x USB-A 3.2 1x HDMI 2.1, 1x Jack 3,5 mm Wifi / Bluetooth 6E / 5.3 Batterie 75 Wh Système Windows 11 Home Accessoires fournis Chargeur 65 W Dimensions 313,5 x 217,9 x 21 mm Poids 1,7 kg

Pour animer ce Zenbook Duo, Asus s'est tourné une nouvelle fois vers Intel et son nouveau processeur Core Ultra 7 155H dont nous avons déjà pu apprécier les performances dans le test du Zenbook 14 Oled testé en fin d'année dernière. La puce est épaulée par un circuit graphique Intel Arc, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. Une configuration confortable qui délivre, sans surprise, de bons résultats. Ils sont très proches de ceux du Zenbook " classique ".

Et comme le Zenbook 14 Oled, ce modèle Duo peut également se frotter sans rougir à quelques jeux 3D un peu gourmands. D'autant qu'il chauffe de façon très raisonnable. Si le bruits des ventilateurs reste perceptible, il est tout à fait supportable. Un bon point.

Asus Zenbook Duo : une autonomie solide même avec deux écrans

Pour tenir la longueur le Zenbook Duo est armé d'une batterie de 75 Wh. Avec notre test de lecture en streaming avec l'application Netflix et en n'utilisant qu'un seul des écrans, le PC a tenu un peu plus de 12 heures. C'est plutôt confortable et cela se traduit, avec un usage plus classique en une journée de travail complète sans encombre. Et lorsque les deux écrans sont allumés ? C'est pas mal non plus. Nous avons pu utiliser les Zenbook Duo pendant environ neuf heures en exploitant les deux dalles Oled et le clavier Bluetooth. À l'issu de cette journée, le niveau de batterie affichait 18 %.

Pour la recharge, Asus fourni un chargeur de 65 W tout en longueur et assez compact qui se glisse lui aussi, facilement dans un sac.

Asus Zenbook Duo : faut-il craquer pour le portable à deux écrans d'Asus ?

Asus Zenbook Duo (2024) 32 Go-1 To Neuf à partir de 2268,28 € Rakuten 2268,28 € Voir

Fnac 2299,49 € Voir

Darty 2299,99 € Voir

Il fallait oser et Asus remporte son pari. Son Zenbook Duo est un PC portable atypique mais que ne manque certainement pas d'atouts. Il ne s'adresse évidemment pas à tous mais peut séduire les utilisateurs à la recherche de compacité et de large espace d'affichage. Deux éléments que l'on peine généralement à combiner. Les finitions sont au rendez-vous et l'on se plait à utiliser les deux écrans Oled au quotidien avec, une préférence pour notre côté dans l'affichage en mode paysage qui permet d'avoir la dalle supérieure directement à hauteur des yeux. L'autonomie est également très satisfaisante. Notre seul regret concerne le clavier Bluetooth qui aurait mérité un peu plus de travail de la marque pour se montrer plus confortable surtout une fois qu'il est détaché de la machine. Reste le prix, un brin élevé (1999 euros au prix officiel dans la version 16 Go de RAM et 2499 euros dans la version 32 Go avec deux écrans Oled 14 pouces 3K) est à la hauteur des PC ultra-portables premium du moment qui jouent la carte de la finesse extrême et de la légèreté. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent absolument profiter d'un très large espace d'affichage même en vadrouille, il représente un choix judicieux. Et sans équivalent pour le moment !