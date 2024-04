Test Geekom XT12 Pro : un mini PC élégant et polyvalent

Geekom renouvelle son milieu de gamme avec le XT12 Pro, un mini PC élégant doté d'un bon processeur Intel et d'une connectique très complète. Un modèle moderne et bien équilibré, idéal pour un usage bureautique.

Plus rien ne semble arrêter Geekom ! Apparu discrètement en Europe il y a quelques années, le constructeur taïwanais spécialisé dans les mini PC a commencé à se faire connaître par quelques modèles sages mais particulièrement bien équilibrés comme le Mini IT8, le MiniAir 11 ou le Mini IT11. Mais depuis 2023, le fabricant a mis le turbo en enrichissant son catalogue avec des ordinateurs plus puissants (Mini IT13) et en adoptant des processeurs AMD (AS5 et AS6) en plus des puces Intel qu'il utilisait jusque-là. Et en ce début 2024, il enchaîne les nouvelles références à un rythme impressionnant en conservant les recettes qui ont fait sa réputation.

Ainsi, quelques semaines à peine après la sortie de l'impressionnant A7 – un modèle haut de gamme équipé d'un puissant processeur AMD (Ryzen 9 7940HS ou Ryzen 7 7840HS, au choix) et doté d'un châssis entièrement métallique qui vient chasser ouvertement sur les terres du Mac mini –, c'est au tour du XT12 Pro de faire son apparition. Cette fois, c'est le milieu de gamme que Geekom vise avec ce mini PC motorisé par un très bon processeur Intel, qui brille, lui aussi, par son équilibre et sa qualité de fabrication.

Geekom XT12 Pro : l'avis de CCM Format ultra compact

Boitier métallique au design élégant

Très bonnes performances générales

Connectique riche

Fonctionnement silencieux

Mémoire vive et stockage extensibles

Faible consommation électrique

Windows 11 Pro préinstallé sans fioriture Lecteur de carte SD présent, mais inaccessible

Capacités graphiques limitées pour les jeux

Geekom XT12 Pro : un design fin et élégant

Sur le plan physique, le XT12 Pro reprend la recette de Geekom et de la plupart des constructeurs de mini PC avec un boîtier particulièrement compact : 117 x 111 x 39 mm seulement, pour un poids de 550 g. C'est l'un des principaux atouts de ces ordinateurs miniatures qui trouvent ainsi facilement pleur place sur un bureau – même petit ! – ou à l'arrière d'un écran, puisque le XT12 Pro peut facilement se fixer à la verticale grâce à sa compatibilité VESA.

Bien entendu, cette compacité est rendue possible en partie par l'externalisation de l'alimentation, confiée à un adaptateur externe, comme sur les ordinateurs portables. La bonne surprise, c'est que, malgré sa puissance confortable (120 W en sottie), le modèle fourni s'avère extrêmement compact lui aussi. Il occupe même moins de la moitié du volume de blocs équivalents (en puissance) : un excellent point pour ceux qui souhaitent déplacer leur mini PC de temps à autre.

Autre bonne surprise, contrairement à la plupart des modèles Geekom, le XT12 Pro profite d'un boitier en métal. En effet, alors que le constructeur utilise généralement un châssis métallique recouvert d'un coffre en plastique, le corps est presqu'entièrement en métal ici. Presque, car le dessus du boîtier en fait d'un plastique blanc flanqué du logo Geekom. Un choix qui confère une certaine élégance à ce mini ordinateur avec ce côté bicolore. Mais qui n'est pas sans rappeler un autre modèle. En effet, le XT12 Pro ressemble comme un jumeau au NUC 13 Pro Desk Edition, un mini PC Intel sorti peu de temps avant que le géant des puces ne décide de sortir de ce marché, l'été 2023, en confiant le suivi de sa gamme à Asus (voir notre article). Cette ressemblance ne doit évidemment rien au hasard : il est probable que Geekom ait passé des accords avec Asus ou avec le sous-traitant d'Intel pour récupérer des boîtiers inutilisés. Peu importe : l'ensemble dégage une belle impression de solidité et de qualité, avec ses coins arrondis et des grandes aérations latérales. À un curieux détail près, comme nous le verrons plus loin.

Geekom XT12 Pro : une connectique complète au goût du jour

Geekom se montre généralement très généreux en matières d'interfaces et le XT12 Pro ne déroge pas à la règle, bien au contraire. En plus du bouton marche-arrêt et de la prise d'alimentation, son boîtier propose de nombreuses prises réparties : on trouve, en façade, deux prises USB-A compatible USB 3.2 Gen 2 (dont une capable de délivrer une alimentation) et une prise audio en minijack stéréo, et, à l'arrière, deux prises USB-A (une compatible USB 3.2 Gen 2 et une USB 2.0), deux prises USB-C compatibles USB4 Gen3 (40 Gbit/s) et Power Delivery (pour alimenter des périphériques), deux sorties HDMI 2.0 et un port Ethernet 2,5 Gbit/s. Une panoplie souple et complète qui permet de faire face à de nombreuses situations, le XT12 Pro pouvant notamment gérer jusqu'à quatre écrans 4K à 60 Hz simultanément (deux sur les prises HDMI, deux sur les prises USB4), ou un écran 8 K. Parfait pour la bureautique, la programmation, le graphisme, la musique et le montage vidéo. sans compter qu'il dispose bien entendu de connexions sans fil modernes, avec du Wi-Fi 6E, et du Bluetooth 5.2. Rien à dire, c'est complet !

Seul manque à l'appel un lecteur de cartes mémoire : un port absent sur nombre de PC, mais que Geekom installe en standard sur la majorité de ses modèles. Et c'est là que se situe l'étrangeté sans doute héritée du choix du boîtier : car ce lecteur existe bel et bien sur la carte mère du XT12 Pro, comme nous l'avons constaté en examinant ses entrailles ! Le hic, c'est qu'aucune fente n'est prévu dans les flancs pour en profiter. Plutôt ballot quand on sait qu'il suffit d'une simple découpe fine pour rendre le lecteur accessible de l'extérieur…

À ce propos, comme nombre de mini PC, le XT12 Pro s'avère très facile à ouvrir. Il suffit de le retourner et de retirer les quatre petits vis qui retiennent sa plaque inférieure pour accéder à son intérieur. On découvre directement les deux barrettes de mémoire vive installées en standard, qui se révèlent ainsi très faciles à remplacer. Mais également, en plus du connecteur M.2 NVMe au format 2280 déjà occupé par le SSD d'origine, un second connecteur libre pour recevoir un SSD à la norme Sata au format 2242. Pratique pour étendre le stockage en cas de besoin. Et un vrai plus pour un ordinateur aussi peu épais !

Geekom XT12 Pro : des composants bien équilibrés

Côté composants, justement, Geekom n'a pas cherché à donner dans le haut de gamme dernière génération mais plutôt dans l'efficace éprouvé. Ainsi, le processeur choisi est un Core i9-12900H, une puce de 12e génération dite Alder Lake sorti en 2022 . pas le dernier cri, donc, mais un excellent choix tout de même car ce processeur repose sur une architecture hybride à 14 cœurs (6 cœurs P à hautes performances et 8 cœurs E à basse consommation) pour un total de 20 threads avec 24 Mo de mémoire cache, le tout fonctionnant à 5 GHz en mode turbo avec une enveloppe thermique nominale de 45 W. Comme sur toutes les puces Intel du même type, le gestion de l'affichage est confiée à un circuit graphique intégré (un iGPU, pour processeur graphique intégré), en l'occurrence, un Iris Xe : un modèle largement suffisant pour la 2D et la vidéo, mais notoirement limité pour les jeux exigeants en 3D. Ce moteur est associé à 32 Go de Ram en DDR4-3200 (deux modules de 16 Go qui peuvent être remplacés par deux modules de 32 Go pour un maximum très confortable de 64 Go de mémoire vie) et un SSD de 1 To en PCIe x4 Gen 4 NVMe.

Geekom XT12 Pro : des performances de bon niveau

À l'épreuve des benchmarks, le XT12 Pro s'en sort très bien. Il obtient des scores de 4865 points en global sous Passmark, avec 25110 points pour le processeur, 2398 points en monocœur et 10445 points en multicœurs pour le CPU et 15691 points pour le GPU sous Geekbench, 1718 points en monocœur et 11404 points en multicœurs sous Cinebench R23 et 5878 points sous PC Mark 10. Des résultats de très bon niveau qui le placent dans le haut du panier, même en comparaison de PC équipés de puces plus récentes, sauf dans le domaine du graphisme 3D où les Ryzen de dernière génération font mieux avec leur iGPU 780M. De fait, son Core i9-12900H se situe globalement au niveau d'un Core i9-11900KF, d'un Core i5-13600H ou d'un Core Ultra 7 155H, trois très bonnes puces Intel, ou d'un Ryzen 7 7840U et d'un Ryzen Z1 Extreme, des processeurs AMD récentes et puissantes. Et même si la comparaison est toujours délicate compte tenu de la différence d'environnement logiciel, le Core i9-12900H fait mieux que certaines puces Apple comme le M1 ou le M2, tous deux à 8 cœurs. Il convient toutefois de noter que ces résultats restent inférieurs à ceux obtenus avec le Core i9-12900H dans d'autres configurations : sans doute en raison d'un bridage de Geekom pour limiter la température de la puce et la chaleur qui en résulte, toujours plus difficile à évacuer dans un espace aussi réduit.

Sans surprise, le XT12 Pro ne fait pas de miracles en jeu avec son Iris Xe. Réglé en Full HD avec peu de détails, il atteint tout de même les 150 FPS dans Valorant, les 66 FPS dans Counter Strike 2 et les 60 FPS dans GTA 5, ce qui est honorable. Il dépasse même les 200 FPS sur certains jeux anciens et légers comme League of Legends, même avec un haut niveau de détails en 1080p. En clair, on peut jouer avec le XT12 Pro, mais en se cantonnant à des jeux pas trop exigeants.

Rien à signaler de particulier pour le stockage. Avec son SSD Kingston, le XT12 Pro obtient des résultats honorables, avec des débits corrects en lecture comme en écriture, sans atteindre les prouesses des systèmes les plus performants du marché. On reste dans la logique et l'équilibre d'un PC de milieu de gamme polyvalent.

Geekom XT12 Pro : un ordinateur réactif, sobre et silencieux

Au-delà des chiffres, souvent arides, le XT12 Pro se révèle très agréable à l'usage. Rapide au démarrage comme à la sortie de veille prolongée, il se montre très réactif dans Windows comme dans les applications classiques. Nus avons ainsi apprécié sa fluidité et ses bonnes performances en bureautique comme dans des tâches plus exigeantes (retouche d'image, synthèse sonore, mixage audio, compression vidéo…). Certes, il existe plus rapide sur le marché, mais il s'avère parfaitement adapté à une utilisation "normale" au quotidien, et c'est l'essentiel compte tenu de sa vocation généraliste.

Côté consommation électrique, le XT12 Pro s'en sort avec les honneurs. Nous avons relevé à peine 9 W au repos, environ 15 W en utilisation bureautique ou en navigation Web, entre 30 et 40 W pour de tâches plus gourmandes (pour les mises à jour de Windows, par exemple) avec quelques pointes à 60 W lors de calculs intensifs. Un excellent bilan !

Enfin, pas de mauvaise surprise sur le plan sonore. Équipé d'un nouveau dispositif de refroidissement baptisé IceBlast, le XT12 Pro se montre très discret en usage normal, son ventilateur ne se faisant réellement entendre que dans certaines phases assez courtes, quand son processeur est fortement sollicité. Aucun souci donc pour l'utiliser à longueur de journée.

Dernier détail appréciable. Comme tous les mini PC Geekom, le XT12 Pro est livré avec Windows 11 Pro préinstallé et activé. Une version propre, sans antivirus commercial (toujours limité dans le temps) ni bloatware, si l'on excepte Spotify et les traditionnels outils Microsoft. Il n'y a donc pas de ménage particulier à effectuer à la configuration initiale pour se débarrasser de logiciels inutiles.

Geekom XT12 Pro : un mini PC polyvalent

Au final, le XT12 Pro apparaît comme un excellent ordinateur de milieu de gamme, à la fois performant et polyvalent. S'il ne remplacera pas un PC gamer, il convient amplement pour un usage classique, en bureautique comme en programmation ou en création numérique – hormis en 3D, bien sûr –, d'autant qu'il s'avère très réactif, silencieux, sobre en énergie, évolutif et bien pourvu en connectique. Sans chercher à rivaliser avec des mini PC plus puissants, il arrive à point nommé pour prendre la relève du Mini IT11 dans le catalogue Geekom, d'autant que son prix reste très raisonnable en regard de ses capacités : il est en effet proposé officiellement à 749 euros en configuration 32 Go - 1 To. Mais comme souvent avec les ordinateurs asiatiques, son tarif varie beaucoup selon le moment et le vendeur, Geekom ayant l'habitude de faire régulièrement de belles promotions avec des codes. On le trouve ainsi déjà avec des réductions sur Amazon (code ccmpr5XT12) et sur le site de Geekom (code ccmpr5), et même à 600 euros sur d'autres boutiques. Un très bon choix pour qui veut remplacer une vieille tour par un PC compact et puissant avec des caractéristiques au goût du jour.