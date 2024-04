Test HP Envy Move AIO 24 : un PC tout-en-un unique en son genre

Un PC tout-en-un transportable et autonome grâce à sa batterie ? C'est le pari étonnant - et réussi ! - de HP avec son Envy Move AIO 24, un ordinateur de bureau original, complet et pratique, idéal pour la maison et les vacances !

Si les ordinateurs tout-en-un ont moins la cote qu'à une époque – du moins, dans les médias –, ils n'ont pas disparu pour autant. Dans le sillage d'Apple et de son emblématique iMac – héritier moderne du premier Macintosh –, de nombreux constructeurs proposent encore des PC monoblocs, où la partie électronique correspondant à l'unité centrale est logée directement dans l'écran, derrière la dalle. Et c'est précisément ce qui fait fait tout l'intérêt de ces appareils, bien plus élégants et pratiques que les PC au format tour d'antan. Il suffit en effet de les brancher sur une prise de courant et de leur associer un couple clavier-souris pour avoir – presque – tous les avantages d'un ordinateur fixe, avec en plus la possibilité de les 'exposer" dans un salon, sans qu'ils ne dénotent trop avec la déco. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'on voit beaucoup de tout-en-un – essentiellement des Mac – dans les studios de création graphique et les agences recevant du public.

Les fabricants de PC ne s'y sont pas trompés et toutes les grandes marques possèdent des modèles de ce type dans leur catalogue : Lenovo, Dell, Asus ou même Samsung, qui vient justement de lancer son nouveau All-in-One Pro, un PC tout--en-un clairement inspiré de l'iMac. HP ne déroge pas à la règle, avec une belle collection d'ordinateurs All-in-One. Mais c'est avec son Envy Move AIO 24 que le géant américain compte bien se distinguer de la concurrence. Car en reprendre tous els codes du genre, ce PC monobloc possède un atout précieux : une batterie ! Grâce à cette réserve d'énergie, l'Envy Move AIO 24 peut, comme un ordinateur portable, se passer d'une prise de courant pendant plusieurs heures. Et comme il est également muni d'une poignée, on peut très facilement le transporter pour le poser dans une autre pièce ou même l'utiliser en extérieur. Pratique et très original !

© HP

HP Envy Move AIO 24 : l'avis de CCM Concept original

Facile à transporter

Clavier sans fil avec trackpad

Écran tactile et inclinable

Performances correctes

Rendu sonore équilibré

Fonctionnement silencieux

Entrée HDMI pour utilisation comme écran Seulement deux ports USB

Pas de possibilité d'extension ou d'évolution

Capacités graphiques limitées pour les jeux



HP Envy Move AIO 24 : un design sage et élégant

Dès le déballage, l'Envy Move AIO 24 surprend. D'abord, par son coloris blanc cassé ("coquillage" chez HP), une teinte douce assez neutre et passe-partout pour se fondre dans n'importe quel décor. Ensuite, par son poids : avec seulement 4,1 kg, il peut se porter très facilement, sans aucune aide. Et ce, d'autant plus que ses dimensions restent très raisonnables : 55 cm de largeur, 37 cm de hauteur et 6 cm d'épaisseur (14 si l'on compte l'encombrement de ses pieds, voir plus loin). Soit peu ou prou l'encombrement d'un moniteur de 24 pouces classique. Enfin, l'Envy Move AIO 24 étonne aussi par ses matériaux. Point de métal comme sur l'iMac d'Apple : HP a misé à la fois sur le plastique, moins luxueux, donc moins coûteux, mais aussi sur du tissu, ce qui explique aussi sa légèreté (4,1 kg seulement) et la sensation de douceur qu'il dégage. Certes, il ne dégage pas l'effet de solidité d'un produit Apple, mais il ne semble pas fragile pour autant.

© CCM

Mais ce n'est pas tout ! Car pour être facilement transportable, HP l'a doté d'une poignée. Placée à l'arrière, en haut, elle est en plastique et et fixée par une lanière faite d'une sorte de vinyle. Un choix surprenant, et pas très élégant, et sans doute guidé par des considérations économiques, qui laisse craindre une faible durée de vie. À voir dans le temps, même si elle remplit son rôle.

© CCM

Par ailleurs, plutôt qu'un large pied central comme on en trouve sur l'iMac et ses clones, HP a opté pour des pieds latéraux. Mais avec une solution très originale. Car au lieu d'être fixes, comme souvent, ces pieds sont rétractables. En effet, grâce à un astucieux mécanisme combinant des ressorts et des picots, ils se déploient automatiquement dès que l'on pose l'ordinateur sur une surface plane. Et se rétractent tout aussi automatiquement dès qu'on le soulève pour s'aligner sur la tranche de l'écran, sans dépasser. Un dispositif simple et efficace, qui fait plaisir à découvrir à une époque "tout électrique" où même les coffres de voiture exploitent un moteur pour s'ouvrir et se fermer... Autre fonction pratique, l'écran est inclinable, ce qui permet de le positionner à sa guise.

© CCM

© CCM

Détail discret, mais pratique : la partie basse de l'arrière de l'écran est recouverte d'un tissu souple qui sert de pochette pour ranger le clavier afin de transporter l'ensemble très facilement. Malin ! Dommage toutefois que HP n'ait pas poussé le pragmatisme à livrer l'Envy Move AIO 24 avec une pochette de transport sur mesure. D'autant que le constructeur n'en propose même pas en option sur son site. Il faudra se résoudre à en fabriquer une – avis aux couturières – ou en s'en passer !

© HP

HP Envy Move AIO 24 : un équipement correct

Côté équipement informatique, l'Envy Move AIO 24 n'a pas grand chose à envier à ses congénères tout-en-un, ni même à des PC fixes plus classiques. Son écran de 23,8 pouces exploite une dalle IPS brillante affichant une confortable définition de 2560 x 1440 pixels (QHD ou WQHD selon les écoles) limitée à 60 Hz. Largement suffisant pour afficher de nombreuses fenêtres dans Windows ou pour regarder des vidéos. Petit plus non négligeable : il s'agit d'une dalle tactile, comme sur les smartphones, les tablettes ou certains PC portables. On peut ainsi se passer complètement de clavier et de souris dans de nombreuses situations, que ce soit pour manipuler des fichiers dans Windows, surfer le Web, regarder des vidéos, faire de la retouche photo et même taper du texte – grâce au clavier virtuel de Windows, qui n'est toutefois pas aussi confortable et performant qu'un véritable clavier physique. Bref, de quoi manipuler – au sens propre ! – l'Envy Move AIO 24 de façon intuitive, sans s'encombrer d'un clavier.

Et ce petit avantage peut s'avérer précieux lors de la configuration initiale de Windows, lors du premier lancement de l'appareil, comme tous les PC neufs. Car si l'Envy Move AIO 24 est livré en standard avec un clavier sans fil (référence HP 720), ce dernier n'est pas systématiquement connecté en Bluetooth à l'installation initiale comme nous avons pu le constater lors de notre test. Pour autant, ce clavier est l'un des atouts majeurs de ce PC. Et pas seulement parce qu'il est sans fil : construit dans le même plastique blanc coquillage que l'ordinateur, il est également beau et ultra confortable, avec ses touches bien séparées et bien dimensionnées. Parfaitement stable, il s'avère très agréable au quotidien, même si l'on aurait aimé qu'il soit rétroéclairé. Mais sa principale qualité est ailleurs : car en lieu et place du pavé numérique, on y trouve un trackpad. Et pas un modèle au rabais ! Ce large pavé tactile s'avère lui aussi particulièrement confortable et précis. résultat : pas besoin de s'encombrer d'une souris, tout peut se se piloter à l'aide de ce clavier mixte. Bien vu !

Et c'est tant mieux. car même si rien m'empêche de connecter une souris Bluetooth, pours les inconditionnels du mulot, l'Envy Move AIO 24 n'offre qu'une connectique assez limitée. Entièrement placée sur ses flancs – il n'y a rien à l'arrière –, elle se compose uniquement d'une prise USB-A compatible USB 3.0 (jusqu'à 10 Mbit/s), d'une prise USB-C compatible USB 3.0 (jusqu'à 10 Mbit/s) et DisplayPort mais utilisable également pour recharger un appareil externe, même quand l'ordinateur est en veille, d'une prise coaxiale pour l'adaptateur secteur et d'une entrée HMDI permettant de brancher une source vidéo externe (autre PC, console de jeu, lecteur vidéo…) pour utiliser l'Envy Move AIO 24 comme un simple écran. Bien vu !

© CCM

© CCM

En revanche, en dehors de divers boutons (marche-arrêt, réglage de luminosité de l'écran…) il n'y a rien d'autre : pas de lecteur de carte mémoire ni de sortie audio pour un casque. Sur ce plan, HP fait moins bien que ses concurrents, qui sont généralement plus généreux sur le plan de la connectique physique. Rien à dire toutefois pour le sans fil : l'Envy Move AIO 24 est à la fois compatible Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, les normes de communication les plus répandues du moment.

HP Envy Move AIO 24 : des composants bien équilibrés

À l'intérieur, on trouve des composants typiques d'un PC de milieu de gamme actuel. Côté processeur, l'Envy Move AIO 24 est motorisé par un Intel Core i5-1335U, une puce basse consommation de 13e génération dotée de 10 cœurs (2 performants et 8 économes) capable de traiter 12 threads, embarquant 12 Mo de mémoire cache et fonctionnant jusqu'à 4,6 GHz en mode turbo. Un CPU moderne, conçu pour les PC portables et qui a naturellement sa place dans un ordinateur fixe où l'espace est compté. Pas de carte graphique dédié : tout ce qui concerne l'affichage est géré par par le circuit intégré au processeur (un iGPU), en l'occurrence un Iris Xe : suffisant pour le quotidien, y compris la retouche photo et la lecture vidéo, mais notoirement pas adapté aux jeux exigeants.

Ce processeur est secondé par 16 Go de mémoire vive vive de type LPDDR5-4800 (pour 4800 MT/s) et 512 Go de stockage en SSD NVMe M2, pour former un ensemble bien équilibré, avec de la mémoire rapide. Mais pas d'extension ou d'évolution possible : la Ram est soudée, les deux emplacements M2 sont déjà occupés et il n'y a pas de trappe ou équivalent pour une ouverture facile du boîtier. Rien de scandaleux pour un ordinateur de ce type qui n'a pas vocation à être transformé, d'autant que son équipement de base devrait tenir quelques années.

HP Envy Move AIO 24 : des performances dans la moyenne

Côté performances, l'Envy Move AIO 24 n'a pas à rougir face à de nombreux ordinateurs actuels. Loin d'être exceptionnels, les scores qu'il obtient aux benchmarks classiques sont dignes de sa vocation, à savoir un bon ordinateur familial polyvalent de milieu de gamme : 3780 points en global sous Passmark, avec 12775 points pour le processeur, 1919 points en monocœur et 8798 points en multicœurs pour le CPU et 12155 points pour le GPU sous Geekbench, et 1624 points en monocœur et 5488 points en multicœurs sous Cinebench. Des scores inférieurs à ceux d'autres PC équipés du même processeur, sans doute à cause d'un bridage de HP, et qui avoisinent ceux de puces plus anciennes ou plus légères comme le Core i7-11390H, le Core i7-12700T ou le Core i3-1315U chez Intel ou le Ryzen 3 5300G chez AMD, par exemple.

Rien à voir donc avec une "machine de guerre" ou un PC pour gamer, mais cela s'avère amplement suffisant pour toutes les tâches classiques, comme nous avons pu le constater en utilisation courante avec des applications diverses (navigation sur Internet, bureautique, lecture vidéo, retouche photo, etc.) où l'Envy Move AIO 24 s'est révélé parfaitement fluide. Et ce, d'autant que son SSD se montre tout à fait convenable avec de bonnes vitesses en lecture comme en écriture, contribuant ainsi à sa très bonne réactivité générale.

Sans surprise, l'Envy Move AIO 24 n'est pas taillé pour le jeu vidéo avec son circuit Iris Xe, même s'il est capable de faire tourner des jeux anciens ou pas très gourmands. Rien de gênant ou de scandaleux, car ce n'est tout simplement pas sa vocation.

Et si l'Envy Move AIO 24 n'est pas un bolide, il s'avère très confortable à utiliser au quotidien. Ainsi, lors de nos tests, nous avons été très agréablement surpris par la qualité sonore, que ce soit en visio, en écoute de musique ou en lecture de vidéo. Certes, comme toujours, on est loin de la hi-fi – il ne faut pas rêver non plus et c'est le cas de tous les ordinateurs ! –, l'ensemble s'avère très correct dans toutes les situations courantes, avec un son bien équilibré et des voix intelligibles. On n'en demande pas plus à ce genre d'appareil, d'autant qu'il se révèle par ailleurs très silencieux en utilisation normale, ce qui n'est pas anodin pour un ordinateur familial. Même satisfecit d'ailleurs pour la webcam qui, sans être extraordinaire, remplit parfaitement son rôle, d'autant qu'elle est compatible Windows Hello, pour un déverrouillage par reconnaissance faciale simple et rapide.

Quant à l'utilisation "nomade", c'est aussi une bonne surprise. L'ensemble se transporte facilement, même avec son clavier, et l'autonomie réelle est très proche de celle annoncée par HP, à savoir près de 4 heures loin d'une prise de courant, uniquement sur sa batterie (un modèle Li-ion polymère 6 cellules d'une capacité de 83 Wh). Bien sûr, on est loin d'un MacBook à puce M qui peut approcher les 20 heures, mais c'est suffisant pour regarder des vidéos de recette dans une cuisine ou quelques épisodes de série dans une chambre, par exemple. Le tout, sans même toucher au clavier grâce à l'écran tactile.

Pour finir, signalons que l'Envy Move AIO 24 a été conçu avec un objectif de confort, comme en témoignent les divers dispositifs matériels et logiciels dont il dispose : ainsi, il profite de deux systèmes d'ajustement automatique, un pour la luminosité de l'écran, l'autre pour le volume sonore, et que HP a intégré plusieurs applications qui facilitent son utilisation, comme Unison, la solution d'Intel pour synchroniser automatiquement un smartphone (Android ou iOS) et partager instantanément des messages ou des photos. Rien d'exceptionnel, mais des petits plus qui confirment la vocation de cet ordinateur tout-en-un pas comme les autres.

HP Envy Move AIO 24 : un PC original et séduisant

Disons-le clairement : à l'issue de notre test, l'Envy Move AIO 24 nous a vraiment séduits. D'abord par l'originalité de son concept, qui prouve que l'on peut encore innover dans le domaine en 2024. Ensuite, par ses multiples aspects pratiques, si l'on excepte sa curieuse poignée souple qui mériterait d'être améliorée. Son grand écran tactile, son clavier sans fil avec trackpad, son système de pieds rétractables et sa batterie constituent de réels atouts au quotidien, tant ils apportent en confort et en praticité. Enfin, par ses performances globales, qui, sans être exceptionnelles, s'avèrent parfaitement adapté à sa vocation familiale et bureautique. Bien sûr, on aimerait que sa batterie offre une meilleure autonomie pour gagner en liberté. Mais pour en usage occasionnel, dans une chambre, une cuisine ou même un jardin, ce n'est pas un gros problème.

En outre, si l'Envy Move AIO 24 est évidemment plus cher que des PC tout-en-un basiques, il n'est pas non plus vendu à un prix excessif. D'autant que s'il est habituellement vendu autour de 1500 euros, il est actuellement proposé à 1100 euros sur le site de HP : un tarif tout à fait correct compte tenu de ses qualités, de son originalité et de sa polyvalence. Bref, un ordinateur très convaincant, même s'il aura sans doute un peu de mal à trouver sa place sur un marché toujours dominé par l'iMac.