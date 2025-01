CES 2025 : avec Vision AI, Samsung introduit l'IA dans les TV

Après les ordinateurs, les smartphones et d'autres objets connectés, l'intelligence artificielle s'invite dans les téléviseurs. C'est l'ambition de Samsung avec Vision AI, une technologie qui débarque avec son lot d'avantages et de risques.

Après avoir généreusement abreuvé ses smartphones, tablettes, montres et bagues connectées d'outils d'intelligence artificielle durant l'année 2024, Samsung s'applique à présent à l'intégrer à ses téléviseurs. Sa nouvelle technologie baptisée Vision AI rejoint ainsi une partie de la nouvelle gamme 2025 des modèles Neo QLed, QLed, Oled et The Frame annoncés par le constructeur pendant le CES 2025, le grand salon high-tech qui se tient actuellement à Las Vegas.

L'IA dans un TV poursuit deux objectifs. Tout d'abord, elle permet de faciliter le paramétrage de l'appareil. Les Smart TV (ou TV connectées) ne brillent en effet pas toutes par leur simplicité d'emploi. En général, on se contente d'établir des réglages de son et d'image une fois pour toute tant la navigation dans les menus et sous menus selon les contenus présentés (cinéma, sport, talk show, etc.) peut représenter une plaie. Samsung Vision AI permet ainsi d'adapter automatiquement, à la volée, ces réglages afin de les optimiser. La fonction tient également compte de l'environnement de l'appareil (niveau de lumière et de bruit ambiant) pour peaufiner les paramètres. Pas mal. Mais les principaux atouts de Vision AI se nichent ailleurs.

© Samsung

Samsung Vision AI : un assistant pour tout simplifier

Vous connaissez peut-être la fonction X-Ray que l'on trouve sur le service de streaming Amazon Prime Video. En mettant en pause le programme en cours de lecture, elle permet d'obtenir une petite fiche indiquant qui sont les acteurs présents à l'image à cet instant et de rebondir sur leur filmographie. Samsung Vision AI pousse le concept un cran au-dessus. Ainsi après la fonction Entourer pour chercher (Circle to search) de Google qui se déploie à vitesse grand V sur les smartphones, il faudra compter avec Cliquer pour chercher (Clic to search) sur les TV Samsung. En pressant le bouton idoine sur la télécommande, il est possible de figer la scène. On peut alors se renseigner sur les noms des comédiens mais aussi sur les vêtement qu'ils portent, l'endroit où se déroule la séquence ou encore la composition du plat servi à table durant la scène.

La façon dont cette IA fonctionne n'est pas encore bien claire. Samsung nous a indiqué qu'elle exploitait les flux de données (en streaming) pour dénicher les informations et qu'il était donc impossible de l'utiliser lors de la lecture d'un film Blu-Ray par exemple. Les sources compatibles se limitent à la TNT, Samsung TV Plus (le service de streaming et de services maison) et les box TV connectées en HDMI.

© Samsung - Photo non contractuelle

Autre usage de Vision AI, la possibilité de traduire, à la volée, les sous-titres affichés à l'écran. Pratique par exemple lorsque l'on regarde une vidéo en VO qui ne comprend pas de sous-titres en français. Mais là encore, il ne faut pas rêver : l'IA est encore incapable de traduire des dialogues s'il n'y a pas de sous-titres.

Samsung Vision AI : Microsoft Copilot en complément

Pourquoi partir de zéro pour implanter des fonctions d'intelligence artificielle alors que de nombreux modèles existent déjà et qu'ils fonctionnent ? C'est donc sans surprise que l'on retrouve Copilot de Microsoft à bord des TV Samsung. Le Sud-Coréen indique travailler en collaboration avec l'éditeur pour ouvrir "la voie à des expériences plus intelligentes et personnalisées". La firme précise également que "ce partenariat permettra aux utilisateurs d'explorer une large gamme de services Copilot, dont des recommandations de contenu personnalisées."

Autrement dit, si vous pensiez que votre TV était votre petit jardin secret pour préserver votre confidentialité, c'est fini. L'IA va apprendre de vos habitudes et des requêtes que vous effectuez sur le TV pour encore mieux vous cerner… à des fins publicitaires, entre autres. D'autant que Samsung ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prévoit d'ores et déjà des collaborations avec d'autres géants de l'IA comme Google. En clair, l'arrivée de l'IA dans les téléviseurs va accentuer le pistage et le profilage des consommateurs, pour le meilleur comme pour le pire.

Quelques uns des TV 2025 à profiter de Samsung Vision AI - Samsung - Photo non contractuelle © Samsung

À noter que Samsung n'est pas le seul à miser sur l'IA pour sa gamme de TV 2025. Son concurrent direct, l'autre Coréen LG, invite lui aussi Copilot sur ses nouveaux téléviseurs Oled EVO. Enrobé dans l'intelligence artificielle maison AI Welcome, Copilot trouve lui aussi sa place directement sur la télécommande des appareils rebaptisée pour l'occasion AI Remote. Une pression sur la touche et vous pourrez dicter vos requêtes comme vous le faites peut-être déjà sur votre mobile.

Les nouveaux TV de Samsung devraient débarquer dans les rayons au début du printemps. La nouvelle version de Tizen, le système d'exploitation maison, devrait rejoindre plus tard dans l'année les modèles de TV compatibles sortis en 2024. Toutes les nouvelles fonctions ne seront cependant pas de la partie. La plupart d'entre-elles nécessitent la présence du nouveau processeur NQ8 AI Gen 3 à bord des modèles premiums de la gamme 2025 pour tourner. Reste à savoir si d'autres constructeurs vont suivre cette tendance et, surtout, si les consommateurs apprécieront ces nouvelles fonctions.