Canal+ se retire de la TNT : bientôt quatre nouvelles chaînes gratuites pour tous ?

En réaction à l'exclusion de C8 par l'Arcom, le groupe Canal+ a décidé de retirer quatre de ses chaînes de la TNT payante en 2025. L'occasion de redistribuer les cartes en offrant les canaux libérés à des chaînes gratuites.

C'est un véritable pavé que Canal+ vient de jeter dans la mare du PAF (le paysage audiovisuel français). Dans un communiqué publié le jeudi 5 décembre 2024, le groupe de télévision de Vincent Bolloré a annoncé le retrait prochain de quatre de ses chaînes de la TNT payante, à savoir Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète). Que les abonnés se rassurent, ces chaînes ne disparaitront pas : elles continueront d'être diffusées, mais par d'autres voies numériques, en streaming via Internet (fibre, ADSL, satellite, 4G/5G), à travers les box des opérateurs, des services en ligne, des téléviseurs connectés et l'application Canal+ pour smartphones et tablettes.

Fin de Canal+ sur la TNT : une décision de protestation

Cette annonce quelque peu spectaculaire est le fruit d'une décision à la fois politique et économique. Comme le groupe audiovisuel l'explique dans sa courte note, elle s'inscrit d'abord en réaction à l'exclusion prochaine de C8 (autre chaîne du groupe) de la TNT gratuite. Rappelons en effet qu'en juillet dernier, l'Arcom a refusé de renouveler l'autorisation de diffusion de deux chaînes par la voie hertzienne, C8 et NRJ12, ouvrant ainsi la voie à l'arrivée de nouveaux acteurs (voir notre article).

Cette décision, qui sanctionnait certaines dérives de C8 sources de nombreuses polémiques, a bien évidemment suscité la colère du groupe de Vincent Bolloré, qui rappelle à l'envi la popularité de C8. "Tirant les conséquences du retrait de la chaîne C8, première chaîne de la TNT, par l'Arcom et d'un environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant pour le groupe en France, Canal + annonce le retrait de ses chaînes payantes de la TNT", explique le communiqué.

Concrètement, on l'a dit, l'exclusion de C8 de la TNT gratuite, qui interviendra le 28 février 2025, tout comme le retrait des quatre autres chaînes de Canal+ prévu pour juin 2025, ne changera pas grand chose pour les téléspectateurs. D'abord, parce que dans un cas comme dans l'autre, ils pourront toujours regarder ces chaînes par d'autres moyens. Ensuite, parce que la TNT payante ne concerne en réalité que peu de monde. Ainsi, selon une étude d'impact de l'Arcom, Canal + ne comptait environ que 300 000 d'abonnés via la TNT au printemps 2022. Et même 70 000 clients en 2024 selon L'indépendant ! Un nombre très faible quand on le compare aux quelque 10 millions d'abonnés que Canal+ compte aujourd'hui en France depuis le rachat d'OCS –et aux près de 27 millions d'abonnés dans le monde entier.

Et c'est parfaitement logique dans la mesure où la plupart des spectateurs français regardent aujourd'hui la télévision par d'autres voies que la TNT beaucoup ne raccordent d'ailleurs même par leur téléviseur à l'antenne râteau de leur logement ! Car même si l'on estime que la TNT, reste le seul moyen de réception de ta télévision pour environ 20 % des foyers français, les usages ont énormément changé ces dernières années avec Internet et les innombrables plateformes de streaming aujourd'hui disponibles.

Fin de Canal+ sur la TNT : des enjeux économiques très importants

Le groupe Canal+ s'est d'ailleurs complètement engagé dans cette voie depuis plusieurs années en diversifiant son offre numérique. Et c'est qui pose problème pour un autre point abordé dans la déclaration du 5 décembre. Car en passant d'une offre de télévision payante "classique" à une immense plateforme de streaming en SVOD de type Netflix, la géant audiovisuel a complètement changé de modèle économique. Et, de fait, il devrait suivre les mêmes règles que ses homologues américains. Le fisc considère ainsi que le taux de TVA applicable à Canal+ ne doit plus être de 10 %, comme c'était le cas depuis ses débuts, mais de 20 %, come les autres services de SVOD.

En datant ce changement au 1er mai 2019, Bercy a refait ses calculs en notifiant à Canal+ des redressements de TVA de 230 millions d'euros par an pour les années 2019 à 2021, comme le souligne l'Informé. Et malgré la contestation de cette décision auprès du Conseil d'Etat, sans succès, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé pour l'application d'une TVA à 20 % pour Canal+ comme pour OCS..

On le voit, l'annonce du groupe de Vincent Bolloré n'est pas seulement politique, mais aussi économique. D'autant qu'elle a également des implications annexes très importantes, dans la mesure où Canal+ est l'un des principaux financeurs du cinéma français. Et ce n'est sans doute pas par hasard si la décision de Canal+ intervient quelques jours avant une assemblée générale décisive pour Vivendi, propriétaire Canal +. En effet, ce lundi 9 décembre, les actionnaires devront se prononcer sur un projet de scission du groupe Vivendi de Vincent Bolloré en plusieurs entités, scission qui permettrait à. Canal + d'être coté à Londres.

Fin de Canal+ sur la TNT : des fréquences libres pour de nouvelles chaînes ?

Quoi qu'il en soit, ce nouveau feuilleton économico-médiatique, qui coïncide curieusement avec les 40 ans de la chaîne cryptée, lancée en 1984, pourrait redistribuer les cartes dans le paysage audiovisuel français. Et c'est du côté de l'Arcom que tout devrait se jouer. C'est en effet l'autorité qui devra décider ce qu'il faut faire des quatre fréquences hertziennes libérées par le départ des chaînes Canal+. L'occasion de revoir complètement le PAF en redistribuant ces canaux à de nouveaux acteurs, en tenant compte de multiples enjeux politiques, économiques et culturels, avec les habituelles pression qui les accompagnent. Ce sera surtout l'occasion d'en finir avec le modèle aberrant de la TNT payante en passant toutes les chaînes en gratuit. Il est grand temps de faire un ménage en profondeur pour ce débarrasser de ce privilège anachronique et rendre cette technologie de télévision accessible à tous – mais qui a envie de nos jours de payer un abonnement pour des chaînes sur la TNT ? Gageons que l'année 2025 verra de de grands bouleversements dans notre cher PAF…