L'Arcom signe le clap de fin pour C8 et NRJ12 sur la TNT

L'Arcom a rendu sa décision pour le renouvellement des fréquences TNT. Résultat : C8 et NRJ12 perdent leurs canaux sur la télévision gratuite. Deux projets de nouvelles chaînes ont été choisis pour les remplacer.

La télévision numérique terrestre – plus connue sous l'acronyme TNT – va connaître quelques mutations ! En 2025, certaines autorisations de diffusion arriveront à échéance. Aussi, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique – la fameuse Arcom – a lancé en février dernier un appel à candidatures pour réattribuer pas moins de quinze fréquences, et donc autant de chaînes (voir notre article).

Ont ainsi été remis en jeu les canaux occupés sur les différents multiplex par C8, W9, TMC, TFX, NRJ 12, LCI, Paris Première, Canal+, BFMTV, CNews, CStar, Gulli, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma et Planète+. Vingt-cinq candidatures avaient été déclarées recevables.

L'attribution des canaux de la TNT est un enjeu considérable étant donné le poids et l'immense pouvoir qu'ont les médias télévisuels dans la construction de l'opinion publique. Comme le rappelle l'Arcom, il s'agit du mode de réception exclusif de près de 20 % des foyers en France. À elles seules, ses chaînes représentent aussi plus de 90 % de l'audience totale de la télévision. La question du sort réservé aux chaînes du groupe Bolloré, et plus particulièrement à C8 et Cnews, concentrait toutes les attentions en raison de leurs nombres de rappels à l'ordre au cours des dernières années. L'Arcom vient de rendre son jugement. Finalement, C8 et NRJ12 perdent leur canal, au profit d'une chaîne de Ouest-France et de RéelsTV, un projet porté par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky.

TNT 2025 : l'Arcom touche au poste de Cyril Hanouna

C'est la première fois que des fréquences sont retirées à des chaînes depuis le lancement de la TNT en 2005. Une sentence qui tombe comme un couperet alors que l'autorité de l'Arcom est grandement remise en question. Ainsi, la chaîne C8, principalement portée par Cyril Hanouna et ses émissions, est supprimée suite aux nombreuses polémiques et poursuites qu'elle a engendrées en raison de son traitement jugé partial de l'information.

L'animateur préféré de Bolloré, coutumier des dérapages et des provocations en tout genre, a en effet été plusieurs fois épinglé par l'Arcom au cours de ces derniers mois. En novembre 2023, C8 avait par exemple dû s'acquitter d'une amende de 500 000 euros suite à des propos tenus par un invité de TPMP sur une prétendue drogue à base de sang d'enfants consommée par des personnalités. Mais le point culminant avait été atteint à cette même période, lorsque Cyril Hanouna avait vivement insulté le député LFI Louis Boyard sur son plateau, conduisant le gendarme du numérique à lui infliger en juillet dernier une amende record de 3,5 millions d'euros. Au total, les sorties de route de l'animateur ont coûté plus de 7,5 millions d'euros à la chaîne. C'est d'autant plus problématique que C8 est déficitaire depuis sa création, avec encore 48,5 millions d'euros de pertes nettes en 2023.

Le cas de NRJ12, également rebutée, est différent. En effet, cela fait un moment que la chaîne connait des difficultés économiques, bien qu'elle ait affirmé arriver à l'équilibre ces derniers mois. Elle atteignait un maigre point d'audience lors de l'année 2023 et proposait surtout des rediffusions. Cette offre éditoriale pauvre, couplée à des résultats économiques déficitaires, a convaincu l'Arcom de ne pas lui réattribuer sa fréquence.

TNT 2025 : Réels TV et OF TV font leur arrivée

Le gendarme du numérique a choisi deux chaînes généralistes pour remplacer C8 et NRJ12. La première, Réels TV, est proposée par le groupe CMI France, qui appartient au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Elle compte proposer des documentaires, des débats et du divertissement, avec notamment un talk-show quotidien entre 19 heures et 21 heures. La chaîne pourrait s'appuyer sur le groupe de presse qui lui est attaché et qui possède les titres Elle, Franc-Tireur et Télé 7 Jours, le groupe d'édition Editis ainsi que le média vidéo Loopsider.

De son côté, la chaîne de Ouest-France peut s'appuyer sur les solides résultats du groupe de presse, qui est le quotidien le plus diffusé avec 628 393 exemplaires quotidiens, selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM). Les téléspectateurs pourront profiter d'un talk-show quotidien, de divertissements, de l'information, de la fiction et d'éventuelles soirées débats.

Voici les projets retenus par l'Arcom pour les dix années à venir :

BFM TV (société BFM TV)

CANAL+ (Société d'édition de CANAL PLUS)

CANAL+ CINEMA(S) (Société d'édition de CANAL PLUS)

CANAL+ SPORT (Société d'édition de CANAL PLUS)

CNEWS (Société d'exploitation d'un service d'information)

CSTAR (société CSTAR)

GULLI (société JEUNESSE TV)

LCI (société LA CHAÎNE INFO)

OF TV (société OUEST-FRANCE TV)

PARIS PREMIERE (société PARIS PREMIERE)

PLANETE+ (société Canal+ Thématiques)

RÉELSTV (société CMI France)

TFX (société TFX)

TMC (société TELE MONTE CARLO)

W9 (société EDI-TV)

"L'Arcom s'est fondée sur les critères mentionnés aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, en appréciant notamment l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme des courants d'expression socio-culturels", indique l'instance. "L'Autorité va désormais établir des conventions avec chacun des candidats retenus, condition indispensable à la délivrance d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur la TNT, d'une durée maximale de dix ans".

Fin de C8 et NRJ12 : quel avenir pour les chaînes ?

Les personnalités politiques de gauche et de droite ont eu des réactions diamétralement opposées face à cette annonce. La décision de l'Arcom fait particulièrement grincer des dents la droite et l'extrême droite. Le groupe À Droite! présidé par Éric Ciotti a même annoncé sur X qu'il "proposera une modification de la loi relative à la liberté de communication pour garantir la liberté d'expression et la pérennité des chaînes populaires".

Ancienne répartition des canaux. © CCM

Attention, C8 et NRJ12 ne disparaissent pas pour autant ! Les deux chaînes perdent simplement leurs attributions de fréquence de la TNT. Elles peuvent cependant continuer d'être diffusées en France. Tout comme des centaines d'autres chaînes disponibles dans le pays, elles devront trouver des accords avec des opérateurs pour une diffusion sur les box Internet ou par câble ou satellite. Mais cela risque tout de même d'impacter leurs audiences…

Mais si le non renouvellement par l'Arcom du canal TNT dédié à C8 peut apparaître comme un changement, un "coup de tonnerre" pour reprendre les mots de France Info, il n'en est rien. La télévision française reste entre les mains d'une poignée de milliardaires. De plus, Vincent Bolloré préserve tout de même six des quinze canaux TNT, notamment avec Canal+, CNews et CStar. Et ces derniers pourraient très bien accueillir Cyril Hanouna et peut être même son émission phare, Touche pas à mon Poste.

Car la décision du gendarme du numérique contient en elle-même une limite : rien n'empêche le groupe de Vincent Bolloré de programmer TPMP sur l'une de ses chaînes. Pourtant, c'est bien ce programme qui a été pointé du doigt par l'Arcom pour non-respect des engagements pris auprès du régulateur de l'audiovisuel.

Notons que Le Média TV, qui était candidat, a déposé un recours. Dans son communiqué de presse, le média indépendant, fort de son succès sur YouTube et déjà diffusé sur les box Free, estime qu'"aucune solution n'est apportée aux problèmes de concentration, de manque de pluralisme et de diversité des médias TV présents sur ces fréquences qui nous appartiennent à tous et à toutes". Il a toutefois peu de chances de réussir étant donné son orientation à gauche…

Toutefois, le Conseil d'Etat peut encore annuler la décision de l'Arcom. La juridiction avait par exemple annulé en 2016 une décision du CSA, le régulateur de l'époque, qui avait retiré son autorisation d'émettre à la chaîne Numéro 23, la société opérant la chaîne étant alors accusée de s'être rendue coupable d'une fraude à la loi. On peut donc s'attendre à une bataille juridique sanglante dans les mois, si ce n'est dans les semaines à venir…