Google Maps va changer de dimension dans sa prochaine version

Google a présenté la nouvelle version de son application Maps. Avec Gemini, l'entreprise propose de la navigation en 3D, une voix plus naturelle, des recommandations conversationnelles et une compatibilité élargie à la voiture.

À l'occasion du Android Show I/O 2026, qui s'est tenu le 12 mai dernier, Google a présenté de nombreuses nouveautés, comme le Googlebook et Android 17, ainsi que de sérieuses améliorations pour ses services. Et justement, Google Maps a droit à sa plus grande refonte depuis plus d'une décennie, si l'on en croit les dires de l'entreprise. C'est bien simple, elle ambitionne de transformer son application de navigation GPS en un assistant complet grâce à Gemini, son IA désormais omniprésente.

Au programme, nous avons donc de la navigation en 3D, une voix plus naturelle, des recommandations conversationnelles et une compatibilité élargie à la voiture. Tous les supports sont concernés, qu'il s'agisse des applications mobiles sur Android et iOS, de CarPlay, d'Android Auto ou des voitures équipées de Google Built-in.

Google Maps : une navigation "immersive" et précise en 3D

Un des plus gros changements concerne le rendu visuel de l'application, notamment sur Android Auto. En effet, grâce à ce que Google appelle la "Navigation Immersive", il est désormais beaucoup plus précis et détaillé puisqu'il mise davantage sur la modélisation 3D. Comme on peut le voir sur les différents visuels, les bâtiments, les ponts, les viaducs ou encore les dénivelés de terrain sont tous modélisés, offrant un rendu en relief.

Un apport qui n'est pas seulement décoratif, puisqu'il permet de mieux se repérer en fonction de l'environnement. Parfait pour éviter de se tromper de sortie d'autoroute ! Le géant du numérique met même en évidence les détails routiers importants, comme les voies de circulation, les passages piétons, les feux tricolores et les panneaux stop.

© Google

En bonus, la carte adopte un zoom intelligent qui adapte automatiquement la vue selon les besoins : large pour anticiper, serrée pour les manœuvres délicates, etc. Les bâtiments peuvent également devenir transparents afin de permettre de voir correctement la route.

Notons que, sur Android Auto, l'interface va mieux s'adapter aux différents écrans, qu'ils soient hauts, très larges ou même circulaires. Exit les zones noires sur certaines dalles incompatibles avec le format initialement rigide d'Android Auto ! Grâce à Design Material 3 Expressive, Google Maps va également bénéficier de davantage de personnalisation, avec des polices inédites, des animations plus fluides et des fonds d'écran interchangeables, ainsi que la possibilité de placer des widgets où l'on veut – par exemple pour avoir des raccourcis vers les contacts favoris, les boutons d'ouverture de la porte de garage, la météo, etc.

Google Maps : vers un meilleur guidage grâce à Gemini

Avec cette mise à jour, Gemini s'invite toujours un peu plus dans l'application afin d'offrir un meilleur guidage vocal. Les indications sont désormais plus claires et naturelles. Exit le robotique "dans 500 mètres, tournez à droite", l'IA donnera à la place des indications du type "passez cette sortie et prenez la suivante pour Illinois 43 Sud". Elle pourra aussi expliquer les compromis entre les différents itinéraires, par exemple pour choisir un trajet plus long mais sans bouchon, ou un plus rapide avec un péage par exemple.

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Pour les voitures disposant d'un système Google directement intégré – Google Built-in, aussi appelé Android Automotive ou Google Automotive –, le géant du numérique intègre la fonction "Live Lane Guidance". Grâce à elle, le système peut utiliser la caméra avant du véhicule pour analyser la route en direct, identifier la voie dans laquelle le conducteur roule et lui signale en temps réel quand changer de file ou prendre une sortie. Gemini peut également répondre à des questions techniques précises, comme expliquer un voyant sur le tableau de bord.

L'IA de Google est capable de comprendre le contexte des échanges grâce à la fonction "Magic Cue". Ainsi, si un ami demande une adresse par message, elle peut la retrouver dans les e-mails ou dans l'agenda et proposer de l'envoyer d'une simple pression. L'utilisateur peut aussi lui demander le meilleur restaurant du coin en cas de petit creux ou quels sont les arrêts recommandés lors de son itinéraire de voyage avec "Ask Map".

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Comme souvent avec Google, le calendrier de déploiement de toutes ces nouveautés est assez flou. Immersive Navigation a commencé à arriver sur les smartphones aux États-Unis en mars 2026, et son expansion vers d'autres pays se fera "dans les mois à venir" pour CarPlay, Android Auto et Google Built-in. De même, Ask Map n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis et en Inde, sur Android et iOS. Dans tous les cas, il n'y a aucune garantie que toutes les fonctions arrivent en même temps.