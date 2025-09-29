Taxe streaming : allez-vous devoir déclarer vos abonnements aux impôts ?

Une information inquiétante circule actuellement sur le Net à propos de l'arrivée en octobre d'une "taxe streaming", qui obligerait les utilisateurs à déclarer au fisc leur abonnement aux plateformes comme Netflix. Qu'en est-il vraiment ?

Si vous fréquentez les réseaux sociaux, et plus particulièrement TikTok, vous avez peut-être vu passer des vidéos de chaînes relayant l'actualité mentionnant l'arrivée prochaine d'une "taxe streaming", qui se substituerait à la redevance télé supprimée par Emmanuel Macron en 2022 et permettait de financer le service public. Une vidéo du compte Actu.time, repérée par 20 Minutes et qui affiche plus de 400 000 vues, fait notamment état de cette nouvelle mesure, qui doit être appliquée dès le 1er octobre.

Pour faire simple, les utilisateurs de Netflix, Prime Video ou encore Disney+ devraient mentionner leur abonnement dans leur déclaration d'impôts dans "le cadre d'un plan de lutte contre la fraude et pour mieux encadrer les services numériques à usage partagé, mais aussi intégrer ces services dans une future contribution spécifique liée à la consommation de contenus numériques à domicile". Pire encore : "en cas d'omission volontaire, une amende forfaitaire de 60 à 90 euros par service non déclaré pourrait être appliquée." Évidemment, les utilisateurs n'ont pas tardé à s'emballer dans les commentaires ! "Ils vont trop loin", "tout est bon pour récupérer de l'argent", "y a qu'en France que tu vois ça", "il n'y a pas plus urgent à gérer ?" Mais qu'en est-il vraiment ?

Taxe streaming : démêler le vrai du faux

Autant vous rassurer tout de suite, c'est complètement faux. Il s'agit là d'une information montée de toutes pièces, comme on en trouve à foison sur les chaînes "d'informations" qui pullulent sur TikTok et donc le contenu est entièrement généré par IA. Et, comme à chaque fois avec ce genre d'affabulations, les auteurs prennent de vraies informations avant de les déformer complètement.

Ainsi, jusqu'en 2022, tous les ménages possédant un téléviseur devaient payer une contribution pour l'audiovisuel public – la fameuse redevance télé. Ils devaient alors signaler les appareils concernés lors de leur déclaration d'impôts. La fameuse "taxe streaming" qui circule sur TikTok reprend donc ce principe, aujourd'hui aboli. Pour autant, il existe bien une "taxe streaming" en France, mais ce sont les services de streaming et non les abonnés qui s'en acquittent, et cela concerne uniquement les plateformes musicales.

La vidéo évoque également le contrôle des "partages abusifs d'abonnements", c'est-à-dire entre des personnes qui ne vivent pas dans le même foyer. Il s'agit effectivement d'un enjeu important pour les plateformes de streaming, qui cherchent par tous les moyens à mettre fin à cette pratique, qui les prive d'un certain nombre d'abonnés potentiels et leur fait perdre des recettes. C'est d'ailleurs Netflix qui s'est engagé le premier dans la bataille, rapidement suivi par Disney+ , Amazon Prime Video et, dernièrement HBO Max. Mais justement, c'est aux plateformes elles-mêmes de s'occuper de ce problème, et certainement pas à l'État !

Moralité : la méfiance est toujours de mise avec Internet ! Surtout qu'avec la démocratisation de l'intelligence artificielle générative, la publication de fake news a tout simplement explosé sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi il faut toujours prendre du recul par rapport à ce que vous y voyez et vous efforcer de faire preuve d'esprit critique. La première chose à faire est de guetter les anomalies. Par exemple, le titre de la vidéo parle d'une mesure qui entre en vigueur le 1er octobre, mais la voix en off évoque le 1er mai. Et il faut toujours vérifier les informations ! Ici, une simple vérification sur Google permet de voir qu'aucun média sérieux n'a parlé de cette mesure, et qu'aucun décret à ce sujet n'est paru dans le Journal officiel.