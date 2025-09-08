Amazon met fin au partage de compte pour les abonnés Prime

Clap de fin pour le partage de compte sur Amazon ! Suite à une décision de l'entreprise, les abonnés américains Prime ne vont plus pouvoir faire profiter leurs proches des frais de port gratuits. Qu'en est-il de la France ?

Depuis ses premiers pas, Amazon permet aux abonnés Prime de partager certains de leurs privilèges, et plus précisément la livraison gratuite, avec leurs proches. En effet, ils peuvent inviter un ami ou un membre de leur famille afin de leur faire bénéficier des frais de port offerts tout en conservant l'exclusivité des autres services comme Prime Video. Une fonction particulièrement populaire lors des périodes promotionnelles, comme le Black Friday, et des pics d'achats, comme Noël. Mais ce temps est malheureusement bientôt révolu. Amazon a mis à jour une de ses pages de support américaines, comme le rapporte Mashable, annonçant la fin du partage de compte.

Amazon Prime : la fin de la livraison gratuite pour des tiers

À partir du 1ᵉʳ octobre 2025, les abonnés Prime américains ne pourront plus partager la livraison gratuite avec une tierce personne. À la place, l'entreprise va proposer un programme Amazon Family. Ce nouveau système permet toujours d'inviter une autre personne, mais seulement si elle vit dans le même foyer que l'abonné et que tous deux partagent le même moyen de paiement. En plus de ce deuxième adulte, il sera possible d'ajouter jusqu'à quatre adolescents – à condition qu'ils soient enregistrés avant le 7 avril 2025 – et quatre enfants au sein du foyer en question.

Pour faire passer plus facilement ces restrictions auprès de ses utilisateurs, Amazon ajoute de nouveaux avantages à partager. En plus de la livraison gratuite, les membres d'Amazon Family pourront accéder à Prime Video avec publicités, Prime Reading, Amazon Music Prime, ainsi qu'à divers contenus numériques (ebooks, livres audio, jeux) et aux offres exclusives réservées aux abonnés Prime.

Amazon Prime : quelles conséquences pour les abonnés français ?

Cette décision est motivée par des raisons économiques, afin de pousser les proches vers des souscriptions individuelles, afin de maximiser le nombre d'abonnés payants. Avec près de 230 millions de membres Prime dans le monde, chaque restriction au partage permet de tabler sur un potentiel de revenus additionnels. Et, malgré les critiques que cela engendre, cette logique fonctionne, comme l'a très clairement montré Netflix, qui avait enregistré une hausse importante de souscriptions lors de la fin du partage de comptes. La plateforme avait d'ailleurs été rapidement suivie par Disney+ et HBO Max.

Toutefois, pas de panique, car cela ne change pas grand-chose en France. En effet, le programme "d'invités" présenté plus haut et dont les utilisateurs américains vont être privés n'existe plus depuis longtemps dans l'Hexagone. Comme l'indique clairement la page de support française, le partage des avantages Prime est réservé à "un membre supplémentaire de leur foyer", c'est-à-dire qui partage la même adresse de résidence. Cette restriction est donc en place depuis un moment chez nous.