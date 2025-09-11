Disney+ lance une super promo à 3 euros par mois sans engagement

Si Disney+ vous fait de l'œil, c'est le moment d'essayer le service de streaming ! La plateforme propose une offre spéciale à durée limitée, permettant d'accéder à son catalogue à partir de seulement 2,99 € par mois.

Pour la rentrée, Disney++ a décidé de mettre les bouchées doubles ! La SVOD accueille durant le mois de septembre des programmes particulièrement attendus, comme la série Alien : Earth, la saison 5 de Only Murders in the Building, la saison 13 de Futurama, ou encore Mufasa : Le Roi lion. De sérieux arguments qui pourraient convaincre de futurs utilisateurs de rejoindre la plateforme. Et, pour mettre toutes les chances de son côté, Disney+ a décidé de lancer une promotion permettant d'avoir accès à l'intégralité de son catalogue pour moins de 3 € par mois, pendant une durée de trois mois.

Disney+ : tous les contenus pour moins de 3 euros par mois

À partir du 11 septembre et jusqu'au 27 septembre, Disney+ propose une promotion sur son abonnement Disney Plus Standard avec publicité, qui baisse au tarif de 2,99 € par mois, au lieu de l'habituel tarif de 5,99 € par mois, valable pendant 3 mois. Une belle réduction de 50 % qui pourrait ouvrir de nouvelles hostilités dans le domaine du streaming !Après la période promotionnelle, l'abonnement Disney+ se renouvelle automatiquement au prix normal de la formule.

L'abonnement Standard avec pub est certes moins cher que le Standard (9,99 €/mois) et le Premium (13,99 €/mois), mais ne propose qu'une qualité Full HD (1080p) et deux écrans simultanés, ainsi que des publicités avant les programmes, à l'exception des profils Juniors. Cela reste donc particulièrement intéressant pour les familles ayant des enfants !

Mais les autres abonnements ne sont pas en reste, puisque la promotion s'applique également à eux ! Ainsi, ils sont respectivement proposés à 5,99 €/mois et 9,99 €/mois, là encore pour une durée de trois mois. Cela vaut donc le coup si vous n'êtes vraiment pas fan des réclames, que vous souhaitez pouvoir regarder vos séries hors-ligne ou profiter d'une qualité d'affichage supérieure.

Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés Disney+, ainsi qu'aux anciens utilisateurs dont l'abonnement est inactif, et qui souhaitent se réabonner. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rendre directement sur le site de Disney+ pour souscrire à cette offre spéciale. Attention, l'offre se terminera le 27 septembre et, passez les trois mois, l'abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif de base.