La super promo de Disney+ cache en fait une augmentation des prix

La plateforme propose actuellement une offre spéciale à durée limitée, permettant d'accéder à son catalogue à partir de seulement 2,99 € par mois. Mais cette super promotion cache en réalité une hausse des prix des abonnements.

Disney++ profite de la rentrée pour jouer un vilain tour à ses utilisateurs ! Alors que la plateforme de streaming accueille durant le mois de septembre des programmes particulièrement attendus, comme la série Alien : Earth, la saison 5 de Only Murders in the Building, la saison 13 de Futurama, ou encore Mufasa : Le Roi lion, il a décidé de profiter de ces arguments de poids pour convaincre de futurs utilisateurs de rejoindre la plateforme. Et, pour mettre toutes les chances de son côté, Disney+ a décidé de lancer une promotion permettant d'avoir accès à l'intégralité de son catalogue pour moins de 3 € par mois, pendant une durée de trois mois. Sauf qu'en réalité, la plateforme en profite pour augmenter discrètement les prix de l'ensemble de ses abonnements…

Disney+ : une offre trop belle pour être honnête

Sur le papier, l'offre est alléchante. À partir du 11 septembre et jusqu'au 27 septembre, Disney+ propose une promotion sur son abonnement Disney Plus Standard avec publicité, qui baisse au tarif de 2,99 € par mois, au lieu de l'habituel tarif de 5,99 € par mois – enfin, avant la hausse surprise –, valable pendant 3 mois. Une belle réduction de 50 % qui pourrait ouvrir de nouvelles hostilités dans le domaine du streaming !Après la période promotionnelle, l'abonnement Disney+ se renouvelle automatiquement au prix normal de la formule.

L'abonnement Standard avec pub propose une qualité Full HD (1080p) et deux écrans simultanés, ainsi que des publicités avant les programmes, à l'exception des profils Juniors. Cela reste donc particulièrement intéressant pour les familles ayant des enfants ! Les autres abonnements ne sont pas en reste, puisque la promotion s'applique également à eux. Ainsi, l'abonnement Standard (initialement à 9,99 €/mois) est proposés à 5,99 €/mois et le Premium (initialement à 13,99 €/mois) à 9,99 €/mois, là encore pour une durée de trois mois.

Sauf que, après avoir rentré son mail comme nouveau client, on constate que les tarifs imposés après la période promotionnelle de trois mois ont pris quelques euros supplémentaires. Ainsi, l'offre avec publicité passe de 5,99 € à 6,99 €, la formule Standard de 9,99 € à 10,99 €, et l'abonnement Premium de 13,99 € à 15,99 €. Les formules annuelles semblent pour l'instant épargnées : le forfait Standard reste proposé à 99,90 € et le Premium à 139,90 € – mais l'offre promotionnelle de s'applique pas.

Notons que l'offre promotionnelle est réservée aux nouveaux abonnés Disney+, ainsi qu'aux anciens utilisateurs dont l'abonnement est inactif, et qui souhaitent se réabonner. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rendre directement sur le site de Disney+ pour souscrire à cette offre spéciale. Attention, l'offre se terminera le 27 septembre et, passé les trois mois, l'abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif de base, avec application de la hausse. Quant aux abonnés actuels, ils n'ont pour l'instant reçu aucune communication à propos de l'augmentation de leur abonnement, mais cela risque de ne pas tarder.