Il y a du changement : Disney+ va remplacer sa section Star par Hulu

Disney+ s'apprête à modifier son offre en intégrant Hulu à son catalogue dès l'automne à l'international, en remplacement de la section Star. D'autres améliorations sont également à venir.

Avis aux fans de la souris aux oreilles rondes, Disney+ est sur le point de connaître un grand changement ! Plus exactement, l'entreprise américaine prépare une refonte majeure de son offre à l'international, comme nous l'apprend Deadline. Jusqu'à présent, la plateforme propose plusieurs univers, à savoir Disney bien sûr, mais aussi Pixar, Star Wars, Marvel et National Geographic, auxquels s'ajoutent dans certains pays Star et ESPN. Et justement, en France, Star – qui propose un contenu beaucoup plus adulte, avec des films et des séries populaires comme Les Simpsons et Grey's Anatomy – va être remplacé par Hulu, jusqu'ici réservé à certaines régions du monde.

Disney+ : un changement de marque qui a du sens

Hulu est une plateforme de streaming qui propose des productions originales, comme The Handmaid's Tale, Shogun, Only Murders in the Building, American Horror Story, I How Met Your Father, Veronica Mars ou encore The Bear – certains de ces contenus sont d'ailleurs diffusés dans la catégorie Star en France. Ses productions seront donc disponibles dans l'Hexagone sur Disney+ dès l'automne prochain. Des améliorations techniques avec de nouvelles fonctions et une page d'accueil davanatge personnalisée sont également à venir, afin de proposer "une expérience unifiée" qui culminera en combinant Disney+ et Hulu dans une seule et même application.

Excepté aux États-Unis et au Japon, Hulu est peu connu du reste du monde. Toutefois, Disney juge qu'il s'agit d'une marque plus claire et efficace que Star, qui jouit quand même d'une certaine réputation et sera capable de fédérer davantage de personnes. En plus, cela permet à l'entreprise d'uniformiser son catalogue à l'international. Notons qu'Hulu continuera d'exister aux États-Unis comme service autonome jusqu'en 2026, pour les personnes qui ne souhaiteraient pas souscrire à Disney+.

Cette décision intervient peu de temps après le rachat par Disney des parts de Comcast dans le service de streaming américain, suite à l'acquisition par la firme de la majeure partie de 21st Century Fox en 2019 pour 71,3 milliards de dollars.