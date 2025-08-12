Cette appli gratuite permet de voir YouTube sans publicité (et même de télécharger des vidéos)

YouTube impose de plus en plus de publicités, au point que l'abonnement payant Premium semble incontournable. Pourtant, une application gratuite permet d'accéder aux vidéos sans coupure ni publicité.

Avec ses milliards de dollars de revenus publicitaires, YouTube ne fait aucun cadeau à ses utilisateurs. Et à ceux qui veulent éviter d'être noyés sous les annonces, Google propose son payer abonnement Premium, payant, évidemment. Mais ce n'est pas la seule option. Depuis quelques années, des services et des applications alternatives proposent un accès à la célèbre plateforme vidéo sans publicité, sans fioritures et parfois même avec quelques fonctions annexes bienvenues.

Les plus pratiques et les plus connues étaient les bloqueurs de publicité – ad blockers, en anglais –, notamment l'excellent uBlock Origin. Malheureusement, Google a changé les règles en interdisant les outils sur YouTube et cette extensions ne fonctionne plus dans son navigateur Chrome.

D'autres solutions existent toutefois, comme Invidious, un service en ligne qui agit comme un intermédiaire entre YouTube et l'utilisateur, supprimant les publicités et les trackers. LibreTube et SmartTubeNext sont des alternatives intéressantes, respectivement pour Android et Android TV, avec des interfaces adaptées et des options comme la recherche vocale ou la gestion des playlists. Et sur ordinateur, MiniTube offre une approche minimaliste pour profiter de YouTube sans publicité.

Mais la solution qui a la cote en ce moment moment, même si elle n'est pas nouvelle, c'est NewPipe, une application gratuite et open source qui se distingue par sa simplicité et son respect de la vie privée.

Disponible sur Android, NewPipe est un lecteur vidéo léger et rapide, créé par des bénévoles. Loin de ressembler à une copie conforme de YouTube, cette appli évite les publicités, les recommandations intrusives, et ne demande aucune connexion avec un compte Google. On y retrouve une interface épurée, pensée pour aller droit au but : regarder ou écouter les vidéos sans distraction. On peut même télécharger des vidéos pour les conserve et les regarder hors ligne, ou lancer la lecture en arrière-plan, ce qui est idéal pour écouter de la musique ou des podcasts tout en utilisant d'autres applications.

L'application ne se limite pas à YouTube. Elle prend aussi en charge des plateformes moins connues comme PeerTube ou SoundCloud, ce qui élargit l'accès à des contenus indépendants. Cette ouverture fait de NewPipe un outil polyvalent, bien différent du mastodonte Google.

Certes tout n'est pas parfait. L'absence de connexion à un compte YouTube signifie que les utilisateurs ne peuvent pas interagir avec les vidéos : pas de commentaires, ni de gestion synchronisée des abonnements ou playlists officielles. De plus, certaines nouveautés comme les vidéos courtes, les Shorts, ne sont pas disponibles. Mais pour qui souhaite simplement regarder des vidéos sans être assailli de publicités, ces concessions sont faciles à accepter.

Attention, NewPipe n'est disponible sur le Play Store , la boutique d'applications officielle de Google – et con comprend pourquoi. Mais on al trouve facilement sur des plateformes alternatives comme F-Droid. Il faut juste savoir installer une application sous forme d'APK (voir notre fiche pratique si besoin). Tout se fait facilement, en quelques minutes. Et après, finies les pubs sur YouTube, et sans dépenser un centime !