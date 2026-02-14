Les Airbnb du sexe : ces locations spéciales sont dédiées aux nuits d'amour et aux jeux coquins

Depuis le confinement, un nouveau type d'hébergements connait un succès fulgurant. Spécialement conçus pour les libertins, ces locations coquines promettent des nuits voluptueuses et pleines de folie !

"La vallée secrète", "Parenthèse love", "Atelier de rêves", "La villa des charmes" ou encore "Des chaînes les passions"… Derrière ces appellations évocatrices se cachent les derniers hébergements à la mode, entièrement dédiés aux couples à la recherche d'une nuit un peu pimentée : les love rooms. Luxueuses, romantiques ou franchement coquines, ces locations de courte durée à la Airbnb promettent une parenthèse intime et permettent de prendre du temps pour soi, alors que notre quotidien est plus effréné que jamais.

Ce nouveau type de location s'inspire directement des fameux love hôtels japonais, un concept emblématique du pays du Soleil Levant. Ces établissements proposent aux amoureux de réserver une chambre glamour pour une partie de la journée ou de la nuit. Car, bien souvent, plusieurs générations vivent sous le même toit, ce qui complique sérieusement les relations sentimentales et charnelles. Bref, une curiosité locale à absolument tester lors de son voyage !

En France, les premières love rooms sont apparues dès 2011, mais ce n'est que dans les années 2020 et 2021 qu'elles ont vraiment gagné en popularité. En l'espace de quelques années, ces "chambres de l'amour" ont littéralement pullulé sur le territoire. Rien qu'en 2023, 200 ouvertures en France ont été dénombrées. Aujourd'hui, elles sont plus d'un millier sur le territoire français. Des plateformes spécialisées ont vu le jour, comme Love'nSpa, Loveroomers, Introuvable, Nuit d'Amour – n'hésitez pas à aller jeter un coup d’œil ! Après, il est aussi possible d'en trouver sur les sites de location classique, comme Airbnb.

Les annonces du site Loveroomers © CCM

Ces hébergements se déclinent en trois catégories : romantiques, suggestifs ou orientés BDSM. Ainsi, il est tout à fait possible de profiter d'une ambiance cocooning, avec un jacuzzi privatif, un lit king size, une belle douche italienne... ou de se tourner vers des locations beaucoup plus torrides, avec des tableaux libidineux, une moquette rouge, une barre de pole dance, un sofa tantra, des miroirs à gogo, une balançoire, une cage et tout un tas d'accessoires. Bref, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies !

Le concept de la love room est de proposer aux clients autre chose que ce qu'ils trouveraient dans une chambre d'hôtel classique, ce qui justifie le prix un peu plus élevé – il faut compter en moyenne entre 100 et 400 euros la nuit. Il permet également, pour certains, de profiter d'équipements qu'ils n'ont pas chez eux – mieux vaut éviter d'exposer son banc à fessées en plein milieu du salon.

Si la love room est un concept en vogue, reste à savoir combien de temps la tendance durera. Car le marché commence déjà à être saturé dans certaines régions. La concurrence croissante pousse les investisseurs à se tourner vers des concepts de plus en plus haut de gamme ou atypiques pour se démarquer, comme des espaces tropicaux ou comprenant des "pièces secrètes". Sans compter qu'un autre facteur pourrait mettre un frein à ce marché : le rabotage de la niche fiscale sur les locations meublées touristiques. Cette mesure, destinée à lutter contre la pénurie de logements, pourrait bien dissuader les nouveaux investisseurs...