Voici comment utiliser le GPS de votre smartphone sans aucun réseau mobile

En voiture, en deux-roues ou même à pied, les applis de guidage par GPS sur smartphone sont bien pratiques pour se repérer. D'autant qu'il est possible de les utiliser même quand on ne capte aucun réseau mobile…

Les applis de cartographie et de GPS sont devenues des incontournables sur smartphones. Elles sont même installées par défaut avec Google Maps sur Android et Apple Plans sur iOS. Pratiques, elles permettent en quelques instants de se repérer sur une carte afin de s'orienter, de pouvoir évaluer les distances et de définir un itinéraire pour se rendre à un endroit précis. Toutes ces possibilités fonctionnent parfaitement… lorsque l'appareil accroche un réseau de données 3G/4G/5G. Sans connexion, c'est une autre histoire. Si l'appareil trouve bel et bien votre position grâce à sa puce GPS, il n'est en revanche pas en mesure d'afficher la carte. Et pour cause : celle-ci est téléchargée à la volée. Difficile alors de s'orienter. Une situation qui peut se présenter à tout moment, dès que l'on traverse l'une de ces fameuses zones blanches qui ne sont pas couvertes par un réseau de données du moindre opérateur.

Histoire d'anticiper ce gros inconvénient, il existe une solution. Plusieurs applis permettent ainsi de télécharger des cartes directement sur l'appareil afin de ne pas être pris au dépourvu le moment venu. Les cartes ainsi stockées localement, dans la mémoire du smartphone, s'affichent en un clin d'œil et fonctionnent de la même façon que les plans téléchargés à la volée. Pratique !

Évidemment, pour pouvoir les utiliser le moment venu, sans connexion Internet, il faut veiller à télécharger les cartes avant de vous déplacer, lorsque vous disposez encore d'une connexion à un réseau mobile ou Wi-Fi. Il est possible de récupérer le plan d'une ville, ou d'une zone plus vaste comme un département, une région ou plus encore. Passé cette étape, vous n'avez même plus besoin de rester relié au réseau 3G/4G/5G. Vous pouvez même placer l'appareil en mode Avion en activant uniquement la localisation par GPS, qui est indépendante du réseau mobile, afin qu'il ne consomme pas inutilement la batterie à la recherche d'un réseau disponible.

La plupart des applis capables de stocker des cartes sur le mobile tournent aussi bien sur Android que iOS. La plus populaire demeure Google Maps. Ici l'opération s'effectue rapidement depuis l'option Hors connexion nichée dans ses paramètres. Et si l'appli Plans d'Apple ne dispose pas encore de cette fonction (il faudra attendre iOS 17 pour ça), on peut citer également Here WeGo qui permet de télécharger la carte correspondant à un pays tout entier ou, pour la France, les cartes d'une ou plusieurs régions de votre choix, Maps.me qui s'est même fait une spécialité des cartes hors ligne, OsmAnd ou encore MapFactor qui reposent toutes deux sur des cartes open source d'Open Street Maps. En revanche, pas question d'utiliser Waze qui ne propose aucune option pour télécharger des cartes et les utiliser hors ligne…

Télécharger des cartes avant de partir à l'aventure se révèle ainsi très pratique. On compte toutefois deux petits inconvénients. D'abord, il faut disposer d'un peu de place dans l'espace de stockage du mobile. Par exemple, télécharger le plan de Paris et de sa proche banlieue avec Google Maps nécessite 165 Mo d'espace de stockage. Et pour de l'ensemble du territoire français avec Here WeGo, il faut compter sur un peu plus de 2,3 Go de données. Si votre smartphone est déjà bien rempli, il faudra faire un peu de ménage ou ajouter une carte mémoire. Ensuite, avec une carte téléchargée et sans réseau téléphonique avec des données mobiles, vous n'aurez pas accès aux conditions de trafic en temps réel. Mais au moins, vous ne serez jamais perdu !

Dernière astuce, vous pouvez vous passer complètement de carte SIM et d'abonnement à un forfait mobile pour utiliser le GPS de votre téléphone. C'est d'ailleurs un excellent moyen de recycler un ancien smartphone encore en état de marche, pour en faire une sorte de GPS dédié que vous laisserez dans la boite à gants de votre véhicule ou dans un sac de randonnée. Il faudra juste songer à y télécharger des cartes à jour de temps en temps via Wi-Fi, pour qu'il soit prêt à l'emploi quand vous en aurez besoin !