Regarder des vidéos YouTube sur smartphone devient beaucoup plus pratique avec cette nouveauté

La dernière mise à jour de YouTube sur Android introduit un nouveau mini-lecteur de vidéos. Plus simple et plus discret, il apporte quelques fonctions fort pratiques pour un meilleur visionnage sur petit écran.

YouTube modifie constamment la conception de son application en fonction des plateformes et des tailles d'écran, afin d'offrir la navigation la plus agréable possible. En 2024, la plateforme avait tenté un nouveau format pour son mini-lecteur de la version Android, mais il était loin d'avoir fait l'unanimité. En effet, beaucoup d'utilisateurs lui reprochaient de prendre trop de place sur l'écran, le rendant frustrant à l'usage. Google avait finalement fait machine arrière et remis l'ancien. L'entreprise a annoncé le déploiement du nouveau design du mini-lecteur, dans la version 20.19.37 de YouTube sur Android. Celui-ci est plus épuré et flexible, tout en accueillant quelques fonctions intéressantes.

YouTube sur Android : un mini-lecteur de vidéo revu et amélioré

Auparavant, lorsque le lecteur vidéo était mis en miniature, de façon à permettre la navigation sur la plateforme tout en continuant de lire la vidéo, une barre de contrôle s'affichait en bas de cette dernière, avec les boutons lecture/pause et retour arrière/saut de 10 secondes. Elle a tout bonnement été supprimée. À la place, YouTube opte pour une interface plus minimaliste, avec seulement deux boutons (lecture/pause et fermeture) superposés sur la vidéo, ce qui rend le lecteur plus discret. Une fois la vidéo terminée, un bouton de répétition permet de la revoir.

© 9to5google

Il est également possible de cacher le lecteur sur un côté de l'écran, à droite ou à gauche selon ce qu'on préfère, afin de libérer de l'espace tout en continuant à visualiser le contenu en cours. Une poignée permet alors de le réafficher rapidement. Autre bon point : la vidéo se met automatiquement en pause lorsque le lecteur est masqué, et reprend dès qu'il est de nouveau visible. Enfin, en théorie, car d'après les premiers retours de 9to5google, la fonction n'est pas encore tout à fait au point, car la vidéo continue même masquée, mais Google devrait vite résoudre ce problème.

© 9to5google

Le déploiement de ce nouveau mini-lecteur est en cours sur Android – à la rédaction, nous n'en bénéficions pas encore. Aucune date n'a encore été annoncée pour iOS.