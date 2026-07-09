Ce sera le pire jour de l'été pour prendre la route cette année : ne roulez surtout pas !

Chaque été, entre les départs et les retours de vacances, les routes de France s'encombrent de bouchons monstres. Et cette année encore, il y a un jour particulier où il vaut mieux ne pas prendre le volant.

L'été, avec ses promesses de vacances ensoleillées et de moments de détente, est aussi synonyme de routes encombrées. Chaque année, des millions de Français et de touristes se croisent sur les autoroutes et les nationales en quête de dépaysement, que ce soit vers la mer, la montagne ou la campagne. Et chaque été, il y a toujours une journée particulièrement redoutée par les automobilistes.

Traditionnellement, c'est vers la fin juillet et le début août que les les grands embouteillages se forment. Logique : c'est la période des fameux chassés-croisés, quand les automobilistes qui partent s'ajoutent aux vacanciers qui rentrent. Et c'est bien entendu durant les week-ends que la situation empire, avec des locations qui démarrent souvent le samedi.

Et les grands axes les plus touchés par les bouchons sont traditionnellement les autoroutes, en particulier l'A6, l'A7, l'A9 et l'A10 qui relient les métropoles aux principales destinations estivales. Mais d'autres routes sont aussi concernées, comme l'A63, qui mène vers l'Espagne, la N165 vers la Bretagne ou encore la N205 vers l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc. Et d'autres tronçons posent régulièrement problème dans certaines régions, sur l'A1, l'A4, l'A8, l'A13, l'A43, l'A75, et bien sûr l'A86 en Ile-de-France. Il est fréquent que l'on approche voire que l'on dépasse les 1000 km de bouchons cumulés sur l'ensemble de ces axes durant les week-ends d'été.

© Bison fûté

Cette année, c'est le samedi 1er août qui s'annonce comme la pire journée pour prendre la route. D'abord, parce que c'est un samedi, jour de forte circulation en général, et plus encore en période de vacances. Ensuite, parce que c'est le premier jour du mois d'août, moment où beaucoup commenceront leurs vacances. Et comme c'est le jour où la plupart des juilletistes rentreront, on assistera à une ruée sur les routes : un immense chassé-croisé, avec une circulation extrêmement difficile.

La carte de Bison Futé pour ce jour est éloquente : noire dans le sens des départs dans toute la France et orange dans le sens des retours. En clair, des embouteillages monstres et des trajets rallongés de plusieurs heures. Et pour peu que la météo s'en mêle, avec un nouvel épisode caniculaire, cela des blocages pendant des heures sous une chaleur écrasante. Partir un jour plus tôt, le vendredi 31 juillet, ne sera pas non plus une bonne idée, avec du rouge partout et du noir sans le Sud-Ouest.

Pour éviter ce cauchemar, plusieurs options s'offrent à vous. L'idéal est de modifier votre planning, en circulant le jeudi 30 juillet ou le mardi 4 août, jours où toute la France sera en vert selon Bison fûté. Vous pouvez aussi prévoir une étape à mi-chemin, en passant la nuit dans un lieu agréable et tranquille. Ainsi, vous éviterez non seulement les embouteillages, mais vous commencerez vos vacances en douceur, sans stress ni précipitation.

Si vous ne pouvez pas décaler votre départ, essayez de partir très tôt le samedi matin, avant que la majorité des vacanciers ne se mettent en route. Même si cela signifie un réveil aux aurores, vous aurez l'avantage de rouler sur des routes encore dégagées. Et n'oubliez pas de vous arrêter régulièrement pour des pauses, surtout si la chaleur est intense.

Pensez également à bien préparer votre véhicule et à vérifier les conditions de circulation avant de partir. Emportez de l'eau, des encas, et des jeux pour occuper les enfants. Une bonne préparation peut rendre un long trajet beaucoup plus supportable.