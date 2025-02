Disney+ est gratuit pendant 3 mois pour les abonnés Free

Bonne nouvelle pour les clients Free : la plupart des abonnés Freebox peuvent profiter de 3 mois gratuits à Disney+, sur simple activation d'une option. Une excellente occasion de tester le service de streaming !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Disney+ démarre l'année 2025 avec la ferme attention de conquérir le secteur du streaming en France ! Après avoir acté sa séparation avec Canal+, la firme aux grandes oreilles a noué un partenariat avec Orange et Free, offrant de nombreux avantages à ses futurs abonnés et s'assurant une distribution optimale de ses contenus dans l'Hexagone, à travers différents canaux.

Pour continuer d'attirer les foules, la plateforme avait lancé début janvier une promotion fort intéressante. Cette fois, c'est par le biais de Free qu'elle compte séduire. L'opérateur a annoncé que, à partir d'aujourd'hui, les abonnés Freebox Pop, Ultra Essentiel et Delta peuvent profiter de 3 mois offerts à Disney+ (puis 5,99 € par mois sans engagement). Une occasion de regarder gratuitement les dernières nouveautés, comme la saison 2 de Bref qui fait déjà un carton !

Disney+ : trois mois gratuits avec certaines Freebox

Il s'agit de la formule Standard avec pub dont le prix passera à 5,99 € par mois après la période de gratuité. Cdertes, contrairement à l'abonnement Standard (9,99 €/mois) et au Premium (13,99 €/mois), le Standard avec pub ne propose qu'une qualité Full HD (1080p) et deux écrans simultanés, ainsi que des publicités avant les programmes, à l'exception des profils Juniors. Mais c'est largement suffisant pour profiter du service et découvrir le catalogue de la plateforme.

Bonne nouvelle : cette promotion concerne non seulement les abonnés actuels mais aussi les nouveaux. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l'Espace Abonné Free, dans la rubrique "Télévision" puis "Disney+", ou sur la TV canal 132 de la Freebox. L'offre est valable une seule fois et réservée aux non abonnés Disney+. Il faut la réclamer avant le 30 juin prochain.