Orange offre les chaînes Disney à tous ses abonnés et un tarif préférentiel à Disney+

Orange vient de nouer un partenariat avec Disney. L'opérateur offre ainsi à ses abonnés un accès gratuits aux chaînes du groupe américain, des films en avant-première et un abonnement Disney+ à un tarif préférentiel.

2025 va acter la séparation entre Canal+ et Disney. En effet, la chaîne cryptée est sur le point de perdre plusieurs services phares, notamment les chaînes et contenus de la souris aux grandes oreilles ainsi que la plateforme Disney++. Pour rappel, elle profitait depuis 2020 de l'exclusivité de la première fenêtre de diffusion des films du géant américain, incluait la plateforme au sein de son offre cinéma/séries et proposait les chaînes du groupe telles que Disney Junior, Disney Channel, Disney Channel+1, National Geographic et National Geographic Wild.

Mais que les amateurs des films Disney, Marvel et Pixar se rassurent ! La souris aux grandes oreilles a décidé, à la place, de se tourner vers les fournisseurs d'accès internet pour conserver sa place au sein des ménages français. Ainsi, l'opérateur Orange vient d'annoncer, ce vendredi 20 décembre 2024, un partenariat avec The Walt Disney Company pour enrichir son offre de divertissement. Cette collaboration, qui prendra effet dès le 2 janvier 2025, promet des réductions exclusives sur Disney+, un accès anticipé aux blockbusters et l'ajout de deux nouvelles chaînes. De quoi ravir les familles et séduire de nouveaux abonnés potentiels !

Partenariat Orange et Disney : quels avantages pour les abonnés ?

Grâce à ce nouveau partenariat, les abonnés à la Livebox Max – l'offre haut de gamme à 34,99 euros par mois pendant six mois puis à 57,99 euros par mois – pourront profiter d'une réduction permanente de 5 euros sur leur abonnement à Disney+. Cela signifie qu'il est possible de profiter de la plateforme moyennant un supplément de 99 centimes seulement avec l'abonnement avec publicité. De plus, ceux qui souscriront pour la première fois à l'abonnement Standard sans pub bénéficieront d'un mois d'essai gratuit.

En plus de Disney+, Orange propose déjà une remise de 5 euros par mois sur Netflix et Max. Bonne nouvelle, les remises sont cumulables ! Aussi, pour un supplément de 2,97 euros par mois, il est possible de profiter des trois plateformes de streaming ! Ça vaut vraiment le coup !

Autre avantage : les chaînes Disney Channel et National Geographic seront incluses dans l'abonnement TV d'Orange à partir du 2 janvier 2025. Elles seront accessibles depuis le décodeur TV, l'application mobile Orange et une large sélection de TV connectées. Enfin, le partenariat offre un accès privilégié aux derniers films des studios Disney – soit les productions Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, 20th Century Studios et Searchlight Pictures – seulement quatre mois après leur sortie au cinéma, par le biais de la plateforme VOD d'Orange. Attention, il s'agira seulement d'une offre VOD, à savoir disponible à l'achat ou la location. Pour profiter d'un accès sur Disney+, il faudra se résoudre à patienter 17 mois.

Orange et Disney : un accès privilégié aux contenus

"Nous sommes très heureux de nous associer à Orange, pour rendre nos contenus et nos histoires emblématiques accessibles au plus grand nombre de foyers français", se réjouit Hélène Etzi, Présidente de The Walt Disney Compagny France. "Cet accord avec The Walt Disney Company France est une excellente nouvelle pour nos abonnés. Il s'inscrit dans notre volonté d'offrir à nos clients le meilleur du divertissement, en leur proposant des chaînes de qualité et en leur facilitant l'accès à des services incontournables comme Disney+".

Ce partenariat bénéficie à Orange comme à Disney. En s'associant avec l'opérateur historique, le géant américain s'assure une distribution optimale de ses contenus en France, à travers différents canaux. De son côté, le FAI ajoute des arguments de poids pour attirer des abonnés, tout en se positionnant comme un acteur incontournable du divertissement en France. Bref, c'est gagnant-gagnant !