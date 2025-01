Médiamétrie va mesurer l'audience des plateformes de streaming

À partir d'avril 2025, Médiamétrie comptabilisera l'audience des plateformes de streaming de vidéo à la demande comme Netflix ou Disney+. De quoi changer la donne sur l'audimat et le marché publicitaire.

Avez-vous déjà rêvé de connaître le nombre exact de spectateurs de la dernière série populaire proposée par Netflix ? Ou bien de savoir combien de personnes ont vu la dernière tendance à la mode sur TikTok ? Eh bien, la réponse à ces questions pourrait bientôt arriver grâce à Médiamétrie. La société spécialisée dans la mesure d'audience des médias et les études de marchés de l'audiovisuel français a annoncé qu'elle allait récolter de nouvelles données pour ses rapports. Cette fois-ci, les audiences ne seront pas issues de la télévision ou de la radio, mais en provenance des plateformes de streaming vidéo et des réseaux sociaux.

Nouvelles audiences Médiamétrie : le streaming en plus des chaînes TV

Cette annonce a été confirmée par l'entreprise le 17 janvier dernier lors d'une conférence de presse. D'après le PDG de Médiamétrie, Yannick Carriou, "le marché gagnera collectivement à travailler à des mesures transparentes, auditables, mais aussi à travailler dans un consensus des différents acteurs." Un marché révolutionné depuis une dizaine d'années par l'émergence et le succès des plateformes de streaming.

Ainsi, les géants de la SVOD comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ seront désormais inclus dans les rapports d'audience. Selon Sud-Ouest, le téléspectateur pourra connaître les "top contenus" - les programmes les plus vus - de chaque plateforme. Pour l'heure, ce type d'information n'est pas communiqué au public et aux utilisateurs.

Nouvelles audiences Médiamétrie : bientôt les réseaux sociaux

Initié en 2023, le projet de Médiamétrie avait pour objectif initial de pouvoir calculer le temps d'écran de tous les acteurs du marché. Dans un premier temps, l'entreprise va devoir faire avec ceux qui ont accepté de participer au projet (Netflix, Disney++, Prime Video, Apple TV+). Pour le reste, la société a déjà annoncé être en pourparlers avec Max et le réseau social TikTok, et a confirmé la non-participation de Meta. Toutefois, Médiamétrie se réserve le droit de calculer les audiences des vidéos sur Facebook et Instagram de façon indépendante.

Les premiers chiffres de cette nouvelle formule de Médiamétrie devraient arriver courant avril 2025. Selon Télérama, il faudra patienter jusqu'au deuxième semestre de l'année pour connaître les données détaillées des plateformes de SVOD. Conscient de l'importance de ce projet, Yannick Carriou se veut rassurant face aux critiques : "Les premiers résultats ne seront peut-être pas parfaits. Tout le monde rêve d'avoir une mesure extrêmement détaillée et complète comme celle de la télévision, mais la variété des outils technologiques et des contextes de distribution ne rend pas ce rêve immédiatement réalisable."

À une époque où les plateformes de vidéo à la demande concurrencent frontalement la télévision et ses programmes, il est important de souligner le travail de modernisation que souhaite apporter Médiamétrie. Ne reste plus qu'à attendre les premiers chiffres d'audience pour savoir si le public français préfère les chaînes du petit écran ou celles de la SVOD. Nul doute que les publicitaires et les annonceurs surveilleront de très près les chiffres de Médiamétrie pour adapter leurs campagnes, maintenant que la plupart des plateformes ont des offres "avec pub".