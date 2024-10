DAZN gratuit : c'est possible sans piratage avec cette nouvelle offre

C'est le moment où jamais de tester DAZN, le diffuseur officiel de la Ligue ! Jusqu'au 13 octobre, la plateforme propose une période d'essai de 7 jours, sans frais ni engagement. De quoi faire passer ses prix élevés ?

Alors que la saison 2024-2025 de Ligue 1 débute officiellement, de nombreux fans de football se retrouvent frustrés. En cause : la plateforme DAZN, le "Netflix du sport", a récupéré la majorité des droits de diffusion de l'événement. Or, les tarifs pratiqués par la plateforme sont loin d'être donnés ! Il faut en effet compter 19, 99 € par mois (sans engagement) pour accéder à un seul match par jour ou 39,99 € par mois (sans engagement) pour profiter de l'ensemble des rencontres (voir notre article).

Alors, forcément, l'IPTV et autres solutions illégales séduisent, et DAZN peine à recruter des abonnés ! Aussi, la plateforme de streaming a décidé de revoir ses tarifs à la baisse pour attirer davantage d'amateurs de football et a lancé une offre promotionnelle durant le mois de septembre. Au lendemain de la fin de celle-ci, le SVOD annonce le lancement d'"une période d'essai de 7 jours à partir du 30 septembre". Une "opportunité unique qui permet de découvrir l'intégralité de l'écosystème DAZN, sans engagement". En espérant que ce soit suffisant…

DAZN gratuit : une offre pour séduire les plus réticents

Ainsi, depuis le 30 septembre, DAZN permet pour la première fois aux fans de football de s'abonner à sa plateforme sans payer, avec un accès gratuit à l'ensemble du service de streaming pendant 7 jours. À la fin de cette période d'essai, il sera possible de souscrire un abonnement ou de le résilier sans rien payer.

En s'abonnant dès à présent, les nouveaux abonnés de DAZN auront accès gratuitement à l'ensemble des matchs de Ligue 1 de la septième journée, qui aura lieu du 4 au 6 octobre et concernera OM-Angers, Rennes-Monaco, OL-Nantes, Strasbourg-Lens ou encore Nice-PSG. Il y aura ensuite une trêve internationale, ce qui explique la fin de la gratuité de Ligue 1 après le 13 octobre, après quoi débutera la 8ème journée, avec Monaco-Lille en ouverture.

Notons que, pendant la période d'essai, les nouveaux utilisateurs pourront bénéficier de l'ensemble des contenus diffusés par DAZN, comme le championnat de France de basketball, de la box et du MMA, ainsi que des fonctions proposées par la plateforme, comme l'accès à la FanZone. Encore heureux ! Car, maintenant que la promotion de septembre est terminée, les prix reviennent à 29,99 euros par mois avec un engagement d'un an et à 39,99 euros mensuels sans engagement. Outch !