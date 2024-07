Canal+ RAT+ : l'excellente offre de streaming pour les jeunes est de retour

L'offre RAT+ proposée par Canal+ est de retour ! Réservée aux moins de 26 ans, elle donne accès aux principaux services de streaming pour moins de 20 euros par mois. Et avec la nouvelle plateforme Max en plus !

Dépêchez-vous, l'offre RAT+ proposée par Canal+ est de retour ! Destinée aux moins de 26 ans, elle permet d'accéder au pack Canal+ Cine Series à moitié prix, pour seulement 19,99 euros par mois – ce n'est pas pour rien que son nom vient de l'expression populaire "être un rat" (être radin) ! Lancée pour la première fois en avril 2023, elle fait régulièrement son retour pour le plus grand plaisir des jeunes cinéphiles, qui ont alors accès à une très grande variété de films, séries et documentaires pour un prix imbattable. Et autant dire que cela tombe à pic, alors que les grandes plateformes de streaming ne cessent d'augmenter leurs tarifs ! Si vous avez l'âge requis, vous pouvez y souscrire à partir de ce 11 juin jusqu'au 19 août prochain. Et en prime, la toute nouvelle plateforme de streaming Max est inclus dans le lot !

RAT+ : toutes les plateformes de streaming pour les moins de 26 ans

RAT+ donne accès à MyCanal, aux chaînes Canal+ (Box-office, Cinéma(s), Grand Écran, Sport 360, Séries, Docs et Kids), Ciné+, Canal+ Séries, ainsi que les services Apple TV+, Netflix (Standard), Disney+ (Standard avec pub), OCS, Paramount+, Max et Insomnia. De quoi varier les plaisirs ! Vous possédez deux accès simultanés – quatre pour Disney++ – afin de faire profiter tout votre foyer. Au total, vous avez accès à près de 12 000 films et 5 000 séries – vous avez de quoi faire ! Le tout sans engagement, pour seulement 19,99 euros par mois. Si vous aviez plus de 26 ans, cela vous reviendrait aux alentours de 39 euros par mois en passant par Canal+, et de 60 euros par mois en passant directement par chaque SVOD. Donc ne tardez pas à en profiter !

Vous pouvez regarder le contenu sur smartphone, tablette, PC, Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV, consoles, Chromecast et AirPlay. Attention, si vous possédez déjà un abonnement à l'une des plateformes de streaming incluses, souscrire à RAT+ n'annule pas forcément votre abonnement en cours. Faites donc attention à bien le résilier pour ne pas payer deux fois pour un même service. Ce serait ballot !