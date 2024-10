Disney+ augmente encore ses prix, ça n'en finit plus !

Une fois de plus, Disney+ a choisi d'augmenter significativement le tarif de deux de ses trois abonnements. Les abonnés via Canal+ ne sont pas épargnés et devront eux aussi débourser entre 1 et 2 € de plus chaque mois.

Les prix des abonnements aux plateformes de vidéo en streaming en SVOD (vidéo à la demande) ont tous augmenté ces dernières années, ce qui n'arrange pas les affaires des utilisateurs en cette période d'inflation généralisée. Pour s'aligner sur ses concurrents et être plus rentable, Disney avait lui aussi revu ses offres en 2023, en mettant en place trois abonnements différents : la formule Standard avec pub à 5,99 € par mois, la formule Standard à 8,99 € par mois et la formule Premium à 11,99 € par mois. Le géant aux grandes oreilles semble avoir décidé de s'aligner sur la politique de son concurrent Netflix, et ce n'est pas pour le mieux ! En septembre dernier, il avait ainsi mis définitivement fin au partage de comptes (voir notre article), et il vient tout juste d'augmenter de nouveau le prix de ses abonnements !

Disney+ : des prix en hausse, y compris dans les packs Canal+

En août dernier, la plateforme de streaming avait annoncé une hausse des prix aux États-Unis à partir du 17 octobre, sans que l'on sache toutefois si cela se répercuterait sur le marché européen et, surtout, quand. Visiblement, la firme aux grandes oreilles ne s'est pas embarrassée de délais puisque cette hausse s'est généralisée en France dès aujourd'hui !

Ainsi, l'offre Standard avec pub reste à 5,99 € par mois. En revanche, la formule Standard sans pub passe à 9,99 € par mois ou 99,90 € par an, et la formule Premium à 13,99 € par mois ou 139,90 € par an. Bien évidemment, cette hausse ne s'accompagne d'aucune amélioration du service. L'abonnement Standard donne toujours accès à un contenu en Full HD sur deux appareils en simultané tandis que, dans l'abonnement Premium, les programmes sont en 4K avec prise en charge du Dolby Atmos et peuvent être visionnés sur quatre appareils en simultané maximum.

Les abonnés aux offres Canal+ ne sont pas épargnés ! Le groupe audiovisuel a revu les tarifs à la hausse, avec une augmentation allant de 1 à 2€ supplémentaires par mois. De plus, le pack Disney+, qui comprenait Disney+ Standard, Disney Junior, Disney Channel, Disney Channel+1, National Geographic et National Geographic Wild, disparaît des offres. Enfin, Canal+ indique dans sa fiche tarifaire que ses offres que "Disney+ Standard avec pub [est] inclus jusqu'à fin 2024", ce qui suggère que la plateforme pourrait disparaître de ses offres à la fin de l'année.