Ce logiciel gratuit bloque la pub sur YouTube - et sur plein d'autres sites

Pour augmenter ses revenus publicitaires, YouTube a récemment décidé d'interdire la lecture de vidéos si vous utilisez un bloqueur de pub. Mais une extension permet encore de contourner le problème.

Vous l'aurez remarqué si vous allez régulièrement sur YouTube : depuis plusieurs mois, la plateforme de streaming impose de regarder des publicités avant même de commencer à lire une vidéo. Et si elle est un peu longue, la lecture est encore régulièrement entrecoupée d'autres annonces. Ces séquences publicitaires ne sont pas nouvelles : c'est en effet grâce à elles que YouTube finance ses services quand on les utilise gratuitement. Seuls les abonnés à la formule Premium, facturée 12,99 euros par mois, y échappent – c'est même le principal avantage de ce forfait assez coûteux…

Pendant des années, il a été toutefois possible d'éviter ces annonces – souvent pénibles – en utilisant un bloqueur de publicité sous la forme d'une extension (un module qui se greffe dans un navigateur Web pour y ajouter des fonctions). Et il existe ainsi de nombreuses extensions (pour Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et consorts) qui se chargent de bloquer les innombrables pubs qui s'affichent sur les pages Web, les plus connues étant AdBlock, AdBlock Plus, AdGuard, Poper Blocker ou encore Ghostery.

Seulement voilà, si YouTube se montrait très tolérant à leur égard, la plateforme a récemment décidé de "bloquer les bloqueurs". Dès qu'elle détecte un de ces modules, un avertissement apparaît à l'écran et la lecture des vidéos est impossible tant que le bloqueur n'est pas désactivé. Une décision compréhensible dans la mesure c'est le visionnage des annonces qui compense la gratuité du service. Et YouTube ne profite pour inciter ceux qui ne veulent pas voir des publicités à passer à sa formule payante.

Toutefois, une extension permet encore d'échapper à la publicité sur YouTube : uBlock Origin. Simple et redoutablement efficace, ce module gratuit fait référence chez les experts. Dans jamais gêner la navigation sur Internet, il bloque toutes les publicités, fixes ou animées, sur toutes les pages Web, y compris les pop-up et les traqueurs, en affichant une alerte lorsqu'un lien renvoie vers un autre site. Et il peut être désactivé à la volée ou automatiquement sur des sites légitimes qui ont besoin de la publicité pour vivre, comme CCM. Surtout, uBlock Origin est encore fonctionnel sur YouTube : même avec un compte gratuit, la lecture vidéo commence immédiatement, sans aucune pub.

Attention cependant. D'abord, rien ne garantit que uBlock Origin fonctionne sur YouTube éternellement. Ensuite, le module est censé être désormais incompatible avec Chrome, car Google a changé le format des extensions pour son navigateur. Mais, curieusement, il suffit d'insister un peu pour continuer à l'utiliser, même si un avertissement indique que uBlock Origin a été désactivé. Il suffit pour cela d'aller dans les réglages des extensions du navigateur et de cliquer sur l'interrupteur de uBlock Origin pour le réactiver. Magique !

Si vous ne l'avez pas déjà installé dans Chrome, vous ne trouverez plus uBlock Origin dans le Chrome Web Store, la boutique officielle d'extensions de Google. À la place, on vous proposera uBlock Origin Lite, une déclinaison moins efficace, qui ne bloque rie sur YouTuibe. Mais vous pouvez récupérer l'original sur le site de uBlock Origin et l'activer "de force" Vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter ! .