Voici la technique pour replanter des herbes aromatiques de supermarché (et les faire durer)

Basilic, menthe, ciboulette, persil… Les pots du supermarché durent rarement plus d'une semaine. Pourtant, quelques gestes simples suffisent à transformer ces herbes "jetables" en plantes qui tiennent toute la saison.

C'est une histoire très classique, surtout à la belle saison, au printemps et en été : pendant les courses, on craque pour un beau pot de basilic bien vert au supermarché, on l'arrose consciencieusement, et une semaine plus tard les tiges sont devenues molles et les feuilles toutes jaunes. En clair, la belle plante fraîche qui faisait saliver avec ses belles promesses de saveurs et d'arômes est morte ! Et impossible de la ressusciter…

Ce n'est pas une question de talent pour le jardinage. Ces herbes aromatiques de supermarché ont été semées très serré sous serre, dans un minuscule pot bourré d'engrais, conçu pour une consommation immédiate – comme un bouquet de fleurs – et non pour survivre durablement chez vous. Une fois à la maison, le choc est rude : lumière faible, air sec, racines à l'étroit. La plante s'épuise rapidement.

La clé pour renverser la situation tient en un mot : diviser. Il faut sortir délicatement la motte du pot plastique sans tirer sur les tiges, défaire un peu les racines, puis diviser l'ensemble en petits bouquets de trois à cinq tiges. Ce que vous achetez pour 1,99 euro contient en réalité plusieurs dizaines de plantules entassées, qui se font concurrence pour la lumière, l'eau et les nutriments. En les séparant, chacune retrouve de l'espace pour développer son propre système racinaire. Il ne faut pas craindre de casser quelques radicelles : le basilic, la menthe et la ciboulette sont plus résistants qu'ils n'en ont l'air.

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Chaque bouquet obtenu se replante dans un pot plus grand – au moins dix centimètres d'espace entre chaque touffe – avec un terreau drainant pour herbes aromatiques, plus aéré que la terre compacte du pot d'origine. Règle d'or : aucune espèce usuelle n'aime avoir les pieds dans l'eau. Le basilic, le persil et la mélisse apprécient une légère humidité, tandis que le thym et l'origan, aux feuilles plus fermes, préfèrent rester au sec entre deux arrosages. Dans tous les cas, arroser au niveau des racines plutôt que sur les feuilles.

Autre point souvent négligé : les herbes du supermarché sont déjà chargées en engrais. Mieux vaut ne pas en rajouter dans les premières semaines, au risque de brûler les racines fraîchement séparées. Côté lumière, un rebord de fenêtre bien exposé au sud ou à l'ouest suffit pour le basilic et la coriandre, plus gourmands en soleil. La menthe et la ciboulette s'accommodent d'une exposition plus douce.

Le persil et la coriandre sont les plus capricieux : ils ont tendance à filer en graine ou à dépérir après un rempotage brutal. Pour eux, la patience est de mise – et accepter que tous les plants ne repartent pas fait partie du jeu. Pour les autres, basilic, menthe, ciboulette et thym, la division-rempotage fonctionne presque à coup sûr, et transforme un achat anodin en réserve d'aromates frais pour l'été entier.