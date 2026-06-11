Banque, travail, santé, impôts, assurance… Combien de temps faut-il garder ces documents ?

Bulletins de salaire, contrats d'assurance, relevés bancaires, certificats de famille… Tous ces documents ne se conservent pas éternellement. Mais jeter certains justificatifs trop tôt peut se retourner contre vous.

À l'heure où les documents s'entassent aussi bien dans les tiroirs que dans les espaces de stockage en ligne, une question revient souvent : combien de temps faut-il garder les papiers du quotidien ? Contrats, quittances, factures, certificats, relevés, attestations, actes, courriers… il n'est pas toujours simple de savoir ce qu'il faut archiver, et, surtout, pour combien de temps. Car jeter certains documents trop tôt peut vous faire perdre un droit ou rendre impossible la résolution d'un litige.

En pratique, la durée de conservation d'un document dépend essentiellement de sa nature et de son utilité potentielle. Les papiers liés à la santé, comme le carnet de santé ou les comptes rendus médicaux, peuvent s'avérer utiles toute la vie. Même logique pour le livret de famille, un jugement d'adoption ou un contrat de mariage. Ces documents n'ont pas de date de péremption et doivent rester accessibles à tout moment. Il en va de même pour les actes notariés, comme celui prouvant l'achat d'un logement : mieux vaut les garder sans limite de temps.

D'autres papiers, en revanche, peuvent être jetés au bout de quelques années. Les contrats de location et les états des lieux, par exemple, ne doivent être conservés que trois ans après la fin du bail. Les avis d'imposition, quant à eux, peuvent être supprimés au début de la quatrième année suivant celle de la déclaration. Un document fiscal envoyé en 2025 pourra donc être éliminé début 2029, sauf si un recours ou un contrôle fiscal est en cours.

Le cas des bulletins de salaire est particulier. Ils doivent être conservés jusqu'à la liquidation complète de vos droits à la retraite. Ces fiches sont en effet parfois les seules preuves des périodes travaillées et des montants cotisés, notamment si les informations ont mal été transmises entre les différentes caisses. Pour les documents bancaires, les délais varient selon leur nature : un relevé de compte courant se conserve en général cinq ans, tandis que les justificatifs liés à un crédit doivent être conservés jusqu'au remboursement total de l'emprunt, voire au-delà si un litige est possible.

Les documents liés à un véhicule, à une assurance ou à un sinistre doivent également faire l'objet d'un minimum de vigilance. Même s'ils ne sont plus utiles au quotidien, ils peuvent permettre d'établir une preuve en cas de désaccord ou de procédure. Un certificat de cession de véhicule, par exemple, peut éviter bien des ennuis en cas d'infraction commise par un nouveau propriétaire qui n'a pas mis la carte grise à jour.

Enfin, si vous conservez vos documents numériquement, sachez qu'une copie numérique peut être acceptée, mais qu'elle ne remplace pas systématiquement l'original en papier, certaines administrations pouvant encore exiger le document physique. En cas de doute, mieux vaut garder les deux versions, surtout pour les documents transmis par courrier ou remis en main propre.

Pour vérifier rapidement les délais de conservation recommandés pour chaque type de document, le site Service-Public.fr propose un simulateur en ligne officiel et gratuit, mis à jour régulièrement. C'est encore le meilleur moyen de savoir ce qu'il faut garder… ou pas !