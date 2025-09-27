Cette fonction de votre smartphone vous piste en permanence - Voici comment la désactiver

Vous n'en n'avez sans doute pas conscience, mais votre téléphone sait tout de vos déplacements. Si vous ne voulez pas être pisté en permanence, désactivez cette fonction quand vous n'en avez pas vraiment besoin.

En plus du Wi-Fi, du Bluetooth et de la 4G ou de la 5G, tous les smartphones actuels sont équipés d'un module GPS. Une puce électronise qui offre divers services de géolocalisation en temps réel. Si cette fonction est nécessaire pour certaines applications utiles, comme les services de cartographie et de guidage, elle présente toutefois des risques importants en matière de protection de la vie privée, en permettant de suivre les déplacements des utilisateurs

Par commodité, beaucoup laissent en effet la fonction de géolocalisation de leur téléphone activée en permanence, sans avoir forcément conscience que tous leurs déplacements et tous les lieux qu'ils visitent sont donc enregistrés. Et le problème, c'est que ces informations extrêmement sensibles ne restent pas sagement sur leur smartphone, mais sont souvent revendues et utilisées sans leur consentement.

Car de nombreuses applications, même les plus anodines, collectent discrètement ces données de localisation. Un petit tour dans les paramètres du téléphone, à la rubrique de la gestion des autorisations, permet d'ailleurs de se faire une idée de l'ampleur du phénomène, et réserve souvent quelques surprises désagréables.

Et derrière ces applications en apparence inoffensives se cache en réalité un très lucratif marché des données personnelles. Car une fois collectées, ces informations sont ensuite revendues à des courtiers en données, appelés "data brokers". Ces intermédiaires alimentent un vaste écosystème publicitaire, en fournissant des données aux marques et aux annonceurs, pour diffuser de la publicité ciblée.

Mais au-delà du profilage publicitaire, cette collecte "cachée" pose un autre problème. Car les données de géolocalisation recueillies sont très précises et peuvent révéler des informations sensibles, comme les habitudes quotidiennes, les lieux fréquentés et même les adresses personnelles. Cette intrusion dans la vie privée peut donc avoir des conséquences graves en cas de mauvaise utilisation ou de fuite de données.

Pour limiter ces risques et protéger (un peu) sa vie privée, la meilleure habitude à prendre est donc tout simplement de désactiver la géolocalisation en permanence, et de l'activer uniquement en cas de besoin. Bonne nouvelle, sur tous les téléphones cette bascule s'effectue en quelques secondes seulement. Sur Android par exemple, un simple balayage vers le bas sur l'écran d'accueil affiche le volet d'action rapide, dans lequel se trouve un simple bouton pour activer ou désactiver la géolocalisation.

En plus de protéger la vie privée, la désactivation des services de location présente un autre avantage non négligeable : elle améliore l'autonomie du téléphone. Car la géolocalisation sollicite en permanence le GPS, le Wi-Fi et les antennes relais, ce qui réduit significativement l'autonomie du smartphone. Désactiver cette fonction lorsqu'elle n'est pas nécessaire est donc une bonne habitude d'hygiène numérique et un réflexe à prendre au quotidien.