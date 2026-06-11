La facture d'électricité de millions de Français va augmenter cet été – La raison est étonnante

Des dizaines de millions de foyers français verront leur facture d'électricité augmenter à compter du 1er août 2026. La cause de cette hausse est aussi inattendue que contre-intuitive. Et elle n'a rien à voir avec le prix du pétrole.

Depuis plusieurs mois, les nouvelles sur le front de l'énergie électrique étaient plutôt rassurantes. Le tarif réglementé avait baissé de 0,74 % en février 2026, après des reculs bien plus substantiels en 2025. La tendance semblait favorable. Pourtant, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a acté une hausse de 3,04 % du tarif d'acheminement pour les clients raccordés en basse tension – c'est-à-dire la quasi-totalité des ménages français. Plus de 24 millions de clients sont concernés pour cette augmentation qui entrera en vigueur cet été, au 1er août 2026.

Pour comprendre ce qui se passe, il faut faire un détour par la composition d'une facture d'électricité. La plupart des consommateurs imaginent qu'ils paient essentiellement l'énergie elle-même. C'est partiellement vrai – mais près d'un tiers de chaque facture sert en réalité à financer les réseaux qui acheminent le courant jusqu'aux logements. Ce poste s'appelle le TURPE, pour Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité. C'est lui qui augmente.

La raison de cette augmentation est aussi surprenante que contre-intuitive. À l'instar de l'année, l'hiver 2025-2006 a été plus doux que prévu, ce qui a fait chuter les recettes d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Moins de froid, c'est moins de chauffage électrique, moins de consommation, et donc moins de recettes collectées via le tarif réseau.

© Andreas Gruhl - Adobe Stock

Parmi les facteurs pris en compte par la CRE figurent également un taux d'inflation légèrement supérieur aux prévisions et un écart entre l'inflation réalisée de 2025 et les projections initiales. Enedis doit pourtant continuer à entretenir et moderniser son réseau, quelles que soient les températures. La facture de ce manque à gagner se répercute donc sur les consommateurs.

Cette hausse de 3,04 % du tarif d'acheminement se traduit par une augmentation d'environ 1 % TTC sur la facture totale – puisque le réseau ne représente qu'une fraction du montant final. Bien entendu, la hausse sera variable selon le profil de consommation. Par exemple, un foyer qui consomme 4 500 kWh par an devrait voir sa facture annuelle s'alourdir de l'ordre de 15 euros. Et il faudra compter environ 30 euros pour une maison qui absorbe 10 000 kWh par an. Pas un choc, mais une hausse réelle.

Souscrire une offre à prix fixe chez un fournisseur alternatif ne protège pas de cette augmentation : dans la grande majorité des contrats, la garantie porte uniquement sur la part "énergie" du prix du kWh. La part réseau, elle, suit automatiquement les décisions de la CRE. La grille tarifaire définitive sera publiée mi-juillet, et les nouveaux prix s'appliqueront du 1er août 2026 au 31 juillet 2027.