Xbox Cloud Gaming gratuit : Microsoft lance une formule financée par la publicité

Microsoft innove en proposant de jouer gratuitement sur son service de cloud gaming sans payer un abonnement Xbox Game Pass. Il faut juste se contenter de sessions de jeu limitées avec de la publicité. Le prix du gratuit !

Depuis plusieurs années, Microsoft fait du cloud gaming l'un des piliers de sa stratégie Xbox. L'entreprise le résume d'ailleurs avec son slogan "This is an Xbox", qui met en avant la possibilité de jouer sur une multitude d'appareils, même dépourvus de la puissance d'une console, comme une tablette, une clé HDMI ou un téléviseur connecté. Longtemps proposé en version bêta, ce service a finalement été pleinement intégré à l'occasion de la refonte du Xbox Game Pass. Il est désormais accessible avec la quasi-totalité des formules d'abonnement, et plus seulement avec l'offre Ultimate.

Et la firme de Redmond semble bien décidée à le pousser encore plus en avant. Elle a en effet annoncé, dans un billet de blog, l'arrivée d'une offre de jeux en streaming gratuite sur Xbox, financée par de la publicité. Elle est d'ores et déjà disponible en phase de test auprès des membres Xbox Insiders, via l'application Xbox Insider Hub disponible sur Xbox et PC.

Xbox Cloud Gaming gratuit : de la pub et des sessions d'une heure max

Pour rappel, Microsoft a profondément revu son offre Xbox Game Pass en octobre 2025. À cette occasion, le cloud gaming a été intégré à trois des quatre formules d'abonnement – l'abonnement PC en est toujours exempté – et les tarifs ont été revus à la hausse – avant que l'entreprise ne se rétracte en partie. Les abonnés aux offres Essential, Premium et Ultimate peuvent donc maintenant accéder au cloud gaming sans limite de durée et sans publicité, même si les temps d'attente et la qualité de diffusion varient selon la formule choisie.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent à propos de l'arrivée prochaine d'un abonnement qui reprendrait le fonctionnement des offres proposées par son concurrent Nvidia GeForce Now, à savoir un abonnement gratuit ou à tarif réduit qui intégrerait des publicités et bénéficierait de certaines restrictions d'usage. C'est désormais officiel !

© Microsoft

Microsoft a donc choisi de proposer un accès au Xbox Cloud Gaming totalement indépendant du Xbox Game Pass. La nouvelle formule ne donne donc pas accès à un catalogue de jeux, mais permet de profiter du service pour les titres compatibles que le joueur possède déjà dans sa bibliothèque Xbox, à condition de visualiser quelques minutes de publicités par session de jeu d'une durée d'une heure maximum – Microsoft ne précise pas s'il est possible d'enchaîner immédiatement les parties ou si une période d'attente sera imposée, comme sur certaines offres concurrentes.

L'entreprise insiste sur le fait que les publicités sont diffusées avant le début des sessions et ne viennent aucunement interrompre la partie – ce serait un coup à perdre contre un boss. La durée des réclames n'est pas indiquée, mais les précédentes rumeurs faisaient état de deux minutes – mais cela a pu être modifié depuis. Microsoft promet des publicités "de qualité" et qui "correspondent aux attentes des joueurs" , auxquelles la firme appliquera "le même niveau d'exigence" qu'à ses propres contenus. Notons que, pour profiter de cette offre gratuite, il faut obligatoirement posséder un compte Xbox .

Xbox Cloud Gaming gratuit : une formule pour séduire un nouveau public

Cette nouvelle offre est intéressante, dans le sens où elle permet de réduire le coût d'accès au jeu vidéo, alors que le prix des Xbox Series a fortement augmenté suite à l'explosion des coûts de la mémoire – en RAM comme en stockage. Pouvoir profiter des titres que l'on a acquis au fil des années depuis n'importe quel écran sans avoir à s'abonner au Game Pass devrait augmenter l'accessibilité de l'écosystème Xbox. Cela devrait particulièrement convenir aux propriétaires de Xbox One, car le cloud gaming leur permettrait de jouer à des titres conçus pour les Xbox Series X et S sans devoir acheter une nouvelle console.

Mais les différentes limitations rendent le cloud gaming gratuit injouable sur le long terme pour les joueurs aguerris. Cette offre servirait alors surtout d'outil promotionnel, permettant aux nouveaux joueurs ou aux joueurs occasionnels de mettre un premier pied à l'étrier, pour ensuite les orienter en douceur vers une formule payante – comme ce que fait le service GeForce Now de Nvidia.

Cette nouveauté tombe à point nommé puisque Microsoft tente actuellement d'améliorer la rentabilité de sa division Xbox. La nouvelle direction a récemment reconnu que les marges de l'activité étaient trop faibles, le Game Pass n'ayant notamment séduit que 30 millions d'abonnés, alors que l'entreprise en escomptait 77 millions d'ici fin 2026.