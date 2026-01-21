Le cloud gaming bientôt gratuit sur Xbox ? Oui, mais sous certaines conditions...

Microsoft devrait permettre aux joueurs Xbox de profiter gratuitement du cloud gaming sans avoir besoin de souscrire au Xbox Game Pass. Il faudra par contre se contenter de sessions de jeu limitées et d'un peu (beaucoup) de publicité.

Depuis quelques années maintenant, Microsoft mise beaucoup sur le cloud gaming. Vous avez sûrement déjà entendu son nouveau slogan, "This is an Xbox", accompagné d'une pléthore d'appareils bien moins puissants qu'une console – une tablette, une clé HDMI ou une télé connectée par exemple. En bêta pendant de nombreux mois, la technologie a quitté ce statut lors de la refonte complète du Xbox Game Pass et a été étendue aux presque tous ses abonnements – et non plus seulement à l'Ultimate.

Et il semblerait que la firme de Redmond soit bien décidée à la pousser encore plus en avant. En effet, Tom Warren, journaliste de The Verge, a partagé une capture de l'écran de chargement du service, sur laquelle on peut lire "Une heure de temps de jeu avec publicités par session." Selon lui, Microsoft devrait bientôt lancer une formule de cloud gaming gratuite financée par de la réclame.

Xbox Cloud Gaming : une offre gratuite mais limitée

Pour rappel, Microsoft procédait en octobre dernier à un remaniement de son offre Xbox Game Pass, en intégrant le cloud gaming dans trois de ses quatre abonnements – l'abonnement PC en toujours est exempté – et en revoyant les prix à la hausse, avec des tarifs allant de 8,99 € par mois à 26,99 € par mois – oui, ça fait mal au portefeuille. Avec les offres Essential, Premium et Ultimate, les abonnés peuvent profiter du cloud gaming de façon illimitée et sans publicité, même si le temps d'attente et la qualité d'affichage dépendent de la formule choisie.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs courent à propos de l'arrivée prochaine d'un abonnement qui reprendrait le fonctionnement des offres proposées par Netflix ou Disney+, mais surtout son concurrent Nvidia GeForce Now, à savoir un abonnement gratuit ou à tarif réduit qui intègrerait des publicités et bénéficierait de certaines restrictions d'usage. Au vu de la capture d'écran partagée par Tom Warren et des déclarations de Windows Central, Microsoft semble donc se diriger vers un accès au Xbox Cloud Gaming totalement indépendant du Xbox Game Pass. Il ne donnerait donc pas accès à un catalogue de jeux, mais permettrait de profiter du service pour les titres compatibles que le joueur posséderait déjà dans sa bibliothèque Xbox, à condition de visualiser 2 minutes de publicités par session de jeu d'une heure, et de ne pas dépasser la limite de 5 heures de jeu gratuites par mois.

Toutes ces limitations rendent le cloud gaming gratuit injouable sur le long terme pour les joueurs aguerris. Cette offre servirait surtout d'outil promotionnel, permettant aux nouveaux joueurs ou aux joueurs occasionnels de mettre un premier pied à l'étrier, pour ensuite les orienter en douceur vers une formule payante – comme ce que fait le service GeForce Now de Nvidia.

Il semblerait que cette fonction de cloud gaming soit testée auprès des membres du programme Xbox Insider, qui permet de tester les dernières nouveautés en avant-première. Si Microsoft a une annonce à faire à ce sujet, nul doute que l'entreprise le fera durant le Xbox Developer Direct 2026, qui aura lieu le jeudi 22 janvier à 19 heures en France. Ce sera aussi l'occasion de célébrer le 25ᵉ anniversaire de Xbox avec "un premier aperçu de plusieurs jeux exceptionnels à venir".