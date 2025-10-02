Microsoft fait exploser les prix de ses abonnements Xbox Game Pass

Microsoft vient d'annoncer une refonte complète de son Xbox Game Pass tout en appliquant une hausse spectaculaire au prix de ses abonnements. Au point que l'on se demande si le service est toujours intéressant…

Depuis quelques années maintenant, Microsoft mise grandement sur son offre Xbox Game Pass, qui permet, moyennant un abonnement mensuel, de profiter d'un large catalogue de jeux et de différents avantages. L'abonnement Ultimate est notamment considéré comme une aubaine pour les joueurs les plus gourmands, puisqu'il donne accès à un vaste catalogue de jeux — y compris des nouveautés dès le premier jour — et au cloud gaming pour moins de 20 € par mois.

Depuis le lancement du service, l'entreprise a fait évoluer progressivement son offre, tout en augmentant petit à petit les prix, qui étaient au départ particulièrement attractifs. Reste qu'elle voit grand, très grand, et même si elle vient d'encaisser pas moins de 5 milliards de dollars de revenus annuels avec le Game Pass, elle a décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Aussi, Microsoft vient d'opérer une refonte majeure de ses abonnements et en profite pour faire exploser les prix, avec des hausses de près de 50 % ! Ça pique !

Xbox Game Pass : de nouveaux abonnements et des prix en hausse

Dans son communiqué et sur sa plateforme, la firme de Redmond met en avant trois abonnements, qui permettent tous de jouer sur PC, sur console ou dans le cloud via un appareil compatible, de profiter du multijoueur en ligne, d'avantages pour les jeux comme League of Legends et Call of Duty: Warzone, ainsi que d'un nouveau programme de récompenses Rewards — qui permet d'accumuler des points en jouant pour ensuite les convertir en bons d'achat.

L'abonnement d'entrée de gamme, le Game Pass Core, permettait initialement d'accéder à un catalogue restreint de jeux sur console (sur Xbox One et sur Xbox Series S ou Series X) pour 6,99 € par mois. Il est rebaptisé Game Pass Essential et profite d'un catalogue de jeux augmenté, passant d'une trentaine à une cinquantaine de titres sur PC, consoles et cloud gaming — mais avec une file d'attente, comme ce que propose Nvidia GeForce Now. Le programme Rewards leur permet de gagner jusqu'à 25 000 points (25 €) par an. En contrepartie de tous ces nouveaux bonus, le prix augmente à 8,99 € par mois.

© Microsoft

Le deuxième abonnement est le Game Pass Premium, qui remplace le Game Pass Standard. Il propose plus de 200 jeux sur PC, console et dans le cloud, et s'il n'est toujours pas question d'offrir les nouveautés dès le premier jour, Microsoft s'engage à les publier dans l'année suivant leur lancement — sauf Call of Duty. Le temps d'attente pour le cloud gaming est également plus court, et le nombre de points Rewards par an passe à 50 000 (50 €). Bonne nouvelle : son prix ne bouge pas et reste à 12,99 € par mois.

Enfin, le Game Pass Ultimate est l'abonnement qui connaît la plus grande mutation, puisqu'il passe de 17,99 à 26,99 € par mois, soit une augmentation de près de 50 % (!). À ce prix, il donne accès à un énorme catalogue de 400 jeux PC, console et cloud gaming, dont les nouveautés dès le jour J, l'accès à EA Play (Les Sims 4, Star Wars, Mirror's Edge...) et, grande nouveauté, à Ubisoft+ Classics — une offre éditeur qui contient notamment les vieux opus Assassin's Creed, Anno et Far Cry. En plus de ça, le nombre de points Rewards par an passe à 100 000 (100 €) et, à partir du 18 novembre, les joueurs auront accès au Fortnite Crew, qui comprend le Battle Pass de Fortnite et 1 000 V-Bucks par mois (la monnaie du jeu). Enfin, la file d'attente pour le cloud gaming diminue encore, tandis que le service dispose d'une meilleure qualité, en passant au 1440p.

Attention, si Microsoft n'a communiqué que sur ces trois abonnements et les montre en priorité sur sa plateforme, il en reste un quatrième, le Game Pass PC. Actuellement facturé 14,99 €, il garantit un accès à des centaines de jeux PC, dont l'abonnement EA Play, aux nouveaux jeux day one et la possibilité d'obtenir jusqu'à 50 000 points Reward. En revanche, le cloud gaming est absent de la formule.

Pour pouvoir en profiter, il ne faut pas cliquer sur "Choisir l'abonnement qui te convient" au moment d'y souscrire, mais sur un petit bouton en bas de la page "Afficher les abonnements PC uniquement". Son effacement montre clairement que Microsoft souhaite pousser les joueurs vers le Game Pass Premium et Ultimate.

Dernier changement : il n'est plus possible d'échanger ses points Rewards contre des abonnements Xbox Game Pass. À la place, il faudra prendre une carte-cadeau, puis l'utiliser pour acheter l'abonnement, ce qui complique le processus afin de pousser les utilisateurs vers des solutions plus rentables.

Xbox Game Pass : est-ce que les abonnements valent encore le coup ?

Ce remaniement en profondeur modifie grandement l'attractivité du Game Pass. Le Game Pass Essential semble plus intéressant que le Core, car, même s'il y a deux € de plus, le joueur gagne un accès au cloud gaming, à des avantages et à plus de jeux. Le rapport qualité-prix reste encore intéressant pour une offre d'entrée de gamme. Le Game Pass Premium est également plus attractif, avec le cloud gaming et d'autres avantages en plus pour le même prix, tandis que le Game Pass PC ne subit aucune modification.

Là où le bât blesse, c'est pour l'Ultimate. L'abonnement a déjà connu des hausses successives, mais jamais à ce point-là. Et 9 € d'un coup, cela fait vraiment beaucoup. Pour faire passer la pilule, Microsoft agrandit sensiblement le catalogue de jeux avec quelques ajouts notables, comme Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard et de nombreux (vieux) opus de la saga Assassin's Creed et Far Cry, ou encore le Fortnite Crew. Et, surtout, l'offre reste le seul moyen de jouer le jour J aux productions maison et partenaires, si on excepte le Game Pass PC, qui est sur la touche. Et, même avec ces ajouts, le prix ne vaut pas forcément le coup... 26,99 € par mois, cela représente tout de même 323,88 € par an, soit presque le prix d'une console pour un service qui ne laisse aucune possession à l'utilisateur une fois qu'il se désabonne.

Pour un joueur qui voudrait absolument profiter des grosses productions le jour de leur sortie, deux cas de figures sont possibles. Dans le premier, il joue exclusivement sur PC et cible surtout les nouveautés. Le Game Pass PC est alors l'option la plus pertinente. En revanche, si le joueur alterne entre la console, le PC et/ou d'autres interfaces, et qu'en plus des nouveautés, il consomme énormément de titres, l'Ultimate semble être le plus approprié. Et encore, il y a des solutions alternatives !

Dans le cas où ce seraient les productions récentes d'EA Games ou d'Ubisoft qui intéressent le joueur, celui-ci ferait mieux de passer directement par les abonnements des éditeurs eux-mêmes, qui sont beaucoup moins chers ! Ainsi, EA Play et EA Play Pro sont à respectivement 5,99 et 16,99 € par mois. Cumuler un abonnement Game Pass Premium et EA Play reviendrait à seulement 18,98 €, et EA Play Pro a le mérite de donner un accès immédiat, souvent anticipé, aux grandes licences EA dans leurs éditions Deluxe/Ultimate.

Idem chez Ubisoft, qui propose Ubisoft+ Classics à 7,99 € par mois — cumulé au Game Pass Premium, cela revient uniquement à 20,98 € par mois — ou Ubisoft+ Premium à 17,99 € par mois. Ce dernier permet notamment d'accéder day one aux titres de l'éditeur comme Assassin's Creed Shadows, Skull and Bones, Rainbows Six Siege X ou Tom Clancy's The Division 2 sur PC et Xbox.

Le mieux est donc de moduler ses abonnements selon ses besoins du moment, quitte à souscrire, jouer à certains titres spécifiques, les finir, et désactiver l'abonnement, pour ensuite basculer sur un autre. Pour ceux qui seraient addicts au Game Pass et ne voudraient pas passer par les éditeurs tiers, la stratégie la plus rationnelle est alors de souscrire à Ultimate les mois clés, et de repasser à Premium le reste du temps.