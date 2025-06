Problème d'autonomie de la Switch : voici comment régler le bug (et préserver la batterie)

La Switch 2 semble souffrir d'un bug affectant l'affichage de l'autonomie, qui indique une durée erronée. Nintendo a heureusement dévoilé deux méthodes pour résoudre le problème. Et un conseil pour préserver la batterie.

Sortie le 5 juin dernier, la Nintendo Switch 2 connaît un énorme succès – malgré un prix de départ relativement élevé –, à tel point que la console est déjà en rupture de stock chez certains distributeurs. Elle reprend le format hybride qui avait fait le succès de sa prédécesseure, en pouvant être utilisée sur un téléviseur via le dock ou en mode portable. Sur ce point, l'appareil profite d'une autonomie allant de 2 à 6,5 heures, selon les dires du constructeur japonais – un point qui lui est d'ailleurs parfois reproché. Mais de nombreux joueurs se plaignent d'un problème au niveau de l'affichage de l'autonomie de la console.

En effet, certains d'entre eux ont vu leur indicateur de batterie chuter rapidement, leur annonçant que la console allait s'éteindre sous peu. Sauf que l'appareil a continué de fonctionner pendant plusieurs heures supplémentaires ! Il s'agit en réalité d'un bug, qu'il est possible de corriger facilement. Il existe même quelques astuces pour prendre soin de la batterie et éviter qu'elle se décharge trop vite à l'avenir !

Nintendo Switch 2 : comment résoudre le bug d'affichage ?

Nintendo a expliqué dans un communiqué que "le niveau de batterie affiché et l'utilisation réelle de la batterie restante peuvent ne pas correspondre". Heureusement, il propose deux guides pour corriger le bug, selon la gravité du problème. La première méthode n'est autre que le mode Recovery, c'est-à-dire une réinitialisation via le menu de récupération. Pour cela, il faut éteindre la console, maintenir les boutons volume + et volume - enfoncés simultanément, puis appuyer une fois sur le bouton d'alimentation. Il est nécessaire de garder les boutons volume appuyés jusqu'à ce que le menu Recovery apparaisse. Naviguer dans celui-ci devrait suffire à réinitialiser l'indicateur de batterie. Il ne reste alors plus qu'à éteindre à nouveau la Switch 2 en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.

© Nintendo

Si cela ne règle pas le problème, il faut alors passer à la seconde méthode, qui est un peu plus complexe : il s'agit de recalibrer complètement la batterie. Pour cela, il faut s'assurer que la console dispose de la dernière mise à jour, puis désactiver les modes de veille automatique (dans Paramètres de la console > Mode repos). Il faut ensuite la laisser charger à 100 % et laisser affiché le menu Home pendant 3 à 4 heures. Une fois que la charge de la batterie est presque épuisée, il faut alors éteindre la Switch 2 pendant 30 minutes, sans la mettre en charge, puis répéter l'opération de charge et de décharge plusieurs fois. Nintendo indique que "l'indicateur du niveau de batterie devra s'améliorer petit à petit". Si le problème persiste malgré tout, il faudra alors contacter le SAV.

Nintendo Switch 2 : quelques astuces pour prendre soin de sa batterie

Reste que, au vu de l'autonomie limitée de la console, il vaut mieux prendre grand soin de sa batterie – ce serait dommage de la rogner en la négligeant. Heureusement, il existe des astuces pour cela ! S'il n'est pas interdit de charger une Nintendo Switch 2 au maximum, il est toutefois recommandé d'éviter de la laisser constamment à 100 %, surtout si elle reste branchée longtemps. En effet, sa batterie lithium-ion s'use plus rapidement si elle reste trop souvent à 100 % ou descend trop bas – il faut donc aussi la mettre à charger avant qu'elle descende sous la barre des 10 %. De plus, la charge complète prolongée, surtout en jeu ou en mode dock, peut générer plus de chaleur, ce qui accélère là encore la dégradation de la batterie.

Il existe, pour éviter ce problème une fonction dans les paramètres qu'il faut activer manuellement. Il suffit d'aller dans l'onglet "Console" et de cocher l'option "Arrêter de recharger à 90 %". Autre conseil : si la Switch n'est plus utilisée pendant une longue période, il ne faut surtout pas la laisser branchée sur le dock. Il vaut mieux la mettre hors tension, en restant appuyé sur le bouton d'alimentation de la tablette quelques secondes et en sélectionnant l'option adéquate. Bon jeu !