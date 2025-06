La Nintendo Switch 2 est déjà en vente sur eBay, attention aux arnaques !

Alors qu'elle vient tout juste de sortir, la Nintendo Switch 2 est déjà en vente sur eBay et Leboncoin, mais à des prix exorbitants ! Ne cédez pas à cette arnaque qui joue sur les possibles ruptures de stocks pour vous faire payer plein pot.

Le 5 juin 2025 est un jour à marquer d'une pierre blanche pour la communauté des joueurs, puisque c'est le jour de la sortie de la très attendue Nintendo Switch 2 ! Nombreux sont ceux qui l'ont précommandée ou se sont rendus aux aurores en magasin pour se la procurer. À tel point qu'en France, certains revendeurs affichent déjà des ruptures de stock — c'est notamment le cas d'Amazon. Et la situation ne risque pas d'aller en s'améliorant ! Dans certains pays comme le Japon, le volume des précommandes a excédé les attentes du constructeur japonais, ce qui fait que tout le monde n'aura pas la précieuse console au moment de sa sortie.

Aussi, certains impatients pourraient être tentés, dans les semaines à venir, de se tourner vers le marché de l'occasion. Car oui, à peine sortie, la Nintendo Switch 2 se retrouve déjà en vente sur eBay et Leboncoin. Mais pour des prix largement supérieurs au prix de lancement...

Nintendo Switch 2 : des consoles aussitôt achetées et aussitôt revendues

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il y a plus de 5 100 résultats à la recherche "Nintendo Switch 2" sur la plateforme — en prenant en compte les envois depuis l'étranger, mais le phénomène est le même sur la version française. Bien sûr, tous ne concernent pas la nouvelle venue, il s'agit parfois du premier modèle vendu avec des jeux, mais il y a quand même un nombre assez impressionnant d'annonces correspondantes. Le phénomène est également présent sur Leboncoin, quoique plus limité.

Mais alors, quel est l'intérêt d'acheter une console neuve pour la revendre immédiatement, sans même la déballer ? Tout simplement pourse faire de l'argent. Car les prix sont exorbitants comparés aux prix de lancement. Initialement, Nintendo a mis son nouvel appareil en vente à 469,99 €. Un pack comprenant le très attendu Mario Kart World en version dématérialisée est aussi disponible pour 509,99 € — des prix déjà nettement supérieurs à ceux des premières Switch. Or, sur ces plateformes d'occasion, on peut trouver la console seule à plus de 700 € ! C'est tout simplement délirant ! Sur eBay, un internaute la vend même avec le jeu Mario Kart, le Controller Pro et une carte micro SD pour 1 600 dollars ! Bref, les prix s'envolent complètement.

Ce phénomène, dit des "scalpers", soit les personnes qui achètent un produit uniquement pour le revendre plus cher, n'est pas nouveau. Il joue sur la peur de manquer et/ou la rareté du bien pour gonfler les prix. Il touchait déjà les PS5 et les Xbox Series X au moment des pénuries en 2022. Certains vont même jusqu'à recourir à des robots spécialisés – des purchasing bots – qui se cachent dans des logiciels et qui achètent immédiatement et automatiquement ces produits en masse dès qu'ils sont disponibles sur des boutiques en ligne. Le pire, c'est que l'acheteur n'est même pas certain de réellement recevoir sa console, ou alors après un long moment d'attente. Certaines annonces sur eBay précisent d'ailleurs – en tout petit bien sûr – qu'il s'agit d'une "prévente" et qu'il faudra donc attendre l'arrivée du stock chez le revendeur.

Aussi, ne cédez pas à la précipitation ni à la peur ! Mieux vaut passer par des magasins et boutiques de e-commerce fiables, qui pratiquent des prix raisonnables et, surtout, vous offrent une garantie ! Vous pouvez vous aider de notre guide pratique pour trouver la Nintendo Switch 2 et ses accessoires au meilleur prix !